Por qué perdemos estatura con la edad: qué dice la ciencia y cómo prevenirlo

A esto se suma la baja gradual de la densidad ósea: primero aparece la osteopenia y, si no se trata, puede evolucionar a osteoporosis, facilitando hundimientos vertebrales y aumentando el riesgo de fracturas. También interviene la sarcopenia, la pérdida de masa muscular que afecta la postura y reduce el soporte que sostiene la espalda, favoreciendo la típica curvatura que hace que la persona luzca más baja.

Cómo cuidar los huesos y los músculos

Mantener la salud ósea y muscular requiere una combinación de hábitos sostenidos. La alimentación juega un rol central y, cuando es necesario, puede complementarse con nutrientes clave. La vitamina D3 es esencial para absorber el calcio y contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico.

La vitamina K2, por su parte, ayuda a que ese calcio se incorpore a la matriz ósea y evita su depósito en las arterias. El magnesio, por su parte, interviene en la formación ósea y en la función muscular, además de colaborar en el metabolismo de la vitamina D. Estos suplementos deben utilizarse bajo indicación médica, ya que no todas las personas necesitan la misma dosis.

También se recomienda asegurar una ingesta adecuada de proteínas para sostener la reparación muscular, realizar ejercicios de fuerza de manera regular —fundamentales para mantener masa magra, equilibrio y postura— y adoptar hábitos que preserven el bienestar hormonal. En algunos casos, el médico puede evaluar los niveles de testosterona, ya que su descenso influye en la salud ósea y muscular. Actividades que generen calor corporal, como las sesiones de sauna, pueden ayudar a la recuperación muscular, aunque no modifican directamente la estatura.

La combinación de movimiento, buena nutrición y controles periódicos permite mitigar el desgaste natural del esqueleto y de los músculos, ayudando a conservar la postura y la movilidad a medida que avanza la edad.