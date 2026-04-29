Perturbador video: desenterró el cuerpo de su hermana y lo llevó al banco para reclamar sus ahorros

El caso causó conmoción en un país de 1.500 millones de personas, marcado por las enormes desigualdades económicas y entre las personas.

Insólita manera de demostrar un parentesco para una herencia

“Cavé la tumba y saqué el esqueleto”, declaró el joven. La mujer había fallecido dos meses antes y no tenía un documento legal que certificara la defunción.

Al ingresar al banco con los restos, los empleados alertaron de inmediato a la policía. Los efectivos intervinieron rápidamente y persuadieron al hombre para que devolviera el cuerpo a su sepultura. El inspector Kiran Prasad Sahu explicó que Munda (el hombre que llevó los restos de la mujer al banco) es analfabeto y no comprendía los requisitos formales necesarios para retirar el dinero, lo que habría motivado su accionar.

Desde el banco, en tanto, desmintieron haber exigido la presencia física de la fallecida y aseguraron que actuaron conforme a los procedimientos para resguardar los fondos. También desde la entidad bancaria indicaron que el hombre se encontraba en estado de ebriedad. Al mismo tiempo, en todo caso, no podía certificar que más allá de la muerte de la mujer, Munda fuera el único heredero.

Una vez que se solucionó el incidente, el banco reconoció al hombre como legítimo heredero. La institución recibió el documento que Munda no poseía. En conclusión: “Después de recibir el certificado de defunción y el certificado de heredero legal, se pagaron 19.402 rupias a Jitu”, dijo en un comunicado el banco.