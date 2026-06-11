Un recuento del infarto en Perú: quién gana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez por 650 votos

El cambio en la tendencia se produjo a medida que avanzó el conteo de los sufragios emitidos en el extranjero, un segmento del padrón que históricamente suele favorecer a los candidatos de centroderecha. Según medios peruanos, el procesamiento de esas mesas redujo progresivamente la distancia entre ambos hasta colocar a Fujimori en una posición de ventaja.

Sin embargo, el resultado todavía no está definido de manera oficial. Permanecen pendientes de revisión numerosas actas observadas y votos que deberán ser analizados por las autoridades electorales, por lo que el margen podría modificarse en los próximos días e incluso el proceso extenderse durante varias semanas.

Mientras Fujimori pidió prudencia y sostuvo que es necesario esperar el escrutinio definitivo, Sánchez expresó preocupación por la evolución del conteo y reclamó garantías para la transparencia del proceso. La junta electoral adelantó que tal vez, sea necesario esperar hasta casi dos semanas para tener el resultado oficial, ciento por ciento chequeado.

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Sin definición en el Perú

El país depende de un puñado de votos para marcar un gobierno de centro derecha o de centro izquierda. Y gane quien gane, no hará más que ratificar la división casi simétrica entre las dos opciones de la política en ese país. Fujimori - ahora al frente - o Sánchez ganarán la elección pero por una fracción menor al 1% de diferencia con el otro. Así de dividido está el Perú, porque en un balotaje se espera que el triunfador recoja una mayoría importante. Más en un país que lleva una década en una completa inestabilidad política. Sin embargo, esto ya no será así. El margen para el vencedor será extremadamente corto.

Por lo tanto, la clase política del país debe comprender que es imprescindible que dialogue, que alcance puntos de coincidencia. Especialmente para Fuerza País, la agrupación de Keiko Fujimori, primera minoría parlamentaria. Sus diputados y senadores, en todos estos años, han sido muy importantes a la hora de votar las suspensiones y remociones de los presidentes. Entre ellos, a Pedro Castillo, de quien Roberto Sánchez fue su ministro de Comercio.

Restan escrutar poco más de 415.000 votos y otros 200.000 ya están para ser revisados, además. En total, quedan 600.000 votos para definir al presidente peruano. Que por ahora, es Keiko Fujimori con colo 650 votos de ventaja.