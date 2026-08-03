Desafío Matemático: el cálculo que parece fácil, pero confunde a miles de personas

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 13 × 4 - 35 ÷ 7 + 15 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 4 = 52 | 35 ÷ 7 = 5 | 15 × 5 = 75

La expresión queda así: 52 - 5 + 75

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

52 - 5 = 47 | 47 + 75 = 122

La expresión queda así: 122

Resultado final: 122

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de desafío, los paréntesis marcan el primer movimiento y después el resto se acomoda. Practicar estas cuentas ayuda a entrenar la atención, la memoria de trabajo y la paciencia para revisar antes de responder.