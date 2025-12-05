Un informe reveló los cambios en consumo de redes sociales en 2025 y anticipa nuevas proyecciones para 2026

Al mismo tiempo, creció el rol de las redes como disparadoras de consumo. En el caso de TikTok, el 61% de los usuarios afirma haber comprado un producto después de ver un anuncio, y el 41% lo hizo en la misma semana. El alcance de hashtags vinculados a PyMEs, emprendedores o industrias locales también mostró una presencia robusta del comercio minorista en estos entornos.

Las marcas, por su parte, ajustaron sus estrategias a esta lógica. Según datos de la plataforma, hubo un aumento del 143% en anunciantes respecto a 2024 y un incremento del 165% en ingresos generados. Los sectores que más crecieron fueron finanzas, retail y alimentos y bebidas, en una señal clara de adaptación empresarial al nuevo ecosistema digital.

El 2025 confirmó una tendencia que se venía perfilando: las redes sociales ya no son un espacio lateral de comunicación. “Podemos afirmar que TikTok es hoy el motor de la cultura digital argentina porque acá nacen tendencias, estilos, microhistorias y conversaciones que cruzan generaciones", explicó Astrid Mirkin, Gerente General para el Cono Sur y México.

Esa influencia se verifica no solo en hábitos de consumo o lenguaje, sino también en formatos de contenido, música, diseño y circulación de información. “Desde el humor y la música hasta la gastronomía o la educación, todo lo que pasa en la plataforma termina reflejando -y muchas veces anticipando- lo que pasa afuera”, añadió la ejecutiva.