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Trump anunció un ataque "muy duro" contra Irán: ¿por qué pretende dominar la isla de Kharg?

El presidente de Estados Unidos aseguró que la capacidad militar iraní está prácticamente destruida y adelantó que avanzará sobre la estratégica isla.

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Trump anunció un ataque muy duro contra Irán y anticipó que buscará controlar la principal isla petrolera del país

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A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que gran parte de la capacidad militar de Irán ya fue neutralizada y advirtió que las próximas operaciones serán todavía más contundentes.

“Su Armada, Fuerza Aérea, Radar, Defensa Antiaérea y todas las demás formas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido”, afirmó Trump.

La ofensiva sobre la infraestructura petrolera iraní

Más allá de las advertencias militares, las declaraciones que mayor preocupación generaron en la comunidad internacional fueron las vinculadas al control de los recursos energéticos de Irán. Según expresó el presidente estadounidense, Washington planea avanzar sobre puntos estratégicos vinculados al petróleo y al gas.

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“Tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas”, sostuvo Trump, al tiempo que trazó una comparación con la política aplicada por Estados Unidos en Venezuela.

La posibilidad de una intervención sobre instalaciones energéticas iraníes provocó preocupación entre analistas y especialistas, que advierten sobre el impacto que una medida de estas características podría tener en el mercado mundial del crudo.

Por qué la isla de Kharg es clave para la economía de Irán

La isla de Kharg, ubicada en el Golfo Pérsico, es considerada el principal centro de exportación de petróleo de Irán. Por sus terminales marítimas circula aproximadamente el 90% del crudo que vende el país al exterior, por lo que una eventual interrupción de sus operaciones representaría un golpe devastador para las finanzas del régimen iraní.

Su ubicación estratégica y sus instalaciones adaptadas para superpetroleros la convierten en uno de los objetivos más sensibles del mapa energético mundial.

La obsesión de Trump con la isla de Kharg no es nueva. El mandatario ya había hecho referencia a su importancia estratégica en distintas oportunidades y volvió a colocarla en el centro de la escena en medio del actual conflicto con Teherán.

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