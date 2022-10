Embed

Elon Musk: "Twitter no puede convertirse en un infierno de todos contra todos".

Un día antes del vencimiento del plazo dado por la justicia, Elon Musk confirmó la compra de todo el paquete accionario de Twitter. Lo hizo publicando una carta en su propia cuenta de esa red social.

carta de musk que reafirma la compra de Twitter.jpg Musk confirmó la compra de Twitter con una carta pública en su propia cuenta de la red social (Foto: cuenta de Twitter de Elon Musk)

En el mensaje lo primero que hace es explicar su verdadera motivación para la compra, con lo que desmiente todas las especulaciones que hubo durante estos meses.

"Quería comunicarme personalmente para compartir mi motivación para adquirir Twitter. Ha habido mucha especulación sobre por qué compré Twitter y qué pienso sobre la publicidad. La mayor parte ha estado mal", inicia su carta.

Pero en uno de los pasajes más importantes dice lo que anhela como objetivo para su empresa: "Twitter obviamente no puede convertirse en un infierno de todos contra todos, donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias. Además de apegarse a las leyes del país, nuestra plataforma debe ser cálida y acogedora para todos, donde puede elegir la experiencia deseada según sus preferencias, así como puede elegir, por ejemplo, ver películas o jugar videojuegos que van de todas las edades para madurar.

Enseguida da más definiciones para sostener ese principio: "La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia".

También dice que no lo hizo para ganar más dinero - es el hombre más rico del planeta - sino para "ayudar a la humanidad, a quien amo", según su propia carta. Dice Musk: "Fundamentalmente, Twitter aspira a ser la plataforma publicitaria más respetada del mundo que fortalece su marca y hace crecer su empresa".

Y finaliza: "A todos los que se han asociado con nosotros, les agradezco. Construyamos algo extraordinario juntos".

El "desembarco" de Elon Musk en Twitter

Como ha sucedido en todo este tiempo, cada paso que dio en estos meses - hacia adelante o hacia atrás - lo reflejó en su propia cuenta de Twitter. Su presentación ante los empleados no podía ser diferente.

musk twitter entrando a la empresa.jpg El mensaje por Twitter de Elon Musk en la que está por ser su nueva empresa (Foto: cuenta de Twitter de Elon Musk)

Además, hizo un juego de palabras, complementado con su imagen. En el tuit escribió: "Ingresar a la sede de Twitter: ¡déjalo entrar!"

Pero usó la frase en inglés " let that sink in", que permite más de una interpretación. Como "dejalo que se hunda" por los cambios que piensa realizar. Además, "sink" en inglés también se llama a las piletas de cocina o de los baños. Y eso es justamente lo que llevaba en sus manos Elon Musk al ingresar a la sede de Twitter.

la fortuna de Musk segun Fobes.jpg Elon Musk es el hombre más rico del planeta. Según la revista Forbes tiene una fortuna personal de US$ 219.000 millones (Foto: Forbes)

¿Tranquilidad al personal?

En otro mensaje, Elon Musk, escribió: “Hoy he conocido a un montón de gente genial en Twitter”. Este mensaje del nuevo jefe de la red social llega apenas una semana después de una noticia intranquilizadora.

El diario Washington Post adelantó que el multimillonario pensaba desprenderse del 75% del personal de planta. Musk no dijo nada referido a ese artículo, pero el saludo a horas de pasar a ser el único dueño, puede llevar algo de calma a los empleados. Hoy, son un total de 7.500 personas que trabajan en Twitter.

Desde su llegada a la sede en San Francisco, Elon Musk parece dirigido a reunirse con cada uno de los sectores de la empresa. Por eso, los actuales jefes , le han dicho a los empleados que deben estar preparados para encontrarse con él por cualquier pasillo de la empresa e incluso que los llame para una charla en cualquier momento.

Una nueva época para Musk y Twitter

En su momento, el millonario dijo en una nota por televisión que tenía incluso la capacidad para pagar el total de la compra (de nuevo, US$ 44.000 millones) en efectivo. Y no miente porque su fortuna personal está estimada en US$ 219.000 millones.

Pero en realidad, la operación se hará con los aportes que grupos financieros y bancos ya le anticiparon que están dispuestos a realizar. Esto tuvo un efecto positivo en la bolsa de Nueva York. La cotización de Twitter se ha acercado a los 54,20 dólares por título, que es lo que recibirán los accionistas cuando se oficialice la venta del 100% a Elon Musk.