El presidente de Ecuador le dedicó una dura crítica a Javier Milei y apuntó contra su gestión

"No soy anti nada, en realidad soy pro todo", dice el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Pero cuando se lee la entrevista que publica en su última edición la muy reconocida revista New Yorker, esa frase se puede poner en duda. El mandatario realizó una serie de consideraciones sobre los presidentes de la región y fue allí donde Javier Milei, en particular, no salió muy bien parado.