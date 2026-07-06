"Soy bueno en estas cosas": el polémico mensaje con el que Trump confirmó el llamado a Infantino por Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que se revisara la sanción impuesta al delantero Folarin Balogun. Horas después de ese contacto, la Comisión Disciplinaria del máximo organismo del fútbol mundial resolvió dejar en suspenso la suspensión automática de un partido y habilitó al atacante para disputar el duelo de octavos de final frente a Bélgica.

En una comunicación posterior por la red Truth, Trump calificó la resolución como una decisión "brillante" y afirmó que la FIFA actuó correctamente al revisar el caso. Al mismo tiempo, remarcó que la determinación fue adoptada por el organismo rector del fútbol mundial y no por el Gobierno de Estados Unidos.

Los cambios disciplinarios, al reglamento, si interpretación y aplicación no son un capricho del presidente de la FIFA. Aunque por supuesto, tiene peso, en una de las multinacionales "más poderosas" del mundo. En realidad, le corresponde a la la International Football Association Board (IFAB) decidir sobre las Reglas de Juego -como el fuera de juego, las faltas, los penales o las tarjetas- precisamente.

La respuesta de Infantino

El presidente de la FIFA acusó el golpe. Desde todos lados, no solo la UEFA y Bélgica, comenzaron a cuestionar la "calidad" de quienes toman decisiones disciplinarias o de la organización si el presidente de Estados Unidos logra más que el VAR. No sacó la tarjeta roja, pero la dejó en suspenso para la estrella Balogun, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que termine el mundial?

La respuesta de Infantino al "offside" en que lo dejó Donald Trump. (Foto: FIFA)

Por eso, respondió con un comunicado que lleva la firma de la FIFA, no suya y personal. Dice:

"He visto los comentarios públicos sobre la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA en relación con la suspensión de Folarin Balogun y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA.

Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Actúan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y resuelven los casos sobre la base de los reglamentos aplicables y de los hechos específicos de cada expediente. Su independencia es esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol, y debe ser respetada en todo momento".

Y luego aclaró: "Sí, mantengo conversaciones habituales con el presidente de Estados Unidos sobre asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA y, en este caso, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, representantes del fútbol y ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre muy diversos temas. Durante esa conversación le expliqué que existía un proceso legal en curso ante los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto oportunamente por las autoridades competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA y es un principio que siempre defenderé.

Infantino no dice lo mismo que dijo Trump. Suele suceder con el presidente de los Estados Unidos. Pero la sanción a la estrella de Estados Unidos quedó en suspensión. Y Balogun estará frente a Bélgica. Gianni Infantino quedó en offside.