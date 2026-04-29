En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Marihuana
Viaje
Curioso viaje espiritual

El viaje espiritual que terminó en escándalo: por qué detuvieron a 22 monjes en un aeropuerto

El grupo regresaba de un viaje de cuatro días a Bangkok, Tailandia. Las autoridades sospechan que los detenidos podrían haber sido reclutados como parte de una red internacional. Se duda hasta que de verdad, sean efectivamente religiosos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Los monjes suben una escalera tapados en sus propias túnicas. SE los acusa de un delito por el hallazgo de una carga increíble en sus equiapajes. (Foto: Gentileza NYTimes)

Los monjes suben una escalera tapados en sus propias túnicas. SE los acusa de un delito por el hallazgo de una carga increíble en sus equiapajes. (Foto: Gentileza NYTimes)

Regresaban de un viaje espiritual y estaban muy sigilosos. Eso alertó al personal de control y seguridad en el aeropuerto. Se trataba de un contingente de 20 monjes de Sri Lanka. En el aeropuerto, les revisaron el equipaje y los agentes se sorprendieron con lo que encontraron: paquetes disimulados de marihuana que, todos reunidos, llegaron a los 110 kilogramos de esa droga.

Leé también Insólito: un preso consumió 180 cápsulas de marihuana y lo internaron de urgencia en Jujuy
Un preso consumió 180 cápsulas de marihuana y lo internaron en Jujuy.

La droga, una potente variante conocida como “kush”, estaba escondida en dobles fondos especialmente diseñados para evadir controles. El operativo se realizó en el aeropuerto internacional Bandaranaike, en Colombo, la capital de Sri Lanka. Luego de que las autoridades detectaran irregularidades en el equipaje del grupo, que regresaba de un viaje a Bangkok, Tailandia. Cada uno de los religiosos transportaba alrededor de cinco kilos, lo que evidencia una logística organizada y un reparto deliberado de la carga.

El caso no solo impacta por la magnitud - se trata del mayor decomiso de este tipo en esa terminal aérea - sino también por el perfil de los involucrados: en su mayoría, jóvenes monjes en formación vinculados a templos de distintas regiones del país.

Embed

Las autoridades investigan ahora si los detenidos formaban parte de una red de narcotráfico o si fueron utilizados como “mulas” sin pleno conocimiento de lo que transportaban. Algunas hipótesis señalan que podrían haber sido engañados con la versión de que llevaban donaciones o materiales educativos.

El episodio generó conmoción en Sri Lanka, donde el budismo tiene un peso central en la vida social y política, y donde los delitos vinculados a drogas son castigados con severidad. Los monjes quedaron bajo custodia y a disposición de la Justicia, mientras avanza una investigación que podría escalar hacia una red criminal más amplia.

¿Viaje religioso o narcotráfico?

El grupo de monjes budistas fue arrestado el sábado en el principal aeropuerto internacional de Sri Lanka tras un viaje a Tailandia. Según las autoridades, era una fachada para el tráfico de drogas.

Los hombres, todos ciudadanos de Sri Lanka y vestidos como monjes, llegaron al aeropuerto internacional Bandaranaike con útiles escolares y golosinas. Sin embargo, ocultos entre ese cargamento había unos 112 kilos de productos de cannabis, de acuerdo con las autoridades locales, que calificaron el hallazgo como uno de los mayores decomisos en la historia de esa terminal aérea.

Los 22 monjes fueron detenidos y acusados de posesión de cannabis, una sustancia ilegal para uso recreativo en Sri Lanka. La droga fue encontrada en el fondo de sus valijas y estaba “empaquetada de manera muy ingeniosa”, según un vocero policial.

Cada equipaje contenía alrededor unos 5 kilos de droga. Entre las sustancias incautadas había “kush”, una variedad de cannabis, y hachís, un concentrado derivado. El diario estatal Daily News estimó el valor del cargamento en unos 3,45 millones de dólares.

Muchos de los detenidos eran jóvenes de unos 20 años. Habían viajado el 22 de abril a Tailandia en un viaje corto cuyos gastos - vuelos y alojamiento -fueron cubiertos por un empresario no identificado, quien, según la policía, habría financiado la operación con fines de narcotráfico.

Otro monje, que esperaba recogerlos en el aeropuerto, huyó al enterarse de las detenciones, pero fue capturado más tarde en un suburbio de Colombo, la ciudad más grande del país.

Los sospechosos comparecieron ante un tribunal el domingo en Negombo, cerca del aeropuerto. Además, la policía acusa a tres de ellos de haber introducido drogas desde Tailandia en marzo.

monjes
Los monjes detenidos, las valijas con el contrabando y el escándalo por contrabando de Marihuana. (foto: Gentileza BBC)

Los monjes detenidos, las valijas con el contrabando y el escándalo por contrabando de Marihuana. (foto: Gentileza BBC)

Monjes o ropajes para ocultar "mulas"

La justicia de Sri Lanka sospecha que en realidad puede que no todos, o el grupo completo sean monjes efectivamente. Ya en el pasado hubo detenciones de personas y decomisos de estupefacientes. Muchas veces, se trato de personas usadas como "mulas" (así se llama a los que llevan la droga de un punto a otro) simulando un trabajo o profesión que no es el real. Por eso, ahora quieren saber si realmente son los 22 detenidos monjes o si simularon esa vocación religiosa.

En Sri Lanka, el uso recreativo del cannabis está estrictamente prohibido. Las condenas por tráfico pueden incluir multas, largas penas de prisión e incluso la pena de muerte. Sean o no religiosos.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Marihuana Viaje delitos contrabando Sri Lanka
Notas relacionadas
ANMAT prohíbe productos con aceite de cannabis y desmienten "propiedades terapéuticas"
Video: el preciso momento en que el Servicio Secreto le disparó al hombre que quería matar a Trump
El desafiante mensaje de Donald Trump contra Irán por el fracaso de la tregua

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar