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ANSES aumenta y lleva dos beneficios a $89.000 y $92.000: quiénes cobran en octubre

El organismo previsional estableció un aumento para dos prestaciones en el décimo mes del año. Cuáles son las cifras definitivas de cada beneficio.

ANSES aumentó la Ayuda Escolar y las Asignaciones Familiares: las cifras definitivas de octubre

ANSES aumentó la Ayuda Escolar y las Asignaciones Familiares: las cifras definitivas de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo cuadro de valores para las prestaciones sociales y la Ayuda Escolar Anual que regirán desde octubre de 2026. La medida, dictada tras la publicación del índice de inflación de agosto del 1,7%, impacta de manera directa sobre la contención económica para el ciclo lectivo y el conjunto de asignaciones de la seguridad social.

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A partir del nuevo esquema de movilidad, la Ayuda Escolar Anual ascenderá a $88.260 por cada estudiante acreditado, mientras que las asignaciones familiares de pago único por Nacimiento y Adopción alcanzarán los $91.298 y $545.845 respectivamente.

¿Cuánto paga ANSES por Ayuda Escolar Anual en octubre?

La prestación social abonará un total unificado de $88.260 por hijo. Este beneficio aplica tanto para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como para los trabajadores en relación de dependencia amparados bajo el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

El desglose de los importes y alcance del beneficio según la categoría del grupo familiar se estructura del siguiente modo:

  • Ayuda Escolar por cada hijo en edad escolar: $88.260

  • Ayuda Escolar por hijo con discapacidad (sin límite de edad): $88.260

  • Alcance: Titulares de AUH, AUE, trabajadores informales, monotributistas de todas las categorías y empleados bajo el régimen SUAF.

¿Cómo se tramita la Ayuda Escolar Anual de ANSES?

El trámite se realiza en forma 100% digital e individual a través de la plataforma oficial o la aplicación mi ANSES. Para garantizar el cobro de la prestación, es requisito indispensable cargar el Certificado Escolar (Formulario PS 2.68) firmado por la institución educativa antes del 31 de diciembre de cada año.

Los pasos necesarios para efectuar la presentación y solicitar la liquidación son:

  • Ingresar a la plataforma: Acceder a mi ANSES con el Número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Generar el certificado: Buscar la sección "Hijos" y seleccionar la opción "Presentar Certificado Escolar" para descargar el Formulario PS 2.68.

  • Completar la documentación: Llevar el formulario al establecimiento educativo o centro de formación para que las autoridades firmen y sellen la certificación de alumno regular.

  • Cargar el formulario en la web: Ingresar nuevamente a la aplicación, tomar una foto clara del documento firmado y subirla al sistema para finalizar la acreditación.

¿A cuánto suben las asignaciones por Nacimiento y Adopción?

Las Asignaciones de Pago Único (APU) corresponden a sumas fijas que la ANSES liquida en un único pago extraordinario ante hechos vitales registrados por las familias trabajadoras o beneficiarias de prestaciones universales. En octubre, con el reajuste del 1,7%, las cifras netas vigentes son las siguientes:

  • Pago único por Nacimiento: $91.298 (aplica para familias cuyo ingreso del grupo familiar no supere los topes máximos vigentes).

  • Pago único por Adopción: $545.845 (se acredita tras la sentencia judicial definitiva y presentación de la documentación pertinente).

  • Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $156.634 brutos (con un pago directo del 80% equivalente a $125.307 mensuales).

¿Quiénes pueden cobrar estas prestaciones de ANSES?

El abanico de las prestaciones sociales y de pago único abarca a una gran parte de la población económicamente activa y en situación de vulnerabilidad social. Pueden solicitar su cobro formal:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector privado y público.

  • Trabajadores contratados bajo la Ley de Riesgos del Trabajo (ART).

  • Monotributistas matriculados en las categorías habilitadas para el cobro de asignaciones.

  • Titulares de la Prestación por Desempleo.

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Calendario de pago de Asignaciones de Pago Único en octubre

  • Todas las terminaciones de DNI (1° quincena): Del 6 de octubre al 10 de noviembre

  • Todas las terminaciones de DNI (2° quincena): Del 22 de octubre al 10 de noviembre

En pocas palabras

  • ANSES aumentó: La Ayuda Escolar Anual y Asignaciones Familiares en un 1,7% desde octubre.
  • Nuevo monto: La Ayuda Escolar será de $88.260 por hijo, y las asignaciones por nacimiento y adopción también se actualizaron.
  • Trámite digital: Se requiere cargar el Certificado Escolar vía mi ANSES antes del 31 de diciembre para asegurar el cobro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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