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Desafío Matemático: el cálculo que parece fácil, pero confunde a miles de personas

Este Desafío Matemático plantea resolver la operación sin apurarte con una cuenta breve pero desafiante.

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Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el método
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el método

Este Desafío Matemático propone una cuenta que, a primera vista, puede parecer una operación común. Sin embargo, el detalle que cambia todo está en el orden: si se avanza de corrido, sin mirar la jerarquía de operaciones, el resultado puede desviarse rápido. La gracia del juego está en frenar un segundo, observar los signos y decidir qué parte resolver primero.

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La expresión exacta del reto es: 13 × 4 - 35 ÷ 7 + (10 + 5) × 5

Para resolverla correctamente, conviene recordar la regla básica de prioridad: primero paréntesis, luego potencias si las hubiera, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas de izquierda a derecha. Esa secuencia evita errores típicos y permite ordenar una cuenta que combina varias operaciones en una misma línea.

Desafío Matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Antes de mirar la solución completa, vale la pena intentar el cálculo mentalmente o anotarlo en papel. La clave no está en hacerlo rápido, sino en respetar el orden de cada operación para que la cuenta avance sin confusiones.

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

10 + 5 = 15

La expresión queda así: 13 × 4 - 35 ÷ 7 + 15 × 5

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el método

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 4 = 52 | 35 ÷ 7 = 5 | 15 × 5 = 75

La expresión queda así: 52 - 5 + 75

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

52 - 5 = 47 | 47 + 75 = 122

La expresión queda así: 122

Resultado final: 122

El error común aparece cuando se resuelve por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de desafío, los paréntesis marcan el primer movimiento y después el resto se acomoda. Practicar estas cuentas ayuda a entrenar la atención, la memoria de trabajo y la paciencia para revisar antes de responder.

En pocas palabras

  • Desafío Matemático: Se presenta una operación con jerarquía de signos que requiere atención y método para resolverla correctamente.
  • Resolución paso a paso: Se detalla el orden correcto: paréntesis, multiplicaciones/divisiones y finalmente sumas/restas, llegando a 122.
  • Clave del ejercicio: La importancia de respetar la jerarquía matemática para evitar errores comunes y entrenar la atención.
Resumen generado por Thinkindot AI
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