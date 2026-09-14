En 1807, una tripulación abandonó cerdos en una isla remota: 200 años después, los especialistas los analizaron y quedaron helados

Los cerdos, en cambio, consiguieron sobrevivir.

Generación tras generación, permanecieron separados de otras poblaciones porcinas. Sin contacto con animales domésticos de otras regiones y sometidos a condiciones ambientales muy diferentes de las de una granja, fueron desarrollando características particulares.

Casi dos siglos después de aquel primer desembarco, los investigadores se encontraron con una población que ya no podía ser considerada simplemente como un grupo de cerdos domésticos abandonados.

El aislamiento había dejado una huella.

Cómo evolucionaron los cerdos de las Islas Auckland

Durante casi 200 años, los cerdos de las Islas Auckland permanecieron prácticamente aislados de otras poblaciones porcinas.

Ese aislamiento tuvo consecuencias tanto sobre su aspecto como sobre su forma de sobrevivir. En lugar de disponer de alimento proporcionado por seres humanos, tuvieron que adaptarse a los recursos disponibles en el territorio.

El cambio en las condiciones de vida fue determinante.

Los animales tuvieron que desplazarse, buscar comida y soportar temperaturas y condiciones climáticas que no eran habituales para los cerdos domésticos de granja. En ese contexto, la supervivencia pasó a depender de características diferentes de aquellas que habían sido seleccionadas durante siglos en poblaciones criadas por el ser humano.

Con el paso de las generaciones, los animales desarrollaron un aspecto más delgado y musculoso, acorde con una vida mucho más exigente desde el punto de vista físico.

Pero el aislamiento también provocó un problema inesperado.

Al crecer la población, los cerdos comenzaron a modificar el ecosistema de las islas. Su alimentación incluía distintos componentes de la vegetación local y también podían alcanzar nidos de aves marinas que se encontraban en el suelo.

La presencia de estos animales terminó convirtiéndose en una preocupación para quienes buscaban conservar la biodiversidad de las Islas Auckland.

El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda decidió entonces avanzar con un programa destinado a erradicar los cerdos del archipiélago y recuperar el equilibrio ecológico.

La medida generó un debate entre especialistas.

Por un lado, estaba la necesidad de proteger un ecosistema particularmente sensible. Por el otro, después de tantas generaciones de aislamiento, aquella población de cerdos se había convertido en algo poco habitual desde el punto de vista de la conservación genética.

La posibilidad de perder definitivamente esa población hizo que algunos investigadores buscaran una alternativa.

Qué descubrieron los científicos en los cerdos

En 1999, un grupo de conservacionistas llegó a las Islas Auckland con un objetivo que terminaría siendo fundamental: rescatar algunos ejemplares antes de que comenzara la erradicación definitiva de la población.

Finalmente, 17 cerdos fueron trasladados fuera del archipiélago.

Aquellos animales permitieron conservar una población que había permanecido aislada durante generaciones y, al mismo tiempo, estudiar las características que había desarrollado en ese ambiente.

Los investigadores observaron rápidamente diferencias respecto de los animales domésticos habituales.

Su cuerpo era más delgado y musculoso, una característica que podía relacionarse con las condiciones de vida que habían enfrentado durante generaciones. No tenían las mismas posibilidades de alimentación ni el mismo entorno controlado de un cerdo criado en una explotación ganadera.

La supervivencia había actuado como un filtro.

También llamó la atención la reproducción. En las hembras se observaron pocas mamas funcionales, una característica que podía estar vinculada con las condiciones de vida y la supervivencia de las crías en un ambiente donde los recursos eran limitados.

Pero el hallazgo más interesante no estaba necesariamente a simple vista.

Los análisis realizados posteriormente permitieron detectar características genéticas y sanitarias que despertaron especial interés entre los investigadores.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la baja incidencia de determinadas infecciones habituales en las poblaciones porcinas comerciales.

La explicación estaba relacionada con el aislamiento.

Durante generaciones, estos animales habían permanecido separados de otras poblaciones de cerdos. Esa situación había limitado su exposición a numerosos agentes infecciosos que sí circulaban entre animales domésticos criados en contacto permanente con otras poblaciones.

El resultado fue una población con una historia biológica muy diferente.

El aislamiento de los cerdos de Auckland y su importancia genética

El caso de los cerdos de Auckland comenzó a adquirir una dimensión que iba mucho más allá de la conservación de una población animal.

Los científicos empezaron a estudiar su genética con mayor atención, particularmente por la presencia de retrovirus endógenos porcinos, conocidos como PERV.

Estos elementos forman parte del material genético de los cerdos y son especialmente relevantes para las investigaciones relacionadas con el xenotrasplante, una disciplina que analiza la posibilidad de utilizar células, tejidos u órganos procedentes de animales para aplicaciones médicas en seres humanos.

El interés científico no surgió porque aquellos cerdos fueran una especie completamente nueva. En realidad, su importancia estaba relacionada con la combinación de aislamiento, características genéticas y particularidades sanitarias que habían acumulado durante generaciones.

La historia resultaba llamativa por su origen.

Los animales habían sido llevados hasta una isla con una finalidad estrictamente práctica: servir de alimento en caso de que algún grupo de navegantes quedara varado.

Sin embargo, casi dos siglos después, algunos de sus descendientes se encontraban bajo observación científica.

El caso también permitió recordar hasta qué punto una población animal puede cambiar cuando permanece aislada durante largos períodos y queda sometida a condiciones ambientales diferentes de aquellas en las que se desarrolló originalmente.

Los cerdos y las investigaciones sobre diabetes tipo 1

Entre las líneas de investigación que despertaron interés se encontraba la relacionada con las células de los islotes pancreáticos, estructuras encargadas de producir insulina.

La diabetes tipo 1 está relacionada con la destrucción de las células beta del páncreas, que son las responsables de producir esta hormona. Por eso, una de las áreas estudiadas por la ciencia consiste en buscar formas de reemplazar o recuperar la función de esas células.

En ese contexto, las células obtenidas de animales pueden convertirse en objeto de investigación.

El interés por los cerdos de Auckland estuvo relacionado con las características particulares de esta población y con la posibilidad de estudiar sus tejidos en el marco de investigaciones sobre xenotrasplantes y terapias celulares.

Diversas compañías y grupos científicos analizaron el potencial de utilizar células porcinas para desarrollar tratamientos destinados a enfermedades en las que las células productoras de insulina dejan de funcionar correctamente.

El objetivo general de estas investigaciones es encontrar alternativas que permitan reemplazar células dañadas o perdidas y recuperar, al menos parcialmente, funciones que el organismo ya no puede realizar por sí mismo.

Sin embargo, es importante diferenciar entre el potencial científico de una población animal y una aplicación médica ya disponible. Los estudios sobre xenotrasplantes y terapias celulares forman parte de un campo de investigación complejo, en el que existen numerosos desafíos relacionados con la compatibilidad, el rechazo inmunológico, la seguridad y las infecciones.

Los cerdos de Auckland, por lo tanto, no se convirtieron en una solución médica inmediata. Su importancia radicó en proporcionar una población con características particulares que podía ser estudiada por la ciencia.

Qué pasó con los cerdos rescatados de las Islas Auckland

El rescate realizado en 1999 evitó que la población desapareciera por completo.

Los 17 ejemplares trasladados fuera de las Islas Auckland permitieron iniciar un programa de conservación destinado a mantener viva aquella línea genética.

Sus descendientes fueron mantenidos bajo condiciones controladas y con objetivos vinculados tanto con la conservación como con la investigación científica.

Mientras tanto, en las islas continuó el proceso destinado a retirar los animales que quedaban en libertad.

La diferencia entre ambos grupos refleja uno de los grandes dilemas que aparecen cuando una especie o población introducida por seres humanos comienza a afectar un ecosistema.

Los cerdos habían llegado originalmente por acción humana. No formaban parte de la fauna que naturalmente ocupaba las Islas Auckland. Durante décadas, sin embargo, consiguieron establecerse y reproducirse.

El mismo proceso que permitió su supervivencia terminó generando consecuencias sobre otras especies.

La vegetación y las aves marinas fueron afectadas por la presencia de los animales, y la conservación del ecosistema pasó a ser una prioridad.

Por eso, la erradicación no significó necesariamente ignorar el valor científico de la población. El rescate de ejemplares permitió conservar parte de ese patrimonio genético fuera del archipiélago.

Una historia que comenzó como una reserva de alimento

La historia de los cerdos de las Islas Auckland resume una sucesión de hechos difícil de anticipar.

En 1807, el capitán Abraham Bristow dejó animales en una isla remota con una finalidad concreta: proporcionar alimento a posibles náufragos.

Los animales sobrevivieron.

La población se reprodujo.

El aislamiento modificó sus características y los obligó a adaptarse a un ambiente subantártico marcado por el frío, el viento y la escasez de recursos.

Después de casi dos siglos, su presencia comenzó a representar un problema para la conservación del ecosistema.

Entonces llegó la decisión de erradicarlos.

Pero antes de que eso ocurriera, algunos conservacionistas rescataron ejemplares y evitaron que aquella población desapareciera por completo.

Los 17 cerdos trasladados en 1999 terminaron convirtiéndose en el punto de partida para conservar una línea genética desarrollada durante generaciones de aislamiento.

Y, al mismo tiempo, sus características despertaron el interés de investigadores que estudiaban aspectos relacionados con la genética porcina, los retrovirus endógenos y el potencial de los tejidos animales para determinadas aplicaciones médicas.

La historia tiene así un punto de partida sencillo y un desenlace inesperado.

Aquellos animales fueron llevados hasta uno de los lugares más aislados del planeta para convertirse en una reserva de emergencia para marineros en problemas. Con el paso de las generaciones, el territorio terminó funcionando como un enorme laboratorio natural.

La población que había sido creada para ayudar a sobrevivir a los náufragos terminó siendo estudiada por científicos interesados en comprender cómo el aislamiento puede modificar a una población animal y qué características pueden resultar útiles para determinadas investigaciones.

Casi dos siglos después de aquella decisión tomada en 1807, los cerdos de Auckland dejaron de ser solamente una curiosidad histórica. Su recorrido se convirtió en un ejemplo de cómo una intervención humana aparentemente menor puede desencadenar una cadena de cambios ecológicos y genéticos que se extiende durante generaciones.

Las Islas Auckland, que alguna vez fueron vistas como un posible refugio para quienes quedaran atrapados en el extremo sur del Pacífico, terminaron siendo también el escenario de una historia de supervivencia, adaptación y conservación que llamó la atención de la ciencia.