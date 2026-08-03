La conmovedora carta abierta de Catherine Fulop a Gia: "Abuelar es un amor distinto"

"Es cantar bajito, contar historias, ofrecer consuelo, jugar, reír y acompañar. Es volver a descubrir el mundo en una mirada limpia, en unas manos pequeñas, en una sonrisa que transforma cualquier día", continuó emocionada.
Las sensaciones de Catherine Fulop tras el nacimiento de Gia y cómo transitará la distancia
Catherine Fulop remarcó sobre el final de su mensaje la importancia de poder acompañar a la pequeña en estos primeros meses de vida y cómo enfrentará la distancia por un tiempo cuando Gia regrese con la madre Oriana Sabatini a Europa.
"Qué regalo ha sido poder verte crecer tan de cerca durante estos primeros cinco meses. Compartir tus rutinas, tus descubrimientos, tus avances y esos momentos cotidianos que parecen pequeños, pero que terminan ocupando para siempre un lugar inmenso en el alma", se sinceró la actriz.
"Y aunque pronto volverás a Roma, también sé que el amor no entiende de distancias. Claro que voy a extrañarte. Claro que dolerá no tenerte cada día entre mis brazos. Pero una parte de mí viajará contigo, y una parte de ti se quedará para siempre conmigo", comentó con total sinceridad Catherine Fulop.
Y cerró a pura emoción hablándole a su nieta: "Gracias, Gia, por enseñarme que el corazón tiene espacios que solo se descubren cuando llega una nieta. Felices 5 meses, mi amor. Que la vida te encuentre siempre rodeada de amor, de raíces fuertes y de alas para volar".