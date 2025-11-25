Video impactante: un piloto falló un salto en un parque y perdió la vida ante los espectadores

Embed

El parque de Beto Carrero, en Santa Catarina, es uno de los centros de entretenimientos más famosos del Brasil

La experiencia y la destreza, pero con el peor final

El domingo 23 de noviembre de 2025 marcó un día trágico para el parque temático Beto Carrero World, en Penha (Santa Catarina), durante el espectáculo de acrobacias “Hot Wheels Epic Show”. En plena exhibición, perdió la vida Lurrique Ferrari, un motociclista de 36 años conocido por sus maniobras de wheeling y stunt.

El accidente ocurrió ante una gran multitud: según testigos y registros en redes sociales, Ferrari aceleró para subir por una primera rampa inmediatamente después de otro piloto, pero al saltar no alcanzó la segunda estructura. En vez de aterrizar, chocó con la rampa con la cabeza y cayó al suelo. Las imágenes, capturadas por espectadores, muestran el momento impactante: un salto que no se concretó, seguido por el golpe fatal.

De forma inmediata, el equipo de bomberos del parque intervino para socorrerlo. Ferrari fue trasladado al Hospital Marieta Konder Bornhausen, en Itajaí, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Lamentablemente, no pudo superar las heridas y falleció más tarde.

El parque emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profundo pesar” por la pérdida. Además, anunció la suspensión de las presentaciones del Hot Wheels Epic Show al menos durante el día siguiente, como forma de homenaje y en respeto a la familia y los colegas de Lurrique.También se informó que se iniciará una investigación interna para esclarecer las causas exactas del accidente.

En cuanto a su biografía, Lurrique Ferrari era oriundo de Adamantina, en el interior de São Paulo. Trabajaba en Beto Carrero desde hacía aproximadamente un año, participando activamente del programa de acrobacias. Además, no era solo stunt rider: también emprendía con una hamburguesería familiar.

el ciclista brasileño accidentado

En redes sociales, Ferrari era muy activo: compartía fotografías y videos de sus acrobacias, su pasión por el motocross, y mensajes llenos de motivación. Muchos lo describen como un profesional dedicado y talentoso, que vivía su vocación sobre dos ruedas con entusiasmo.

La noticia de su muerte ha provocado una oleada de congoja entre la comunidad del parque, sus compañeros y seguidores de las acrobacias motoras. La administración de Beto Carrero también ha prometido brindar apoyo a la familia de Ferrari durante este momento tan difícil.

Este accidente plantea una reflexión dolorosa sobre los riesgos inherentes a los espectáculos de riesgo: aunque pilotos como Lurrique entren en condiciones controladas, la alta velocidad, la precisión requerida y la posibilidad de fallo siempre están presentes. Su partida deja un hueco profundo entre quienes lo admiraban, pero también su legado de valentía y pasión por el deporte quedará para siempre en la memoria.