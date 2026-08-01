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La Unión Europea respaldó a España por la crisis migratoria en Ceuta y convocó a una reunión de urgencia

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, expresó el apoyo del bloque tras la tragedia con los inmigrantes y pidió una respuesta "rápida, decidida y unida".

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La Unión Europea respaldó a España por la crisis migratoria en Ceuta. (Foto: Reuters)

La Unión Europea respaldó a España por la crisis migratoria en Ceuta. (Foto: Reuters)

La Unión Europea reiteró este sábado su respaldo a España frente a la grave crisis migratoria que atraviesa Ceuta. En los últimos días miles de personas intentaron ingresar desde Marruecos en una de las mayores emergencias fronterizas de los últimos años.

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El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, afirmó que la protección de las fronteras exteriores del bloque requiere una respuesta conjunta y sostuvo que la UE acompañará a España en las medidas para contener la situación.

"La Unión Europea debe actuar de manera decidida, rápida y unida", expresó el funcionario, quien remarcó que la solidaridad entre los Estados miembros resulta clave para afrontar una crisis de esta magnitud.

Las declaraciones de Brunner se conocieron luego de que la Unión Europea convocara a una reunión extraordinaria de ministros del Interior, prevista para el próximo martes. Durante ese encuentro se analizará la evolución de la crisis en Ceuta y las posibles medidas comunitarias para reforzar el control de las fronteras, coordinar la respuesta humanitaria y fortalecer la cooperación entre los países del bloque.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migraci&oacute;n, Magnus Brunner.&nbsp;

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner.

El funcionario también subrayó la necesidad de avanzar en políticas migratorias comunes y de profundizar la colaboración con Marruecos para enfrentar el creciente flujo de migrantes hacia territorio europeo.

La tragedia que conmociona a Europa

La crisis se agravó entre el jueves y el viernes, cuando miles de personas intentaron ingresar a Ceuta desde Marruecos a través del espigón del Tarajal y otras zonas costeras.

Las autoridades españolas confirmaron hasta el momento 67 personas fallecidas, mientras que organizaciones de derechos humanos en Marruecos sostienen que el número total de víctimas podría ascender a 130, aunque esa cifra todavía no fue confirmada oficialmente. El episodio es considerado uno de los más graves registrados en la frontera sur de Europa en los últimos años.

Refuerzan la seguridad en Ceuta y Melilla

Mientras continúan las tareas de asistencia y control, España mantiene un amplio operativo de seguridad en Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles ubicados en el norte de África.

Durante las últimas horas se registraron nuevos movimientos de grupos de migrantes cerca de la frontera, lo que obligó a reforzar la vigilancia con efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y unidades especializadas en control fronterizo.

Migrantes procedentes de Marruecos llegaron a la frontera europea. (Foto: Reuters)

Migrantes procedentes de Marruecos llegaron a la frontera europea. (Foto: Reuters)

Si bien no se produjeron ingresos masivos durante la madrugada, las fuerzas de seguridad detectaron intentos coordinados de aproximación y mantienen el estado de máxima alerta ante la posibilidad de nuevas oleadas.

Crece la preocupación por una nueva ola migratoria

Las autoridades españolas advirtieron que la presión migratoria continúa siendo muy elevada y que los intentos de cruce suelen producirse en distintos momentos del día, aprovechando cambios en los dispositivos de vigilancia o condiciones de baja visibilidad.

Al mismo tiempo, los centros de acogida permanecen cerca de su capacidad máxima debido al constante ingreso de personas, lo que obliga a acelerar los procesos de asistencia, identificación y derivación.

Miles de personas se concentraron en Castillejos, Marruecos, para cruzar a Ceuta (REUTERS)

Miles de personas se concentraron en Castillejos, Marruecos, para cruzar a Ceuta (REUTERS)

Desde Bruselas consideran que la crisis evidencia la necesidad de una estrategia migratoria coordinada a nivel europeo, capaz de combinar el control de las fronteras con respuestas humanitarias sostenibles y una mayor cooperación con los países de origen y tránsito de los migrantes.

La preocupación ahora está puesta en evitar nuevos episodios de ingresos masivos y en contener una crisis que mantiene en tensión a una de las fronteras más sensibles de Europa.

En pocas palabras

  • UE respalda a España: La Unión Europea apoya a España ante la crisis migratoria en Ceuta y convoca reunión de urgencia.
  • Respuesta conjunta: El comisario Magnus Brunner pide una acción
Resumen generado por Thinkindot AI
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