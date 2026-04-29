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Perturbador video: desenterró el cuerpo de su hermana y lo llevó al banco para reclamar sus ahorros

La gente que caminaba por la calle se sorprendió al ver algo totalmente insólito e inaudito. Una persona llevaba a cuestas los restos de su hermana. Pretendía llevarla a un banco para hacer un trámite fundamental para su economía diaria.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Insólito y perturbador. LLegó el cadáver de su hermana a un banco por una herencia. (Foto: Captura de TV)

Insólito y perturbador. LLegó el cadáver de su hermana a un banco por una herencia. (Foto: Captura de TV)

Es habitual para ciertos trámites bancarios o de seguridad social que se pida una "constancia de vida". Es decir, el beneficiario debe demostrar que está vivo. Pero lo sucedido en la India supera cualquier imaginación. Un joven tuvo una idea inesperada, macabra. Se consideraba el único heredero de su hermana, que había fallecido tiempo atrás. Pero no tenía como demostrarle al banco la muerte porque no tenía el certificado de defunción. La India tiene graves problemas con su sistema de los documentos legales.

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Entonces, no tuvo mejor idea que invertir el "principio de constancia de vida". Desenterró el cuerpo de su hermana, lo sacó del cementerio y decidió que lo llevaría al banco, para que demostrara "in situ" que, efectivamente, estaba muerta.

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Todo sucedió en Mallipasi, en el estado de Odisha, India, donde un hombre caminó varias cuadras con el cadáver de su hermana a cuestas. El tiempo transcurrido, el cuerpo estaba carcomido, sobresalían huesos de las piernas por fuera de la manta con que cubría su tronco y la cabeza.

Así llegó hasta el banco del pueblo. Se presentó con los restos de su hermana. Dijo ser su único heredero de una suma de dinero depositada. Eran unas 19.300 rupias, equivalentes a cerca de 300.000 pesos argentinos.

El caso causó conmoción en un país de 1.500 millones de personas, marcado por las enormes desigualdades económicas y entre las personas.

Insólita manera de demostrar un parentesco para una herencia

“Cavé la tumba y saqué el esqueleto”, declaró el joven. La mujer había fallecido dos meses antes y no tenía un documento legal que certificara la defunción.

Al ingresar al banco con los restos, los empleados alertaron de inmediato a la policía. Los efectivos intervinieron rápidamente y persuadieron al hombre para que devolviera el cuerpo a su sepultura. El inspector Kiran Prasad Sahu explicó que Munda (el hombre que llevó los restos de la mujer al banco) es analfabeto y no comprendía los requisitos formales necesarios para retirar el dinero, lo que habría motivado su accionar.

Desde el banco, en tanto, desmintieron haber exigido la presencia física de la fallecida y aseguraron que actuaron conforme a los procedimientos para resguardar los fondos. También desde la entidad bancaria indicaron que el hombre se encontraba en estado de ebriedad. Al mismo tiempo, en todo caso, no podía certificar que más allá de la muerte de la mujer, Munda fuera el único heredero.

Una vez que se solucionó el incidente, el banco reconoció al hombre como legítimo heredero. La institución recibió el documento que Munda no poseía. En conclusión: “Después de recibir el certificado de defunción y el certificado de heredero legal, se pagaron 19.402 rupias a Jitu”, dijo en un comunicado el banco.

Roberto Adrián Maidana
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