Video impactante: un piloto falló un salto en un parque y perdió la vida ante los espectadores
Formaba parte de un festival de destrezas y saltos con motocicletas. En un evento de saltos encadenados, con varios pilotos, uno de ellos tuvo un error de cálculo o desperfecto y sufrió un accidente que le costó la vida.
Es uno de los recintos que mayor cantidad de personas reúnen para ver la habilidad de los motociclistas. Las pistas reproducen los capas de plástico por las que se lanzan las pequeñas motos de los juguetes Hot Wheels. Solo que aquí, las motos son de verdad y la pista - que simula ser la de juguetes- es realmente un corredor estrecho.
Pero esta vez, algo salió mal. El piloto, Lurrique Ferrari, una "estrella" en esta disciplina, debía hacer un salto encadenado. Es decir, siguiendo a otro en la rutina. El primero saltó bien el espacio abierto entre unos autos. Sin embargo, Ferrari, que venía detrás, no se elevó lo necesario. Por lo tanto, impactó a la altura de su garganta con el otro tramo del sendero en donde debía caer la moto para seguir corriendo.
El golpe fue tan directo como fatal. No pudieron ayudarlo los paramédicos y murió casi instantáneamente.
El parque de Beto Carrero, en Santa Catarina, es uno de los centros de entretenimientos más famosos del Brasil
La experiencia y la destreza, pero con el peor final
El domingo 23 de noviembre de 2025 marcó un día trágico para el parque temático Beto Carrero World, en Penha (Santa Catarina), durante el espectáculo de acrobacias “Hot Wheels Epic Show”. En plena exhibición, perdió la vida Lurrique Ferrari, un motociclista de 36 años conocido por sus maniobras de wheeling y stunt.
El accidente ocurrió ante una gran multitud: según testigos y registros en redes sociales, Ferrari aceleró para subir por una primera rampa inmediatamente después de otro piloto, pero al saltar no alcanzó la segunda estructura. En vez de aterrizar, chocó con la rampa con la cabeza y cayó al suelo. Las imágenes, capturadas por espectadores, muestran el momento impactante: un salto que no se concretó, seguido por el golpe fatal.
De forma inmediata, el equipo de bomberos del parque intervino para socorrerlo. Ferrari fue trasladado al Hospital Marieta Konder Bornhausen, en Itajaí, donde fue sometido a una cirugía de urgencia. Lamentablemente, no pudo superar las heridas y falleció más tarde.
El parque emitió un comunicado oficial en el que expresó su “profundo pesar” por la pérdida. Además, anunció la suspensión de las presentaciones del Hot Wheels Epic Show al menos durante el día siguiente, como forma de homenaje y en respeto a la familia y los colegas de Lurrique.También se informó que se iniciará una investigación interna para esclarecer las causas exactas del accidente.
En cuanto a su biografía, Lurrique Ferrari era oriundo de Adamantina, en el interior de São Paulo. Trabajaba en Beto Carrero desde hacía aproximadamente un año, participando activamente del programa de acrobacias. Además, no era solo stunt rider: también emprendía con una hamburguesería familiar.
En redes sociales, Ferrari era muy activo: compartía fotografías y videos de sus acrobacias, su pasión por el motocross, y mensajes llenos de motivación. Muchos lo describen como un profesional dedicado y talentoso, que vivía su vocación sobre dos ruedas con entusiasmo.
La noticia de su muerte ha provocado una oleada de congoja entre la comunidad del parque, sus compañeros y seguidores de las acrobacias motoras. La administración de Beto Carrero también ha prometido brindar apoyo a la familia de Ferrari durante este momento tan difícil.
Este accidente plantea una reflexión dolorosa sobre los riesgos inherentes a los espectáculos de riesgo: aunque pilotos como Lurrique entren en condiciones controladas, la alta velocidad, la precisión requerida y la posibilidad de fallo siempre están presentes. Su partida deja un hueco profundo entre quienes lo admiraban, pero también su legado de valentía y pasión por el deporte quedará para siempre en la memoria.