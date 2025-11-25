"Era terminal": la terapia revolucionaria que salvó a un nene de 3 años condenado por la genética

En mayo de 2025, casi 6 meses más tarde, el niño comenzó a dar las primeras señales de un avance. En realidad, de una recuperación. Casi un año más tarde de la operación, los resultados de la terapia superaron todas las expectativas. El niño ahora muestra un desarrollo acorde a su edad y señales claras de mejoría en áreas que antes estaban comprometidas. Un futuro con una vida normal se abre ahora gracias a este formidable avance de la ciencia.

Un diagnóstico aterrador

Oliver Chu era un niño del que sus padres estaban orgullosos. Crecía con el amor de ellos en California. Hasta que un día, comenzaron los problemas: el niño Oliver dejó de crecer. Su desarrollo estaba muy por debajo de lo esperado, incluso teniendo en cuenta los percentiles que van guiando la potencialidad del desarrollo futuro.

Entonces, comenzaron los estudios para saber qué le pasaba. Así fue que recibieron el peor diagnóstico. Oliver tenía el "síndrome de Hunter", una enfermedad degenerativa que frena el desarrollo tanto muscular como cerebral. El pequeño Oliver, estaba entonces condenado a un triste final, pese a tener apenas 3 años de edad.

Por fortuna, sus padres se sintieron avasallados, pero no bajaron los brazos. Comenzaron a estudiar qué se podía intentar para curar a su hijo. Así fue que llegaron a lo que podía ser una arriesgada solución. Encima, estaba al otro lado del océano.

Una terapia genética revolucionaria

Su familia decidió participar en un ensayo pionero realizado en el Royal Manchester Children’s Hospital, en el Reino Unido, donde los médicos buscan detener el avance de la enfermedad mediante la modificación genética de las propias células del niño. El proceso consistió en extraer células madres de los pacientes para desarrollar la ingeniería genética que modificara los causantes de ese deterioro.

Una vez logrado el "gen sano" o depurado, se implantaban en una operación al paciente, a la espera de que comenzara a regenerar o las células para que recuperen sus funciones.

técnica con células madre La revolucionaria técnica genética que le salvó la vida al niño de 3 años. (Foto: Gentileza BBC)

El ensayo, codirigido por el profesor Simon Jones, representa un hito científico. “He esperado dos décadas para ver a un niño con esta condición evolucionar de esta manera. Es increíble”, afirmó el especialista. Oliver es el primero de cinco niños del mundo en recibir esta intervención experimental.

La técnica consiste en lograr que las células madre reintroducidas en el paciente comiencen a regenerar las enzimas que favorecen el crecimiento y el desarrollo cerebral.

Un año después del inicio de la terapia, los resultados han superado todas las expectativas. Oliver muestra un desarrollo acorde a su edad y señales claras de mejoría en áreas que antes estaban comprometidas. Para su madre, Jingru, el progreso de su hijo es difícil de describir: “Cada vez que hablamos de esto me emociono. Es realmente asombroso”.

Su evolución abre una nueva esperanza para los pacientes con esta enfermedad devastadora. El avance del Instituto de Manchester es la ratificación del nuevo campo que se abre gracias a la ingeniería genética. Ya lo demostró en la pandemia con el desarrollo de las vacunas que nos permitieron salir de esa enfermedad que "detuvo al mundo".

Para el pequeño Oliver y sus padres, la alternativa es la de todo padre con su hijo. Darle amor y verlo crecer con naturalidad. Algo que pareció truncarse con sólo 3 años de edad.