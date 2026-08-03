A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Enamorada

La inesperada muestra de amor de Gimena Accardi hacia Seven Kayne por su cumpleaños

Pese al bajo perfil que mantiene sobre su vínculo con Seven Kayne, Gimena Accardi decidió abrir una pequeña ventana a su intimidad y compartir un romántico saludo.

3 ago 2026, 10:47
Banner seguínos en google Primicias Ya
La inesperada muestra de amor de Gimena Accardi hacia Seven Kayne por su cumpleaños

La inesperada muestra de amor de Gimena Accardi hacia Seven Kayne por su cumpleaños

La inesperada muestra de amor de Gimena Accardi hacia Seven Kayne por su cumpleaños

La inesperada muestra de amor de Gimena Accardi hacia Seven Kayne por su cumpleaños

Gimena Accardi sorprendió a sus seguidores con un gesto especial hacia Seven Kayne en el día de su cumpleaños. Aunque la pareja mantiene un perfil bajo y suele preservar su intimidad, la actriz decidió hacer una excepción para saludar públicamente al músico por sus 27 años.

La relación entre ambos nació durante el rodaje de Tilf y, desde entonces, eligieron transitar su vínculo lejos de la exposición mediática. Sin embargo, esta vez Gimena quiso compartir una pequeña muestra de cariño en sus redes sociales.

Leé también

Explotó todo: el polémico video de Luck Ra con Tuli Acosta que le destrozó el corazón a La Joaqui

Explotó todo: el polémico video de Luck Ra con Tuli Acosta que le destrozó el corazón a La Joaqui

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó una foto de Seven y le dedicó un breve mensaje romántico: “Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar ”.

El posteo no tardó en llegar a los seguidores de Gimena que reaccionaron con una catarata de mensajes para celebrar el romance entre ellos. "Es por ahí, reina, sos la uno", comentó una seguidora. "Él es de Leo, ahora todo tiene sentido, mi reina", escribió otra persona en alusión al signo zodiacal del músico. También hubo quienes les desearon lo mejor con frases como: "A vos se te reza, reina", "te amamos, Gimena", "qué viva el amor" y "festejen, más que merecido todo".

A diferencia de otras ocasiones en las que había expresado públicamente más detalles sobre su amor, esta vez Accardi optó por un saludo más simple e íntimo, manteniendo la línea de bajo perfil que ambos decidieron para cuidar su relación.

Cómo nació la relación de Gimena Accardi y Seven Kayne

El romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne comenzó a tomar fuerza meses después de su separación de Nicolás Vázquez, con quien la actriz mantuvo una relación de casi 20 años. Luego de la ruptura, ambos siguieron caminos diferentes en el plano sentimental: mientras el actor fue relacionado con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, Gimena inició un nuevo vínculo con el músico.

El acercamiento entre la actriz y Seven nació durante el rodaje de TILF, la ficción de formato corto producida por OLGA en la que compartieron elenco. Allí, Gimena y el artista, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, comenzaron a generar una conexión que rápidamente llamó la atención.

La historia de sus personajes, atravesada por escenas de tensión y sensualidad, sumó especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Durante la etapa de promoción del proyecto, ambos se mostraron muy cercanos en redes y en distintos encuentros, aunque en ese momento atribuían la cercanía al trabajo.

Con el correr de los meses, la relación dejó de estar ligada únicamente a la ficción y comenzaron a aparecer señales de un vínculo personal. La confirmación llegó cuando Accardi compartió imágenes de un viaje que realizaron juntos a la Costa Atlántica, terminando con los rumores que los rodeaban.

Desde entonces, la pareja mantiene un perfil bajo, aunque poco a poco empezó a compartir algunos momentos de su vida juntos en redes sociales.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gimena Accardi

Lo más visto