Marruecos explicó qué provocó la llegada masiva de migrantes a Ceuta

Según esa versión, circularon mensajes que presentaban la frontera como abierta y aseguraban que quienes consiguieran ingresar a Ceuta por mar no podrían ser expulsados inmediatamente. Las autoridades sostuvieron que esos mensajes surgieron de una lectura equivocada de una resolución española que limita determinadas devoluciones de migrantes interceptados en el agua.

Rabat afirmó que la interpretación difundida en redes hizo creer que llegar por vía marítima garantizaba automáticamente el acceso a España o al espacio europeo. El Gobierno marroquí remarcó que esa conclusión era falsa y que las personas que entraran irregularmente en Ceuta no tendrían habilitación automática para trasladarse a la España peninsular ni a otros países del espacio Schengen.

El Ministerio también señaló a las redes de tráfico de personas, a las que acusó de explotar la confusión para organizar y promover travesías peligrosas.

Las diferencias entre las cifras de España y Marruecos

Los registros españoles elevaron a más de 50.000 la cantidad de personas de Marruecos que alcanzaron Ceuta. (Foto: Reuters)

Los balances difundidos por ambos países presentan importantes diferencias. Marruecos reconoció 11 fallecidos en su territorio, diez de ellos por ahogamiento y uno como consecuencia de una caída. También aseguró que continuaba verificando las informaciones sobre otras víctimas encontradas del lado español de la frontera.

Las autoridades españolas, en cambio, elevaron el número de muertos por la última oleada a al menos 72, después del hallazgo de cinco cuerpos adicionales en la costa ceutí. Entre las víctimas hubo personas que se ahogaron durante la travesía y otras que murieron aplastadas mientras intentaban superar un rompeolas o la valla fronteriza.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, indicó además que el depósito de cadáveres de la ciudad había recibido 88 cuerpos, aunque aclaró que ese total incluía víctimas de intentos anteriores registrados durante las dos semanas previas.

También existen discrepancias sobre la magnitud de la movilización. Mientras Rabat habló de unas 40.000 personas, fuentes españolas calcularon que más de 50.000 cruzaron a Ceuta por tierra o por mar. La mayoría regresó a Marruecos durante las primeras 48 horas y a lo largo del fin de semana.

Más de mil personas recibieron atención médica

La emergencia dejó además a más de 1.000 personas asistidas por los servicios sanitarios desde el comienzo de los cruces masivos.

Los equipos de emergencia atendieron cuadros de hipotermia, ahogamiento, heridas, agotamiento y traumatismos provocados durante los intentos de superar las barreras fronterizas. Las autoridades ceutíes señalaron que la situación había mejorado, aunque todavía quedaban tareas pendientes para recuperar la normalidad.

Los testimonios recogidos en la ciudad reflejaron la desesperación de muchos jóvenes y familias que se lanzaron al mar sin saber nadar o con niños pequeños, empujados por las dificultades económicas y por la información falsa que circulaba en las redes sociales.

Marruecos se presentó como un “socio fiable” de España

En medio de las críticas por el control de la frontera, el Gobierno marroquí se definió como un “socio fiable y responsable” en la lucha contra la migración irregular.

Rabat reiteró su compromiso de colaborar con España y con la Unión Europea, pero pidió que la gestión de los flujos migratorios no recaiga únicamente sobre los países de origen y tránsito. Además, reclamó una distribución internacional más equilibrada de los costos y las responsabilidades vinculadas con la vigilancia fronteriza.

La explicación oficial coincidió parcialmente con la posición del Gobierno español, que también señaló a los rumores digitales y a las organizaciones criminales como factores decisivos de la movilización.

Sin embargo, la crisis reabrió las dudas sobre la actuación marroquí. Medios españoles informaron que los servicios de inteligencia consideraban que Marruecos no habría organizado la entrada masiva, pero sí permitió que ocurriera al reducir la vigilancia y no advertir con anticipación a España sobre la movilización que se preparaba en redes sociales. Se trata de una conclusión atribuida a organismos españoles y no admitida por Rabat.

España reforzó la frontera de Ceuta

Los equipos de emergencia atendieron cuadros de hipotermia, ahogamiento, heridas, agotamiento y traumatismos provocados durante los intentos de superar las barreras fronterizas. (Foto: Reuters)

Tras la llegada masiva, España reforzó el despliegue de policías y militares en Ceuta. También instaló una barrera flotante de aproximadamente 500 metros frente a la costa para impedir nuevos ingresos por mar.

La respuesta se extendió al ámbito europeo. Un grupo de 22 Estados miembros de la Unión Europea reclamó una acción coordinada para proteger las fronteras exteriores del bloque, mientras Italia suspendió temporalmente el régimen de libre circulación con España dentro del espacio Schengen.

Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, por lo que ambas ciudades están sometidas periódicamente a una fuerte presión migratoria.

España rechazó que su regularización haya alentado los cruces

El Gobierno español negó que su programa para regularizar a más de medio millón de personas indocumentadas haya provocado la avalancha.

Las autoridades remarcaron que quienes ingresen irregularmente en Ceuta no adquieren por ese solo hecho el derecho de trasladarse a la península ni de circular por el espacio Schengen.