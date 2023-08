El lassie humano va por más y envió un mensaje especial a sus seguidores del mundo

A la casa de efectos especiales, sólo le importó que tenía los fondos suficientes. Se llevó un espectacular traje "humanizado" de un "lassie" (el perro collie) para su gran transformación.

Una "piel" de 4 kilos

El traje pesa 4 kilos y está adaptado para "encajar" en la anatomía del hombre que quiere ser perro. Especialmente en la zona de las caderas y las "patas traseras" (piernas). De lo contrario, no podría entrar en el traje o estaría paralizado.

En cambio, Toko parece un perro de verdad. El traje es de primera calidad. Cuando está bajo esa piel, cuesta distinguir si es un disfraz o un perro de verdad.

Además, con el paso del tiempo, aprendió a dominarlo por completo. Sus movimientos no son totalmente iguales a las de un Collie (no puede correr o saltar), pero camina, se sienta, se echa y da la patita como el mejor.

Eso le permite hacer ocasionales salidas y en la calle o los parques engaña a las personas, que corren a acariciarlo porque es un ejemplar muy bonito o incluso a otros perros que no notan que ahí no hay "gato encerrado", pero sí un hombre.

El momento de darse a conocer en la prensa mundial

Toko es un "perro humanizado" o viceversa muy inteligente. Por lo menos para el uso de las redes sociales. Tiene más de 54.000 seguidores por YouTube (con más de 2 millones de visitas) y 245.000 entre Tik Tok e Instagram. Y recibe mensajes de todo tipo y de todos los rincones del Planeta.

Es por eso que quiso dar un paso más. Recibió a la agencia española EFE. Por supuesto, al que se pudo ver es a Toko, o sea, al perro, no a la persona debajo del disfraz.

"Se que otros quieren imitarme"

comprando sombreros.jpg Como un perro de hogar,Toko se para y apoya sobre la mesa...(Foto: Gentileza Daily mail)

Muy seguro de sus palabras, no de sus ladridos, Toko dijo en japonés que entre los mensajes más animados están los de aquellos que querrían ser como él. Y los animó a unirse a una potencial "jauría humana".

cuál es TOKO.jpg ¿Cuál es el verdadero Collie y cuál es TOKO? (Foto: A24.com)

Este intercambio de mensajes le permitió saber que hay "otra gente como él", aunque no aclaró a que se refería.

perro concede notas.jpg Toko recibió a los españoles de la agencia EFE. Enfundado como un Collie y sin mostrar su cara. (Foto:Gentileza EFE)

Por las dudas, los periodistas de EFE terminan su nota también de manera sugestiva: "Este japonés es consciente de que su comportamiento es algo anormal, pero esto no le ha impedido realizar su sueño".

(Nota: La nota es Gentileza de la agencia EFE)