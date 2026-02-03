España se suma a los países que prohíben el acceso a menores a las redes sociales

España, otro país que se suma a la incipiente corriente de prohibir el acceso de menores a las redes sociales (Foto: A24.com).
"No podemos dejar a nuestros chicos solos". La definición es de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Así anunció un paquete de cinco medidas integradas con el objetivo de proteger a los menores de 16 años de todos los abusos y malos tratos que pueden sufrir por las redes sociales. La más importante: prohibir a ese grupo de niños y adolescentes que puedan tener acceso a las redes on line.
Pedro Sánchez viajó hasta Dubai para participar en la Cumbre Mundial de gobiernos. Allí, comunicó esta decisión de su administración. El acceso a las plataformas digitales estará vedado a menores de 16 años como una respuesta efectiva, según él, a lo que llamó "hacer la vista gorda" ante este grave problema. “Las leyes se ignoran y los delitos se toleran”, dijo.
Embed
En su discurso, Sánchez afirmó que las redes sociales se han convertido en un espacio inseguro para las generaciones más jóvenes y que España quiere adelantarse con medidas fuertes. Entre las principales, anunció que:
Se prohibirá el acceso a redes sociales para menores de 16 años.
Las plataformas deberán tener sistemas de verificación de edad efectivos.
Se responsabilizará legalmente a los ejecutivos de las grandes tecnológicas si no eliminan contenidos ilegales o de odio en sus servicios.
Control de los algoritmos para evitar que se pueda vulnerar esta prohibiciónEntre las iniciativas, destacó un sistema de rastreo para identificar la “huella de odio y polarización” para “poner fin a la impunidad de los directivos de plataformas”.
El objetivo declarado por Sánchez es proteger a los niños de riesgos como violencia, pornografía, manipulación, adicciones y desinformación. "Para eso, hace falta una legislación efectiva y moderna, no puede quedar a criterio de los CEO de las redes", expresó en Dubai. Además, con la legislación que anunció, los responsables de las redes sociales, serán responsables penalmente de las faltas que se detecten.
España, en sintonía con otras políticas internacionales
La propuesta española de prohibir el acceso de menores a estas plataformas se da en un contexto donde otros países también están endureciendo regulaciones digitales. Por ejemplo, Australia ya implementó una medida similar, y naciones europeas como Francia y el Reino Unido están evaluando iniciativas parecidas.
Esto refleja un cambio global de enfoque, donde varios gobiernos perciben que la legislación digital actual no protege suficientemente a las personas más vulnerables y que las grandes plataformas tecnológicas requieren mayor regulación y responsabilidad legal.
Sánchez igualó la desinformación con el abuso en redes sociales
Tal vez haya sido el momento más curioso de su mensaje en Dubai. Sánchez igualó en la gravedad a lo que llamó "desinformación" con el tema del acoso, burlas o todos los sometimientos a los que los menores pueden quedar expuestos por las redes sociales.
No explicó qué entiende por "desinformación" y, en todo caso, es un término muy subjetivo como para poner contenidos posibles de violar el futuro cuerpo legal y merecer una sanción o pena. El tema, debería recordar Sánchez, como promotor, es cuidar la salud integral de los menores de 16 años. No verificar si se "informa o desinforma". Allí se colocaría en el papel de censor, algo muy alejado para un estado democrático.
España, junto a Francia, está a la cabeza en la Unión Europea. Ya han pedido a Bruselas, sede de la Europa de los 27, que se pongan a trabajar sobre una legislación que unifique este criterio para todos los países: hacer todo lo posible para proteger a los menores de 16 años sobre los peligros que "acechan" en el acceso a las redes sociales sin la supervisión o consejo de los padres, familiares mayores o adultos responables, como en la escuela.