ANSES aumenta y lleva dos beneficios a $89.000 y $92.000: quiénes cobran en octubre

Ayuda Escolar por cada hijo en edad escolar: $88.260

Ayuda Escolar por hijo con discapacidad (sin límite de edad): $88.260

Alcance: Titulares de AUH, AUE, trabajadores informales, monotributistas de todas las categorías y empleados bajo el régimen SUAF.

¿Cómo se tramita la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

El trámite se realiza en forma 100% digital e individual a través de la plataforma oficial o la aplicación mi ANSES. Para garantizar el cobro de la prestación, es requisito indispensable cargar el Certificado Escolar (Formulario PS 2.68) firmado por la institución educativa antes del 31 de diciembre de cada año.

Los pasos necesarios para efectuar la presentación y solicitar la liquidación son:

Ingresar a la plataforma: Acceder a mi ANSES con el Número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Generar el certificado: Buscar la sección "Hijos" y seleccionar la opción "Presentar Certificado Escolar" para descargar el Formulario PS 2.68.

Completar la documentación: Llevar el formulario al establecimiento educativo o centro de formación para que las autoridades firmen y sellen la certificación de alumno regular.

Cargar el formulario en la web: Ingresar nuevamente a la aplicación, tomar una foto clara del documento firmado y subirla al sistema para finalizar la acreditación.

¿A cuánto suben las asignaciones por Nacimiento y Adopción?

Las Asignaciones de Pago Único (APU) corresponden a sumas fijas que la ANSES liquida en un único pago extraordinario ante hechos vitales registrados por las familias trabajadoras o beneficiarias de prestaciones universales. En octubre, con el reajuste del 1,7%, las cifras netas vigentes son las siguientes:

Pago único por Nacimiento: $91.298 (aplica para familias cuyo ingreso del grupo familiar no supere los topes máximos vigentes).

Pago único por Adopción: $545.845 (se acredita tras la sentencia judicial definitiva y presentación de la documentación pertinente).

Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $156.634 brutos (con un pago directo del 80% equivalente a $125.307 mensuales).

¿Quiénes pueden cobrar estas prestaciones de ANSES?

El abanico de las prestaciones sociales y de pago único abarca a una gran parte de la población económicamente activa y en situación de vulnerabilidad social. Pueden solicitar su cobro formal:

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público.

Trabajadores contratados bajo la Ley de Riesgos del Trabajo (ART).

Monotributistas matriculados en las categorías habilitadas para el cobro de asignaciones.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Calendario de pago de Asignaciones de Pago Único en octubre