El viaje espiritual que terminó en escándalo: por qué detuvieron a 22 monjes en un aeropuerto

El episodio generó conmoción en Sri Lanka, donde el budismo tiene un peso central en la vida social y política, y donde los delitos vinculados a drogas son castigados con severidad. Los monjes quedaron bajo custodia y a disposición de la Justicia, mientras avanza una investigación que podría escalar hacia una red criminal más amplia.

¿Viaje religioso o narcotráfico?

El grupo de monjes budistas fue arrestado el sábado en el principal aeropuerto internacional de Sri Lanka tras un viaje a Tailandia. Según las autoridades, era una fachada para el tráfico de drogas.

Los hombres, todos ciudadanos de Sri Lanka y vestidos como monjes, llegaron al aeropuerto internacional Bandaranaike con útiles escolares y golosinas. Sin embargo, ocultos entre ese cargamento había unos 112 kilos de productos de cannabis, de acuerdo con las autoridades locales, que calificaron el hallazgo como uno de los mayores decomisos en la historia de esa terminal aérea.

Los 22 monjes fueron detenidos y acusados de posesión de cannabis, una sustancia ilegal para uso recreativo en Sri Lanka. La droga fue encontrada en el fondo de sus valijas y estaba “empaquetada de manera muy ingeniosa”, según un vocero policial.

Cada equipaje contenía alrededor unos 5 kilos de droga. Entre las sustancias incautadas había “kush”, una variedad de cannabis, y hachís, un concentrado derivado. El diario estatal Daily News estimó el valor del cargamento en unos 3,45 millones de dólares.

Muchos de los detenidos eran jóvenes de unos 20 años. Habían viajado el 22 de abril a Tailandia en un viaje corto cuyos gastos - vuelos y alojamiento -fueron cubiertos por un empresario no identificado, quien, según la policía, habría financiado la operación con fines de narcotráfico.

Otro monje, que esperaba recogerlos en el aeropuerto, huyó al enterarse de las detenciones, pero fue capturado más tarde en un suburbio de Colombo, la ciudad más grande del país.

Los sospechosos comparecieron ante un tribunal el domingo en Negombo, cerca del aeropuerto. Además, la policía acusa a tres de ellos de haber introducido drogas desde Tailandia en marzo.

monjes Los monjes detenidos, las valijas con el contrabando y el escándalo por contrabando de Marihuana. (foto: Gentileza BBC)

Monjes o ropajes para ocultar "mulas"

La justicia de Sri Lanka sospecha que en realidad puede que no todos, o el grupo completo sean monjes efectivamente. Ya en el pasado hubo detenciones de personas y decomisos de estupefacientes. Muchas veces, se trato de personas usadas como "mulas" (así se llama a los que llevan la droga de un punto a otro) simulando un trabajo o profesión que no es el real. Por eso, ahora quieren saber si realmente son los 22 detenidos monjes o si simularon esa vocación religiosa.

En Sri Lanka, el uso recreativo del cannabis está estrictamente prohibido. Las condenas por tráfico pueden incluir multas, largas penas de prisión e incluso la pena de muerte. Sean o no religiosos.