En 1871, un granjero abandonó 5 vacas en una isla remota: 130 años después, los científicos analizaron su ADN y quedaron paralizados

Durante mucho tiempo, la historia fue interpretada como un ejemplo de evolución rápida en un ambiente insular. Incluso un estudio publicado en 2017 había planteado que aquellos animales habían experimentado un proceso acelerado de nanismo insular, es decir, una reducción considerable de su tamaño como consecuencia de vivir durante generaciones en un espacio limitado.

Pero el análisis de ADN realizado años después cambió esa interpretación.

Un equipo internacional de investigadores logró estudiar material genético conservado de ejemplares de la población y descubrió que una de las principales explicaciones que se habían dado para entender la evolución del rebaño no estaba respaldada por los datos genéticos.

La investigación, publicada en 2024 en la revista Molecular Biology and Evolution, reconstruyó el origen de aquellos animales y encontró una característica que podría explicar mucho mejor cómo consiguieron sobrevivir durante más de un siglo.

Las cinco vacas no eran genéticamente tan uniformes como podría suponerse.

Su historia había comenzado con una combinación de ganado taurino europeo y cebúes procedentes del Océano Índico, una mezcla que ya estaba presente antes de que los animales llegaran a la isla.

La Isla Amsterdam y el origen de las cinco vacas

La Isla Amsterdam se encuentra en una de las regiones más aisladas del planeta. Está situada en el sur del Océano Índico, muy lejos de los principales centros urbanos y dentro de los territorios australes franceses.

Su superficie es reducida, pero su ubicación convierte al territorio en un ambiente particularmente exigente.

En ese escenario fueron introducidas las cinco vacas en 1871. No existía entonces ningún proyecto científico detrás de aquella decisión. El grupo simplemente fue dejado allí y comenzó a reproducirse.

Durante los años siguientes, la población creció sin una intervención humana comparable a la que existe en un sistema ganadero convencional.

Ese detalle convirtió al rebaño en una oportunidad excepcional para estudiar qué ocurre con una población animal cuando queda aislada durante muchas generaciones.

La situación también tenía un elemento particularmente llamativo: todo el rebaño descendía de un número extremadamente reducido de fundadores.

En términos genéticos, eso podía convertirse en un problema.

Una población originada a partir de cinco animales dispone inicialmente de una diversidad genética limitada. Además, a medida que pasan las generaciones, aumenta la posibilidad de que los animales se reproduzcan con individuos emparentados.

Sin embargo, en la Isla Amsterdam ocurrió algo diferente.

La población consiguió crecer durante décadas y llegó a alcanzar una magnitud que parecía difícil de conciliar con un origen tan reducido.

Para 1952, el rebaño rondaba los 2.000 ejemplares.

Ese crecimiento fue una de las claves que los investigadores encontraron al reconstruir la historia.

El ADN de las vacas reveló un origen inesperado

El estudio publicado en 2024 analizó muestras biológicas obtenidas de ejemplares de la población en 1992 y 2006, antes de que el último animal fuera eliminado en 2010.

El material permitió analizar el genoma de aquellos animales y compararlo con poblaciones de ganado de diferentes regiones.

El resultado mostró la existencia de dos componentes genéticos claramente diferenciados.

Aproximadamente tres cuartas partes del origen genético correspondían a ganado taurino europeo, relacionado con animales de tipo Jersey. El cuarto restante tenía una procedencia vinculada con cebúes del Océano Índico, con conexiones genéticas con poblaciones de Madagascar y Mayotte.

La combinación resulta particularmente importante porque significa que la capacidad de adaptación del rebaño no necesariamente apareció después de décadas de aislamiento.

Una parte importante de esa diversidad ya estaba presente en los animales fundadores.

La hipótesis ofrece una explicación diferente a la idea de que las vacas tuvieron que evolucionar rápidamente para sobrevivir en la isla.

En otras palabras, los animales pudieron haber llegado con características que les permitieron soportar mejor un ambiente difícil.

El aislamiento posterior habría actuado sobre una población que ya contaba con una combinación genética particular.

La teoría del nanismo insular quedó en duda

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva investigación fue su relación con un trabajo científico publicado en 2017 en Scientific Reports.

Aquel estudio había planteado que el ganado de Amsterdam había sufrido un proceso de nanismo insular acelerado.

El concepto de nanismo insular describe un fenómeno observado en distintas especies que viven durante largos períodos en ambientes insulares. Cuando los recursos son limitados y el territorio disponible es reducido, algunas poblaciones pueden evolucionar hacia tamaños corporales menores.

En el caso de las vacas de Amsterdam, la hipótesis sostenía que la reducción había sido particularmente rápida y pronunciada.

Sin embargo, el nuevo análisis genético no encontró la evidencia esperada.

Los investigadores buscaron señales de selección genética asociadas con una reducción de la talla y no encontraron un patrón que respaldara la idea de que la población hubiera evolucionado aceleradamente hacia animales más pequeños.

La explicación alternativa es mucho más sencilla: los ejemplares fundadores ya eran relativamente pequeños.

Por lo tanto, aquello que durante años pudo interpretarse como una transformación producida por el aislamiento podría haber sido, al menos en buena medida, una característica que los animales ya tenían cuando llegaron a la isla.

El ADN permitió así revisar una interpretación que parecía consolidada.

Cómo sobrevivieron las vacas durante más de un siglo

La pregunta central continúa siendo la misma: ¿cómo pudieron cinco vacas originar una población estable después de quedar aisladas durante generaciones?

La respuesta no parece depender de un único factor.

Por un lado, la mezcla genética inicial pudo proporcionar una combinación de características procedentes de animales europeos y cebúes del Océano Índico.

Por otro, la velocidad con la que creció la población habría desempeñado un papel fundamental.

Los investigadores estimaron niveles de consanguinidad cercanos al 30%, una cifra considerable para una población animal.

En una población pequeña, la reproducción entre individuos relacionados puede provocar que determinadas variantes genéticas perjudiciales aparezcan con mayor frecuencia.

Esto puede traducirse en problemas reproductivos, enfermedades hereditarias y una disminución de la capacidad de supervivencia.

Pero el rebaño de Amsterdam consiguió evitar ese destino.

Los análisis no encontraron indicios de una acumulación extraordinaria de variantes perjudiciales que hubiera llevado a la población a un deterioro genético irreversible.

La explicación propuesta está relacionada con el crecimiento demográfico.

A medida que el número de animales aumentó rápidamente, también creció la cantidad de individuos disponibles para reproducirse. Eso permitió conservar parte de la diversidad genética existente y limitar las consecuencias negativas que podrían haberse esperado a partir de un origen compuesto solamente por cinco animales.

El caso constituye, por eso, una combinación poco frecuente entre aislamiento extremo, crecimiento poblacional y diversidad genética previa.

Un rebaño de miles de animales en una isla remota

Con el paso de las décadas, las vacas se transformaron en una presencia importante dentro del ecosistema de Amsterdam.

La población alcanzó aproximadamente 2.000 ejemplares en 1952 y logró mantenerse durante buena parte del siglo XX.

Incluso atravesó períodos de crisis.

En 1988, una enfermedad provocó un fuerte descenso de la población. Sin embargo, el rebaño consiguió recuperarse posteriormente.

Ese dato vuelve todavía más llamativa la historia: los animales no solamente habían logrado reproducirse desde un grupo inicial diminuto, sino que también pudieron superar una reducción demográfica importante.

El proceso continuó hasta que la presencia del ganado comenzó a ser considerada un problema para la conservación del ecosistema original de la isla.

La situación planteó entonces un conflicto entre dos formas diferentes de entender el territorio.

Por un lado estaba la historia extraordinaria de una población animal que llevaba más de un siglo sobreviviendo en condiciones naturales.

Por el otro, la necesidad de proteger especies que eran propias de la isla y que podían resultar afectadas por la presencia de miles de herbívoros.

Por qué fueron eliminadas las vacas de la Isla Amsterdam

El crecimiento del rebaño terminó generando consecuencias ecológicas.

Las vacas consumían vegetación y modificaban el ambiente, lo que podía afectar a especies endémicas de Amsterdam.

Entre las especies consideradas vulnerables se encontraba el albatros de Amsterdam, una de las aves características de este territorio, además del árbol Phylica arborea.

La conservación del ecosistema comenzó a ganar prioridad y se tomaron medidas para reducir la presencia del ganado.

En 1987 se instaló un cerco que permitió aislar una zona del sector sur de la isla. Posteriormente fueron retirados más de mil animales.

La población continuó disminuyendo durante las décadas siguientes hasta que el último ejemplar fue eliminado en 2010, dentro de un programa de restauración ecológica.

Así terminó una historia que había comenzado 139 años antes con cinco vacas abandonadas.

Pero, paradójicamente, cuando los animales desaparecieron de la isla comenzó una nueva etapa de su historia.

El material biológico que había sido conservado permitió que los científicos pudieran estudiar posteriormente su ADN y reconstruir la trayectoria genética de aquella población.

El ADN permitió reconstruir una historia que parecía perdida

Una de las particularidades del trabajo científico es que los investigadores pudieron recurrir a muestras tomadas antes de la desaparición definitiva del rebaño.

Los ejemplares analizados procedían de 1992 y 2006, es decir, de dos momentos diferentes de las últimas décadas de existencia de la población.

Gracias a esas muestras fue posible observar directamente las características genéticas del ganado antes de que desapareciera.

El resultado demuestra además el valor que puede tener la conservación de material biológico.

Aunque en el momento de obtener esas muestras no existiera necesariamente un programa específico destinado a preservar para siempre el patrimonio genético del rebaño, décadas después ese material permitió responder preguntas que habían quedado abiertas.

La ciencia pudo regresar, de alguna manera, a aquella población desaparecida.

Y el resultado fue especialmente significativo porque el ADN no confirmó la explicación más intuitiva sobre su transformación física.

En lugar de encontrar una población que hubiera evolucionado rápidamente hacia ejemplares más pequeños como consecuencia de la vida insular, los investigadores identificaron un origen genético mixto que ya estaba presente desde el comienzo.

Una lección sobre adaptación y supervivencia

La historia de las vacas de Amsterdam muestra hasta qué punto una población puede responder de maneras inesperadas cuando es trasladada a un ambiente completamente diferente.

Cinco animales fueron suficientes para iniciar una población que sobrevivió durante más de 130 años.

El dato resulta todavía más sorprendente si se considera el aislamiento geográfico de la isla, sus condiciones meteorológicas y la disponibilidad limitada de recursos.

Pero el estudio de 2024 obliga a mirar el fenómeno desde otra perspectiva.

No necesariamente se trató de un ejemplo de animales que cambiaron rápidamente para adaptarse a un entorno hostil. En buena medida, los animales ya llevaban consigo una combinación genética que pudo favorecer su supervivencia.

El componente europeo, relacionado con ganado tipo Jersey, se encontraba combinado con ascendencia de cebúes del Océano Índico.

Esa diversidad habría ofrecido un conjunto de características que resultó compatible con las condiciones de Amsterdam.

La historia también muestra que la evolución no siempre tiene que comenzar desde cero después de que una especie llega a un nuevo ambiente.

A veces, la clave de la supervivencia está en la diversidad que una población ya posee.

En el caso de las cinco vacas de Heurtin, esa diversidad estaba presente desde el primer momento.

El final del rebaño y el legado científico

El último capítulo ocurrió en 2010, cuando el último ejemplar fue eliminado como parte de las medidas de restauración ecológica.

Para entonces, el ganado había dejado una huella profunda en la historia natural de la isla.

Durante más de un siglo, aquellos animales habían conseguido reproducirse, expandirse, sobrevivir a enfermedades y sostener una población numerosa en un territorio completamente aislado.

Pero su éxito también había alterado el ecosistema que las rodeaba.

La eliminación del rebaño respondió, por lo tanto, a una lógica de conservación de la biodiversidad, más que a un fracaso de la población bovina.

En 2019, además, las Tierras y Mares Australes Franceses fueron incorporados por la UNESCO a la lista de Patrimonio de la Humanidad, reforzando el valor internacional de estos territorios y de sus ecosistemas.

La paradoja queda así completa.

Las cinco vacas que llegaron a Amsterdam en el siglo XIX demostraron una extraordinaria capacidad para sobrevivir y multiplicarse. Sin embargo, su éxito terminó convirtiéndose en una amenaza para otras especies de la isla.

Cuando desaparecieron los últimos animales, quedó una colección de muestras biológicas que permitió estudiar su pasado.

Y más de un siglo después de aquel desembarco, el ADN terminó modificando la explicación científica sobre cómo habían logrado sobrevivir.

La historia comenzó con cinco vacas.

Terminó con miles de animales, una extinción provocada por razones ecológicas y un estudio genético capaz de revelar que la verdadera clave de su supervivencia quizás estaba allí desde el principio: en la particular mezcla genética que esos cinco ejemplares llevaron consigo hasta una de las islas más aisladas del planeta.