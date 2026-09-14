En 1859, trabajadores abandonaron 24 conejos en un pueblito remoto: 77 años después, el desastre era imposible de controlar

Cómo llegaron los 24 conejos a Australia

Para entender el origen del problema hay que retroceder hasta mediados del siglo XIX. En aquel período, Australia recibía a numerosos inmigrantes procedentes de Europa, muchos de los cuales intentaban reproducir costumbres y actividades que formaban parte de su vida en el continente de origen.

Entre ellos estaba Thomas Austin, un terrateniente inglés que se instaló en Victoria. Como muchos hombres de su época, Austin tenía interés en la caza deportiva y buscaba disponer de animales que permitieran practicar esta actividad en sus tierras.

En 1859 recibió una cantidad de conejos europeos y decidió liberarlos en Barwon Park, su propiedad ubicada en Victoria.

Según los registros históricos, fueron 24 conejos los que quedaron en libertad.

Nadie podía anticipar que aquella pequeña población inicial se convertiría en el punto de partida de una expansión extraordinaria.

Para Austin, la decisión respondía principalmente a una cuestión recreativa. Para Australia, en cambio, significó el comienzo de un problema ambiental que atravesaría generaciones.

El conejo europeo no era una especie originaria del continente australiano. La diferencia entre su ambiente natural y el nuevo territorio fue determinante: allí encontró una combinación de factores que favoreció su reproducción y dificultó el control de sus poblaciones.

El ambiente ideal para una reproducción explosiva

La expansión de los conejos no ocurrió de un día para otro. Durante los primeros años, la población fue creciendo, pero la verdadera dimensión del problema comenzó a hacerse evidente con el paso del tiempo.

Los conejos cuentan con una extraordinaria capacidad reproductiva. Las hembras pueden tener varias camadas al año y las crías alcanzan la madurez reproductiva con rapidez.

En Australia, además, existían grandes extensiones de territorio donde podían encontrar alimento y refugio.

La combinación fue determinante.

Mucho espacio, abundante vegetación y una cantidad limitada de depredadores capaces de controlar eficazmente la población permitieron que los animales avanzaran progresivamente.

El problema tampoco quedó limitado a los alrededores de Barwon Park. Generación tras generación, los conejos fueron ocupando nuevas zonas.

La expansión terminó alcanzando dimensiones que sorprendieron a las autoridades y a los agricultores.

Lo que había comenzado con apenas 24 animales se convirtió en una población que podía desplazarse a través de grandes superficies y establecerse en distintos ambientes.

Los conejos comenzaron a afectar cultivos y pastizales

El impacto de la invasión no se redujo a la presencia de los animales.

Los conejos consumían enormes cantidades de vegetación y brotes, lo que generaba una presión adicional sobre terrenos destinados a la producción agropecuaria.

Para los agricultores australianos, el problema adquirió una dimensión económica cada vez mayor.

Los animales podían alimentarse de cultivos, afectar plantaciones y consumir pasturas que también necesitaba el ganado. En regiones donde la disponibilidad de vegetación era fundamental para la actividad rural, la presencia de grandes cantidades de conejos significaba una competencia directa por los recursos.

Pero las consecuencias también alcanzaron al ambiente natural.

Al modificar la vegetación, los conejos podían contribuir a la degradación del suelo y alterar las condiciones de determinadas áreas. Al mismo tiempo, competían con animales nativos por alimento y refugio.

De esa manera, una especie introducida deliberadamente por el ser humano comenzó a generar efectos en cadena sobre un ecosistema completo.

La situación se volvió especialmente preocupante hacia las últimas décadas del siglo XIX.

Australia declaró una verdadera batalla contra la invasión

Cuando la dimensión del problema quedó clara, las autoridades comenzaron a buscar métodos para limitar el avance.

Uno de los mayores desafíos consistía en la enorme superficie que podían ocupar los animales. No alcanzaba con eliminar ejemplares en una zona determinada si las poblaciones podían continuar desplazándose desde otros sectores.

La expansión territorial convirtió el control de los conejos en una tarea permanente.

Entre las respuestas más conocidas estuvo la construcción de enormes barreras destinadas a frenar el avance de los animales.

La más famosa fue la Rabbit-Proof Fence, un sistema de cercos que llegó a extenderse por miles de kilómetros.

El objetivo era impedir que los conejos avanzaran hacia zonas agrícolas particularmente vulnerables.

La idea parecía sencilla: levantar una barrera física que los animales no pudieran atravesar.

Pero la realidad resultó mucho más compleja.

Una población de conejos capaz de reproducirse rápidamente podía generar nuevos focos y encontrar puntos débiles en las barreras. Además, mantener estructuras de semejante extensión requería enormes esfuerzos y recursos.

La lucha dejó así una de las primeras grandes lecciones sobre el control de especies invasoras: una barrera puede retrasar el avance, pero no necesariamente resuelve el problema de fondo.

Las trampas y los métodos de control no alcanzaban

Durante décadas se utilizaron distintas técnicas para reducir las poblaciones.

La captura, la caza, los cercos y otras medidas de control podían eliminar numerosos animales, pero resultaban difíciles de sostener a gran escala.

El principal inconveniente era la capacidad de recuperación de las poblaciones.

Cuando una región sufría una reducción importante, los ejemplares sobrevivientes podían reproducirse nuevamente y recuperar parte del territorio perdido.

La situación llevó a las autoridades australianas a buscar alternativas que permitieran atacar a los conejos de una manera mucho más amplia.

Fue entonces cuando comenzaron a ganar protagonismo los métodos biológicos.

La mixomatosis fue una de las grandes armas contra los conejos

Durante el siglo XX, Australia recurrió a una estrategia que generó un impacto enorme: la utilización de la mixomatosis, una enfermedad viral que afecta a los conejos europeos.

El objetivo era reducir drásticamente las poblaciones de conejos salvajes.

Cuando el virus comenzó a propagarse, la mortalidad fue muy elevada en numerosas zonas. Millones de animales murieron y, durante un período, pareció que la estrategia podía convertirse en una solución definitiva.

Sin embargo, la naturaleza volvió a demostrar que el problema era mucho más complejo.

Con el paso de las generaciones, algunos conejos desarrollaron mayor resistencia a la enfermedad, mientras que también se produjeron cambios en la dinámica del virus.

La población comenzó a recuperarse en determinados sectores.

El resultado fue otra enseñanza para los especialistas: incluso una herramienta biológica capaz de provocar una reducción masiva puede perder eficacia con el tiempo.

La evolución de las especies involucradas puede transformar por completo el resultado de una estrategia de control.

Australia volvió a recurrir a un virus décadas después

La búsqueda de soluciones continuó.

Décadas más tarde, Australia incorporó otra herramienta biológica: el virus hemorrágico del conejo, conocido por su capacidad para provocar una elevada mortalidad en las poblaciones de conejos europeos.

Nuevamente, el impacto fue considerable en distintas regiones.

Las poblaciones disminuyeron y el método permitió reducir el número de animales en determinadas áreas.

Pero tampoco esta vez se produjo una erradicación completa.

El problema seguía siendo demasiado grande y estaba distribuido por un territorio demasiado extenso.

Además, los conejos habían demostrado una capacidad notable para adaptarse a las condiciones del ambiente y sobrevivir a diferentes estrategias de control.

Una invasión que modificó el equilibrio de la naturaleza

El caso australiano es estudiado porque permite observar con claridad cómo una especie introducida puede alterar un ecosistema.

Los 24 conejos liberados en 1859 no representaban, en apariencia, una amenaza significativa.

Sin embargo, su descendencia terminó ocupando extensas regiones.

La situación demuestra que el tamaño inicial de una población no siempre permite anticipar su impacto futuro.

Una especie con una alta capacidad reproductiva puede aumentar rápidamente si las condiciones ambientales son favorables.

También resulta fundamental considerar la ausencia de mecanismos naturales capaces de limitar su expansión.

En un ecosistema nuevo, un animal puede encontrarse con menos competidores, menos enfermedades o menos depredadores que en su ambiente original.

Cuando eso ocurre, el equilibrio puede modificarse.

Y una vez que la población alcanza una determinada dimensión, controlarla puede requerir décadas de inversión, investigación y esfuerzo.

El costo ambiental y económico de los conejos

El problema de los conejos salvajes no puede medirse únicamente por la cantidad de animales existentes.

La presencia de esta especie invasora también genera costos relacionados con la producción agrícola, la conservación de la biodiversidad y la recuperación de los ambientes afectados.

La vegetación consumida por los conejos representa un recurso que deja de estar disponible para otros animales.

Además, la presión sobre la cobertura vegetal puede contribuir a procesos de degradación del suelo.

En regiones áridas o semiáridas, donde la recuperación de la vegetación puede ser lenta, estos efectos adquieren una importancia todavía mayor.

Por eso, los conejos salvajes continúan siendo considerados una amenaza ambiental y económica en Australia, incluso después de más de 160 años de estrategias de control.

El objetivo actual ya no consiste simplemente en imaginar una desaparición total de los animales de un día para otro, sino en mantener sus poblaciones dentro de niveles que reduzcan el daño que provocan.

Qué enseñó la invasión de conejos en Australia

La historia iniciada en 1859 se transformó en uno de los ejemplos clásicos utilizados para explicar los riesgos de las especies exóticas invasoras.

El episodio deja varias conclusiones.

La primera es que una introducción aparentemente pequeña puede terminar generando consecuencias de enorme magnitud.

La segunda es que las condiciones ambientales pueden modificar por completo el comportamiento de una especie.

La tercera tiene que ver con la evolución. Las poblaciones no permanecen estáticas: pueden desarrollar resistencia frente a enfermedades y adaptarse a diferentes mecanismos de control.

Y existe una cuarta lección particularmente importante: prevenir una invasión suele ser mucho más sencillo que intentar revertirla una vez instalada.

En el caso australiano, el problema pasó de una pequeña liberación realizada con fines recreativos a convertirse en una cuestión que involucró infraestructura, investigación científica, políticas públicas y enormes esfuerzos durante generaciones.

Una decisión de 1859 que todavía tiene consecuencias

Cuando Thomas Austin liberó aquellos 24 conejos en su propiedad de Victoria, buscaba reproducir una tradición que había conocido en Inglaterra.

No podía saber que los animales encontrarían en Australia condiciones particularmente favorables para multiplicarse.

Tampoco podía anticipar que sus descendientes terminarían extendiéndose por enormes áreas del continente y obligando a las autoridades a desarrollar algunas de las estrategias de control de fauna invasora más conocidas.

La historia de los 24 conejos es, en definitiva, la historia de una decisión pequeña con consecuencias extraordinariamente grandes.

Más de 160 años después, Australia todavía convive con los efectos de aquella introducción.

El episodio se convirtió así en una advertencia que trascendió las fronteras australianas: alterar deliberadamente un ecosistema puede desencadenar procesos que después resultan extremadamente difíciles de detener.

Lo que para un terrateniente del siglo XIX comenzó como una simple oportunidad para organizar una jornada de caza terminó convirtiéndose en uno de los casos más emblemáticos de invasión biológica registrados hasta la actualidad.