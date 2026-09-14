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Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron su derecho a independizarse del Reino Unido: el acuerdo

Los líderes de las tres naciones se reunieron en Cardiff y firmaron una declaración conjunta en la que defendieron la autodeterminación y plantearon un futuro ligado a la Unión Europea: “El tiempo de Westminster está llegando a su fin”.

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Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron su derecho a independizarse del Reino Unido: qué acordaron

Los líderes políticos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunieron este lunes en Cardiff y firmaron una declaración conjunta en la que defendieron el derecho de sus naciones a la autodeterminación y plantearon que su futuro debería estar vinculado con la Unión Europea.

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El acuerdo fue suscripto por John Swinney, jefe del Gobierno escocés; Rhun ap Iorwerth, dirigente de Plaid Cymru y ministro principal galés; y Michelle O’Neill, líder de Sinn Féin en Irlanda del Norte.

Los tres participaron en representación de sus respectivas fuerzas políticas y no actuaron en nombre de los Ejecutivos regionales.

“El derecho a la autodeterminación corresponde a nuestras naciones”, señalaron los partidos en el documento. Allí también sostuvieron que los procesos democráticos no deberían quedar condicionados por una eventual negativa del Parlamento británico a autorizar consultas.

Qué busca cada territorio

Los tres dirigentes comparten el objetivo de modificar el vínculo de sus territorios con el Reino Unido, aunque sus propuestas tienen diferencias.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) impulsa la realización de un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. En Gales, Plaid Cymru plantea ampliar las competencias del territorio como parte de una estrategia soberanista, mientras que Sinn Féin defiende la reunificación de Irlanda.

Durante la reunión, los partidos acordaron identificar áreas en las que puedan desarrollar acciones políticas conjuntas y consideraron que existe un escenario favorable para avanzar en cambios constitucionales.

Swinney había planteado antes del encuentro que era la primera vez que Escocia, Gales e Irlanda del Norte contaban simultáneamente con dirigentes al frente de sus gobiernos favorables a la independencia o a la reunificación irlandesa.

El dirigente escocés sostuvo que el cambio constitucional “está en camino” y consideró que la cooperación entre las tres fuerzas podría fortalecer sus respectivos reclamos.

También plantearon un futuro dentro de la Unión Europea

Uno de los puntos incluidos en la declaración fue la relación que estas tres naciones deberían mantener con la Unión Europea, después de la salida del Reino Unido del bloque tras el Brexit. “El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea”, afirma el documento firmado en Cardiff.

El planteo se suma a las diferencias que los partidos independentistas mantienen con el Gobierno británico respecto del futuro institucional de cada territorio.

En el caso de Escocia, el Gobierno del Reino Unido no ha autorizado hasta ahora una nueva consulta sobre la independencia, mientras que el SNP continúa reclamando la posibilidad de realizar otro referéndum.

El respaldo de Donald Trump a una Irlanda unificada

La reunión tuvo lugar pocos días después de que Donald Trump se pronunciara a favor de una eventual reunificación de Irlanda. Durante un encuentro con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, en Dublín, el presidente estadounidense afirmó que le gustaría ver una Irlanda unificada, incluyendo a Irlanda del Norte, actualmente parte del Reino Unido.

“No quiero causar ningún problema, pero me encantaría verla unificada”, dijo Trump ante una pregunta periodística. Luego agregó: “Al final va a suceder. Más valdría que sucediera ahora”.

Horas después volvió a referirse al tema durante una reunión con empresarios y sostuvo que, en su opinión, una eventual reunificación sería algo positivo.

Sus declaraciones generaron rechazo entre dirigentes británicos. La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, cuestionó los dichos de Trump, mientras que Nigel Farage, líder de Reform UK y aliado del presidente estadounidense, sostuvo que Irlanda del Norte es una parte del Reino Unido y afirmó que no estaba de acuerdo con la postura del mandatario.

Por su parte, el primer ministro irlandés señaló que Trump estaba expresando su propia visión sobre Irlanda del Norte y consideró que las reacciones de algunos políticos británicos habían sido exageradas.

Un conflicto que sigue abierto

La discusión sobre el futuro de Irlanda del Norte tiene un fuerte componente histórico. Las diferencias entre quienes buscan mantener el territorio dentro del Reino Unido y quienes promueven su integración con la República de Irlanda derivaron durante décadas en el conflicto conocido como “The Troubles”, que dejó alrededor de 3.600 muertos.

El acuerdo de paz de 1998 puso fin a la etapa de violencia, pero dejó abierta la posibilidad de una consulta sobre la reunificación si las condiciones políticas indican que una mayoría podría respaldarla.

En ese contexto, la reunión de Cardiff representó un nuevo gesto de coordinación entre las fuerzas que promueven cambios en el vínculo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte con el Reino Unido, mientras el debate sobre la autonomía y la independencia vuelve a ocupar un lugar central en la política británica.

En pocas palabras

  • Escocia, Gales e Irlanda del Norte: Firmaron una declaración conjunta defendiendo la autodeterminación y un futuro ligado a la Unión Europea.
  • Puntos clave del acuerdo: Buscan modificar el vínculo con el Reino Unido, con diferentes estrategias para cada territorio.
  • Reacciones a Donald Trump: Sus declaraciones a favor de una Irlanda unificada generaron controversia en el Reino Unido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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