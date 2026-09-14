En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Reino Unido
Escocia
Reino "Unido"

El fuerte rechazo del gobierno británico al reclamo de independencia de Escocia, Irlanda del Norte y Gales

La presencia de Donald Trump en la República de Irlanda potenció la tensión. Ante el primer ministro de ese país habló de una "Irlanda unida". La respuesta no tardó en llegar desde Londres al planteo separatista de Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El primer ministro del Reino unido y su respuesta a los planteos separatistas de Escocia

El primer ministro del Reino unido y su respuesta a los planteos separatistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. (Foto: A24) 

"Una Irlanda unida sería algo fantástico", dijo Donald Trump en su encuentro con el primer ministro de la República de Irlanda. Pero como suele suceder con sus dichos y acciones, desató otra controversia más con su "enemigo europeo" del momento: el Reino Unido. El país que tiene como primer ministro a su "odiado" Andy Burnham se compone de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Esa pequeña porción de la isla de Irlanda que no forma parte de la república.

Leé también El video del horror que hizo estallar Irlanda del Norte: disturbios, incendios y decenas de detenidos
Belfast, en una jornada de furia como en la década del 70. Un violento video desencadenó la furia de los habitantes de la ciudad norirlandesa (Foto: Reuters).

Trump sabe que su definición no fue inocente y siguió echando leña al fuego: "Ahora bien, obviamente Reino Unido tendría algo que decir al respecto, pero creo que sería algo genial, quiero decir, ¿cómo puede ser malo?".

La respuesta llegó de inmediato. El primer ministro laborista canceló su agenda ante la muerte de su padre. Sin embargo, se vio obligado a responder al presidente de Estados Unidos: “El Reino Unido funciona mejor cuando promueve sus valores compartidos de forma conjunta para resolver los problemas de todos, en lugar de dividirse”, expresó por medio de su vocero.

Los que quieren

Los que quieren "desunir" al Reino. De izquierda a derecha: Michelle O’Neill - Primera ministra de Irlanda del Norte - Irlanda del Norte, Reino Unido. Es vicepresidenta del Sinn Féin. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Fein. Rhun ap Iorwerth, del partido nacionalista galés y John Swinney - Primer ministro de Escocia (Foto: Gentileza cuenta de X de O´Neill)

La respuesta llegó poco después de una reunión celebrada en Cardiff, Gales, en que los dirigentes de Escocia, Irlanda del Norte y los anfitriones emitieron un comunicado pidiendo iniciar un camino que les de autonomía.

Ya son muchos los reclamos que Londres tiene que "atajar" de las naciones que conforman el Reino Unido. Desde siempre con Irlanda del Norte (en una guerra fratricida que duró décadas entre el norte y el sur, entre católicos y protestantes). Escocia lleva miles de años defendiendo su autonomía - con reyes propios que incluso llegaron a la corona británica - y que intensificó con el descontento escocés por el "Brexit".

Trump suma así otro problema para Burnham tras sus dichos por las Islas Malvinas. Para Londres, contener al Reino "Unido" es una nueva dificultad.

Burnham será el último primer ministro del Reino Unido

Parece una declaración de guerra. Tres de las cuatro naciones que forman Gran Bretaña no quieren seguir estando "unidas". Por diferentes razones - políticas, sociales y económicas - pero que los llevó a coincidir en un documento firmado en Cardiff. Justamente en la capital de Gales, nada menos. El príncipe de Gales es el heredero natural al trono del Reino Unido. Parece toda una provocación el lugar elegido para pedir la "independencia".

Para el Primer Ministro - en un muy mal día personal por la muerte de su padre - el acta de Cardiff lo obligó a seguir con su agenda que estaba suspendida. Por medio de su vocero señaló de manera contundente el rechazo a esa autonomía o desmembrar el Reino.

Downing Street rechazó el planteo y dejó claro que Andy Burnham continúa defendiendo la unidad del Reino Unido. El portavoz oficial del primer ministro sostuvo que Burnham está concentrado en mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos de las cuatro naciones y no en abrir nuevos debates constitucionales.

El Gobierno destacó en este rechazo que el país unido es mucho mejor cuando sus ciudadanos trabajan juntos en torno a valores compartidos y a la búsqueda de soluciones comunes, en lugar de profundizar las divisiones.

La respuesta de Burnham también buscó desplazar el foco del debate independentista hacia las prioridades económicas. Según Downing Street, el primer ministro continuará trabajando para reducir las presiones sobre las finanzas de los hogares y aumentar la seguridad económica, en lugar de concentrarse en nuevos referendos.

Esta mala visión de la economía por parte de la ciudadanía le costó el puesto a su antecesor. Pero en el fondo, también este reclamo es una paradoja de lo que sucedió hace pocos años.

El escudo del Reino Unido suma las partes de sus naciones. ¿Cómo quedaría cada uno si fuera un país diferente e Irlanda del Norte se sumara a la República de Irlanda? (Foto: A24.com)

El escudo del Reino Unido suma las partes de sus naciones. ¿Cómo quedaría cada uno si fuera un país diferente e Irlanda del Norte se sumara a la República de Irlanda? (Foto: A24.com)

¿El "Brexit" no funcionó y quieren ser aún bloques más pequeños?

En 2021 comenzó de manera efectiva el "Brexit", la salida del Reino Unido de la Europa comunitaria. La promesa de ser "dueños del destino británico", como alardeaba Boris Johnson, no llegó. Por la frustración y los escándalos de la pandemia, Johnson se fue un año más tarde. Desde entonces, el Reino Unido va por su cuarto primer ministro. Dos conservadores y dos laboristas. La crisis económica se los devora a un ritmo de uno por año.

Entonces, si un país de 80 millones se separó de una unión de 400 millones y no le fue bien hasta el momento, ¿qué podrían hacer las pequeñas Escocia de 5,5 millones y Gales con apenas 3 millones? Escocia sueña con ser independiente y sumarse a la Unión Europea. Pero tiene dos argumentos encontrados. Dicen que en el plebiscito del "Brexit" votaron abrumadoramente por el "NO", para seguir en la Europa comunitaria. Pero las reglas de la UE dicen que ninguna parte que se separe del todo (como los catalanes intentaron con España) puede ser admitida en esa comunidad.

El caso de Irlanda del Norte es especial. Además de la guerra civil, sus casi 2 millones de habitantes regresarían a formar un solo país con el Eire, la República de Irlanda.

Los líderes nacionalistas consideran que “el tiempo de Westminster está llegando a su fin”. El Gobierno británico sostiene que la prioridad debe ser fortalecer la unión y resolver los problemas económicos que afectan a la población. Mientras tras su viaje fugaz a Irlanda, el ocupante de la Casa Blanca dejó otra "bomba" activada, destinada al Gobierno de Londres.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir

En pocas palabras

  • Donald Trump: "Una Irlanda unida sería algo fantástico", dijo el ex mandatario en su encuentro con el primer ministro Michael Martin.
  • Reino Unido: El gobierno británico rechazó los reclamos separatistas de Escocia, Irlanda y Gales.
  • Contexto: Los dichos de Trump generaron tensión diplomática entre Irlanda y el Reino Unido sobre la autonomía de sus naciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Reino Unido Escocia Irlanda IrlandaDelNorte Gales Donald Trump Londres
Notas relacionadas
Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclamaron su derecho a independizarse del Reino Unido: el acuerdo
Javier Milei viajará a Estados Unidos tras suspender su visita al Reino Unido
Donald Trump advirtió que un conflicto entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas sería un "desastre potencial"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar