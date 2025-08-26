Escalofriante: encontraron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

encontraron-el-adn-de-otras-dos-personas-en-la-casa-del-presunto-asesino-serial-de-jujuy-foto-gentileza-el-tribuno-jujuy-P23XAFV7V5HYDFCQUUMCII3XNU Encontraron el ADN de otras dos personas en la casa del presunto asesino serial de Jujuy. (Foto: gentileza El Tribuno Jujuy)

El fiscal regional Guillermo Beller explicó al diario El Tribuno de Jujuy: “Con estos recientes informes forenses, los investigadores momentáneamente descartaron que sean compatibles con estas tres personas que son buscadas, es decir que pertenecen a otras dos”.

Víctimas ya confirmadas

En agosto, la Justicia había identificado restos de Sergio Sosa (25) y Jorge Anachuri (68), dos hombres vistos por última vez junto a Jurado. Las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo los registraron cuando subieron a un remís con él, antes de desaparecer.

Ambos fueron hallados sin vida en la vivienda del sospechoso, un lugar que se convirtió en la principal escena del horror.

Un allanamiento con hallazgos escalofriantes

El 31 de julio, la policía allanó la casa de Jurado, ubicada entre Fraile Pintado y Las Rosas de Alto Comedero. Lo que encontraron fue aterrador:

Restos óseos, cabellos y cartílagos en platos de perros.

Restos humanos calcinados en el patio delantero y en un tacho con combustible.

Ropa en grandes cantidades, posiblemente perteneciente a distintas víctimas.

Un arsenal de armas blancas, entre ellas cuchillos de distintos tamaños, machetes, sierras y un facón.

En total, los peritos secuestraron 206 elementos de valor para la causa.

sergio-sosa-y-jorge-anachuri-las-dos-victimas-confirmadas-de-matias-jurado-foto-gentileza-todo-jujuy-2GQYYNALDVGODKVVD6F3KMSP4Y Sergio Sosa y Jorge Anachuri, las dos víctimas confirmadas de Matías Jurado. (Foto: gentileza Todo Jujuy)

La investigación forense reveló detalles cada vez más siniestros. Un facón aparentemente limpio escondía restos de ADN entre la hoja y el mango. La prueba de luminol permitió además identificar rastros de sangre en una mesa, una heladera, sillas y otros muebles.

Según los investigadores, solo se analizó el 20% de los elementos secuestrados. Aún falta procesar la mayoría del material recolectado, lo que podría ampliar la cantidad de víctimas vinculadas a Jurado.

La hipótesis que más preocupa

Con cada avance, crece la sospecha de que Jurado no actuó de manera aislada y que el número de víctimas podría ser mucho mayor. La fiscalía continúa cotejando los nuevos perfiles genéticos con familiares de personas desaparecidas en la región.

Mientras tanto, el caso mantiene en vilo a la provincia de Jujuy y a todo el país, al convertirse en una de las investigaciones criminales más estremecedoras de los últimos años.