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La respuesta de Gianni Infantino ante los abucheos por las pausas de hidratación: "No hay..."

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la medida es estrictamente deportiva y busca garantizar la igualdad de condiciones entre las selecciones. Mientras los fanáticos abuchean y las cadenas de televisión recaudan millones en publicidad, la entidad niega un beneficio financiero.

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Foto: Reuters 

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El desarrollo de la Copa del Mundo en Norteamérica introdujo modificaciones reglamentarias que no tardaron en quedar bajo la lupa de la opinión pública. Las pausas de hidratación en el Mundial son "puramente un asunto deportivo" y no generan "ingresos adicionales para la FIFA", afirmó de manera categórica el presidente de la entidad, Gianni Infantino. La aclaración busca desactivar las crecientes críticas en torno a las detenciones del juego y el aprovechamiento comercial que realizan las cadenas de televisión durante esos baches.

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La medida establece pausas de tres minutos a mitad de ambos tiempos en todos los partidos del Mundial, introducidas con el objetivo de ayudar a los futbolistas a sobrellevar el calor extremo que se registra en las sedes norteamericanas. Sin embargo, la normativa despertó una reacción dividida entre los jugadores y los entrenadores, sumando además el malestar de un sector de los aficionados en los estadios, quienes expresaron abucheos cada vez que los árbitros señalan el inicio del descanso. La polémica escaló debido a que las emisoras de televisión de varios países —a diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido— comenzaron a emitir anuncios publicitarios durante los tres minutos de interrupción, abriendo sospechas sobre un trasfondo recaudatorio.

Ante este panorama, el mandatario de la institución de Zúrich desestimó cualquier beneficio económico directo para las arcas de la federación internacional: "No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Esto no es un problema financiero para nosotros. Para nosotros, es puramente un asunto deportivo", argumentó Infantino.

Por qué se hacen pausas de hidratación en partidos del Mundial que tienen clima agradable

Una de las principales críticas de los planteles surge cuando se aplican las pausas en partidos disputados bajo temperaturas confortables —como el empate del pasado martes entre Inglaterra y Ghana— o en recintos cerrados que cuentan con techo y aire acondicionado. Frente a esto, Infantino explicó que la razón principal de mantener los descansos en la totalidad de los compromisos es generar un marco de equidad competitiva.

"La razón principal es el calor, pero también tenemos que entender que en una competición como el Mundial, jugada a lo largo de 39 días, con equipos que potencialmente juegan ocho partidos en esos 39 días, tener un momento para descansar es sumamente importante", detalló el dirigente.

En ese sentido, remarcó la necesidad de evitar ventajas tácticas asimétricas, dado que los directores técnicos y sus cuerpos técnicos tienen permitido discutir estrategias con sus jugadores durante las pausas. "Lo que más nos importa es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen bajo las mismas condiciones. Es muy difícil aceptar que un entrenador tenga la oportunidad de influir en un partido haciendo ajustes simplemente porque hace más calor, mientras que en otro partido, donde la temperatura es un poco más baja, el mismo entrenador no tenga la misma oportunidad. Queremos garantizar la igualdad de condiciones para todos y por eso estas pausas se implementan en cada partido", sentenció.

Cuánto dinero genera la publicidad durante las pausas de hidratación del Mundial

A pesar de que la FIFA niega percibir ganancias extra por estas ventanas de tiempo, el negocio para las cadenas televisivas que poseen los derechos de transmisión es multimillonario, especialmente en los mercados norteamericanos.

Expertos en el área comercial revelaron a BBC Sport que un espacio publicitario promedio de 30 segundos en Fox Sports para el Mundial tiene un costo de entre 200.000 y 300.000 dólares. Esta cifra se eleva de forma exponencial hasta los 750.000 dólares durante los partidos de la Selección de Estados Unidos y en las instancias finales del torneo. Bajo estos parámetros de mercado, se estima que la publicidad emitida durante las pausas de hidratación probablemente generará más de 250 millones de dólares únicamente en el territorio estadounidense.

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