Gianni Infantino rompió el silencio sobre la polémica de Estados Unidos y reveló su charla con Donald Trump

El dirigente concluyó su descargo público reforzando los pilares jurídicos que sostienen las competencias internacionales frente a las presiones de los mandatarios políticos. “El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, concluyó Infantino, intentando blindar legalmente el perdón otorgado al atacante de la escuadra norteamericana.

Por qué la habilitación de Folarin Balogun es un fallo sin precedentes en el Mundial 2026

La polémica resolución generó asombro generalizado debido a que existen normativas estrictas de cumplimiento automático y antecedentes inmediatos que se aplicaron de forma rígida a otras selecciones.

La decisión llamó especialmente la atención porque el reglamento disciplinario establece que una expulsión implica automáticamente la suspensión para el siguiente partido, salvo que el órgano disciplinario determine una sanción aún mayor. En este mismo Mundial hubo antecedentes en sentido contrario, como el paraguayo Miguel Almirón que recibió una fecha de suspensión y la cumplió, mientras que el qatarí Assim Madibo incluso vio aumentada su sanción a cinco encuentros tras una dura infracción. En el caso de Balogun, la FIFA consideró un criterio diferente debido a que Tarik Muharemovic pudo continuar jugando tras la falta, mientras que Ismaël Koné sufrió una fractura en la pierna izquierda por la patada de Madibo.

Qué medidas legales analiza Bélgica contra la FIFA por el caso Balogun

El representativo europeo, que deberá enfrentar a los Estados Unidos por los octavos de final, estalló de furia al enterarse de la polémica habilitación del centrodelantero rival.

La respuesta de la Real Federación Belga de Fútbol fue inmediata: expresó su “sorpresa” por la decisión y anunció que analiza todas las vías legales disponibles para impugnarla. A través de sus canales de comunicación formal, la entidad europea señaló que, con el fin de proteger los derechos legítimos de todos los equipos participantes y salvaguardar los principios fundamentales del juego limpio, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles. De hecho, según el diario belga De Standaard, la federación incluso evalúa presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mientras que el entrenador de Bélgica, Rudi Garcia, llegó a comparar la medida con “una broma del Día de los Inocentes”, evidenciando el clima de indignación total que reina en el búnker de los Diablos Rojos.