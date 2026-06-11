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Un recuento del infarto en Perú: quién gana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por 650 votos

El balotaje no hace más que confirmar la profunda división de la sociedad peruana. A 4 días de terminados los comicios, aún no se completó el escrutinio. La candidata de la derecha y Sánchez tienen una diferencia mínima.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Voto a voto. Así es la lucha por el resultado final del balotaje en Perú. Menos de 1.000 votos separan a ambos candidatos. (Foto: Gentileza RPP)

Voto a voto. Así es la lucha por el resultado final del balotaje en Perú. Menos de 1.000 votos separan a ambos candidatos. (Foto: Gentileza RPP)

Perú no tiene la posibilidad de relajarse. A cuatro días del final de la elección, sigue sin saber quién será su próximo presidente. Y ni siquiera hay una tendencia que permita suponer el nombre del ganador. Keiko Fujimori vuelve a aparecer al frente del recuento. Quedan menos de 2 puntos porcentuales de votos, pero hay que ir voto a voto. De hecho, sólo 650 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez.

Leé también Perú define una elección histórica: con el 94,107% de las mesas escrutadas, Roberto Sánchez se impone sobre Keiko Fujimori
Un empate técnico en el recuento provsional del balotaje en Perú. (Foto: Reuters)

Es decir, la indefinición es total porque una es candidata de la derecha y el otro, es la tendencia opuesta en materia ideológica, la izquierda. Pero en un rango que ha marcado a fuego la última década al Perú. Ningún presidente elegido en estos 10 años ha durado - como promedio - más de un año en el poder.

keiko al frente otra vez
Keiko Fujimori otra vez primera, pero por menos de 700 votos. ( Foto: A24.com)

Keiko Fujimori otra vez primera, pero por menos de 700 votos. ( Foto: A24.com)

Keiko Fujimori quedó al frente del ajustado escrutinio de la segunda vuelta presidencial en Perú gracias al ingreso de los votos de los peruanos residentes en el exterior, que le permitieron revertir la mínima ventaja que mantenía Roberto Sánchez.

Con el 98,2% de las actas contabilizadas, la postulante de Fuerza Popular alcanzaba el 50,002% de los sufragios, contra el 49,998% de su rival, una diferencia de apenas unos cientos de votos sobre un universo cercano a los 18 millones de electores.

El cambio en la tendencia se produjo a medida que avanzó el conteo de los sufragios emitidos en el extranjero, un segmento del padrón que históricamente suele favorecer a los candidatos de centroderecha. Según medios peruanos, el procesamiento de esas mesas redujo progresivamente la distancia entre ambos hasta colocar a Fujimori en una posición de ventaja.

Sin embargo, el resultado todavía no está definido de manera oficial. Permanecen pendientes de revisión numerosas actas observadas y votos que deberán ser analizados por las autoridades electorales, por lo que el margen podría modificarse en los próximos días e incluso el proceso extenderse durante varias semanas.

Mientras Fujimori pidió prudencia y sostuvo que es necesario esperar el escrutinio definitivo, Sánchez expresó preocupación por la evolución del conteo y reclamó garantías para la transparencia del proceso. La junta electoral adelantó que tal vez, sea necesario esperar hasta casi dos semanas para tener el resultado oficial, ciento por ciento chequeado.

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Sin definición en el Perú

El país depende de un puñado de votos para marcar un gobierno de centro derecha o de centro izquierda. Y gane quien gane, no hará más que ratificar la división casi simétrica entre las dos opciones de la política en ese país. Fujimori - ahora al frente - o Sánchez ganarán la elección pero por una fracción menor al 1% de diferencia con el otro. Así de dividido está el Perú, porque en un balotaje se espera que el triunfador recoja una mayoría importante. Más en un país que lleva una década en una completa inestabilidad política. Sin embargo, esto ya no será así. El margen para el vencedor será extremadamente corto.

Por lo tanto, la clase política del país debe comprender que es imprescindible que dialogue, que alcance puntos de coincidencia. Especialmente para Fuerza País, la agrupación de Keiko Fujimori, primera minoría parlamentaria. Sus diputados y senadores, en todos estos años, han sido muy importantes a la hora de votar las suspensiones y remociones de los presidentes. Entre ellos, a Pedro Castillo, de quien Roberto Sánchez fue su ministro de Comercio.

Restan escrutar poco más de 415.000 votos y otros 200.000 ya están para ser revisados, además. En total, quedan 600.000 votos para definir al presidente peruano. Que por ahora, es Keiko Fujimori con colo 650 votos de ventaja.

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