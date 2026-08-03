La inesperada muestra de amor de Gimena Accardi hacia Seven Kayne por su cumpleaños

A diferencia de otras ocasiones en las que había expresado públicamente más detalles sobre su amor, esta vez Accardi optó por un saludo más simple e íntimo, manteniendo la línea de bajo perfil que ambos decidieron para cuidar su relación.

Cómo nació la relación de Gimena Accardi y Seven Kayne

El romance entre Gimena Accardi y Seven Kayne comenzó a tomar fuerza meses después de su separación de Nicolás Vázquez, con quien la actriz mantuvo una relación de casi 20 años. Luego de la ruptura, ambos siguieron caminos diferentes en el plano sentimental: mientras el actor fue relacionado con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, Gimena inició un nuevo vínculo con el músico.

El acercamiento entre la actriz y Seven nació durante el rodaje de TILF, la ficción de formato corto producida por OLGA en la que compartieron elenco. Allí, Gimena y el artista, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, comenzaron a generar una conexión que rápidamente llamó la atención.

La historia de sus personajes, atravesada por escenas de tensión y sensualidad, sumó especulaciones sobre una posible relación fuera de la pantalla. Durante la etapa de promoción del proyecto, ambos se mostraron muy cercanos en redes y en distintos encuentros, aunque en ese momento atribuían la cercanía al trabajo.

Con el correr de los meses, la relación dejó de estar ligada únicamente a la ficción y comenzaron a aparecer señales de un vínculo personal. La confirmación llegó cuando Accardi compartió imágenes de un viaje que realizaron juntos a la Costa Atlántica, terminando con los rumores que los rodeaban.

Desde entonces, la pareja mantiene un perfil bajo, aunque poco a poco empezó a compartir algunos momentos de su vida juntos en redes sociales.