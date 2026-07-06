En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Infantino
Donald Trump
MUNDIAL 2026

Gianni Infantino rompió el silencio sobre la polémica de Estados Unidos y reveló su charla con Donald Trump

Gianni Infantino confirmó el llamado de Trump por Balogun, pero defendió la autonomía de los comités de la FIFA. ¿Qué dijo?

Banner Seguinos en google DESK
Gianni Infantino rompió el silencio sobre la polémica de Estados Unidos y reveló su charla con Donald Trump

El escándalo geopolítico y deportivo que sacude la previa de los octavos de final de la Copa del Mundo sumó la palabra más esperada del plano institucional. Gianni Infantino se defendió de las críticas que recibió por la quita de la suspensión al goleador del seleccionado estadounidense Folarin Balogun, luego de una conversación que mantuvo con Donald Trump. El presidente de la FIFA buscó calmar las aguas y bajarle los decibeles a las suspicacias internacionales, asegurando que su rol al frente de la entidad no interfiere en absoluto con las decisiones de los tribunales que juzgan los comportamientos de los deportistas.

Leé también Escándalo Balogun en el Mundial: el llamado de Trump, la decisión de la FIFA y el reclamo de Bélgica
Un llamado de Donald Trump al presidente de la FIFA desató un escándalo en el mundial. (Foto: A24/Reuters)

El máximo dirigente del fútbol asociado expuso con claridad su postura corporativa ante la ola de cuestionamientos que llegó principalmente desde el Viejo Continente. “He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun. Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol”, afirmó.

De esta manera, el dirigente suizo intentó despegarse de cualquier tipo de sospecha sobre un trato de favor hacia la nación anfitriona del certamen ecuménico. Infantino confirmó que mantuvo un diálogo telefónico con Trump sobre el tema, aunque aclaró que le explicó cómo funciona el proceso disciplinario interno. “Recibí una llamada del presidente Donald Trump, como recibo llamadas de jefes de Estado y otras autoridades de todo el mundo. Durante nuestra conversación le expliqué que había un proceso legal en curso y que el caso sería decidido por los órganos competentes. Leo las decisiones del Comité Disciplinario cuando se emiten. A veces me sorprenden, a veces estoy de acuerdo y a veces no. Sin embargo, siempre las respeto", detalló.

Qué detalles dio Gianni Infantino sobre su conversación con Donald Trump

El titular de la entidad madre del deporte brindó precisiones sobre el tenor de la comunicación con la Casa Blanca, remarcando los límites institucionales de la federación.

El dirigente concluyó su descargo público reforzando los pilares jurídicos que sostienen las competencias internacionales frente a las presiones de los mandatarios políticos. “El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento”, concluyó Infantino, intentando blindar legalmente el perdón otorgado al atacante de la escuadra norteamericana.

Por qué la habilitación de Folarin Balogun es un fallo sin precedentes en el Mundial 2026

La polémica resolución generó asombro generalizado debido a que existen normativas estrictas de cumplimiento automático y antecedentes inmediatos que se aplicaron de forma rígida a otras selecciones.

La decisión llamó especialmente la atención porque el reglamento disciplinario establece que una expulsión implica automáticamente la suspensión para el siguiente partido, salvo que el órgano disciplinario determine una sanción aún mayor. En este mismo Mundial hubo antecedentes en sentido contrario, como el paraguayo Miguel Almirón que recibió una fecha de suspensión y la cumplió, mientras que el qatarí Assim Madibo incluso vio aumentada su sanción a cinco encuentros tras una dura infracción. En el caso de Balogun, la FIFA consideró un criterio diferente debido a que Tarik Muharemovic pudo continuar jugando tras la falta, mientras que Ismaël Koné sufrió una fractura en la pierna izquierda por la patada de Madibo.

Qué medidas legales analiza Bélgica contra la FIFA por el caso Balogun

El representativo europeo, que deberá enfrentar a los Estados Unidos por los octavos de final, estalló de furia al enterarse de la polémica habilitación del centrodelantero rival.

La respuesta de la Real Federación Belga de Fútbol fue inmediata: expresó su “sorpresa” por la decisión y anunció que analiza todas las vías legales disponibles para impugnarla. A través de sus canales de comunicación formal, la entidad europea señaló que, con el fin de proteger los derechos legítimos de todos los equipos participantes y salvaguardar los principios fundamentales del juego limpio, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles. De hecho, según el diario belga De Standaard, la federación incluso evalúa presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), mientras que el entrenador de Bélgica, Rudi Garcia, llegó a comparar la medida con “una broma del Día de los Inocentes”, evidenciando el clima de indignación total que reina en el búnker de los Diablos Rojos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Infantino Donald Trump Mundial 2026 Estados Unidos
Notas relacionadas
"Soy bueno en estas cosas": el polémico mensaje con el que Trump confirmó el llamado a Infantino por Balogun
Cabo Verde expuso las dudas de la Selección: ahora le toca mover el tablero a Scaloni.
Escándalo futbolístico: la dura protesta de la UEFA contra la FIFA por el perdón a Balogun

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar