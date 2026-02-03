España se suma a los países que prohíben el acceso a menores a las redes sociales

España, en sintonía con otras políticas internacionales

La propuesta española de prohibir el acceso de menores a estas plataformas se da en un contexto donde otros países también están endureciendo regulaciones digitales. Por ejemplo, Australia ya implementó una medida similar, y naciones europeas como Francia y el Reino Unido están evaluando iniciativas parecidas.

Esto refleja un cambio global de enfoque, donde varios gobiernos perciben que la legislación digital actual no protege suficientemente a las personas más vulnerables y que las grandes plataformas tecnológicas requieren mayor regulación y responsabilidad legal.

redes sociales en España Las redes sociales en España, vedadas para menores de 16 años. (foto: Gentileza El períodico)

Sánchez igualó la desinformación con el abuso en redes sociales

Tal vez haya sido el momento más curioso de su mensaje en Dubai. Sánchez igualó en la gravedad a lo que llamó "desinformación" con el tema del acoso, burlas o todos los sometimientos a los que los menores pueden quedar expuestos por las redes sociales.

No explicó qué entiende por "desinformación" y, en todo caso, es un término muy subjetivo como para poner contenidos posibles de violar el futuro cuerpo legal y merecer una sanción o pena. El tema, debería recordar Sánchez, como promotor, es cuidar la salud integral de los menores de 16 años. No verificar si se "informa o desinforma". Allí se colocaría en el papel de censor, algo muy alejado para un estado democrático.

España, junto a Francia, está a la cabeza en la Unión Europea. Ya han pedido a Bruselas, sede de la Europa de los 27, que se pongan a trabajar sobre una legislación que unifique este criterio para todos los países: hacer todo lo posible para proteger a los menores de 16 años sobre los peligros que "acechan" en el acceso a las redes sociales sin la supervisión o consejo de los padres, familiares mayores o adultos responables, como en la escuela.