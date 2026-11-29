El líder de Vox convocó a los ciudadanos a participar de los comicios y pidió que la jornada se desarrolle sin incidentes. "Quiero animar a los españoles a votar para que no haya que arrepentirse mañana", expresó Abascal.

Además, agradeció a quienes respaldaron a su espacio político durante la campaña y llamó a los electores a acercarse a las urnas sin miedo y de manera pacífica.

Más de 25.500 españoles votaron en Argentina

Argentina también tuvo un papel destacado en la jornada electoral española, ya que es el país con mayor cantidad de residentes españoles en el exterior.

Según los datos difundidos por fuentes consulares e interventores partidarios, más de 25.500 personas votaron en Argentina, sobre un total de aproximadamente 520.000 ciudadanos habilitados para sufragar desde el extranjero.

El proceso para los residentes en el exterior se desarrolló entre el 21 y el 26 de noviembre. En Argentina, los ciudadanos inscriptos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pudieron emitir su voto en los consulados españoles de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en España

Los primeros resultados oficiales se conocerán durante la noche de este domingo, una vez que cierren los colegios electorales y avance el escrutinio.

Las autoridades prevén difundir los primeros datos a partir de las 21 (hora local), mientras que la comparecencia oficial para informar sobre los resultados provisorios está prevista para las 22:30, es decir, las 18:30 en Argentina.

La conferencia estará encabezada por la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Hasta entonces, la evolución de la participación y el recuento de los votos serán los principales indicadores de una elección que definirá la composición del Parlamento español.