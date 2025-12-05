Un informe reveló los cambios en consumo de redes sociales en 2025 y anticipa nuevas proyecciones para 2026
El año marcó un salto en producción, consumo y uso comercial de contenidos digitales. Crecen las marcas, el aprendizaje y la influencia cultural desde las plataformas.
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 30 de noviembre de 2025: la lista completa. (Foto: Archivo)
La forma en que se usa y se percibe el contenido en redes sociales se transformó profundamente durante 2025. Con más videos, mayor tiempo de visualización y un impacto creciente en decisiones cotidianas, las plataformas digitales consolidaron su lugar en la vida diaria de los argentinos.
Uno de los indicadores más relevantes fue el crecimiento del contenido generado mensualmente: solo en TikTok se produjeron 65 millones de videos en Argentina, con más de 150.000 millones de visualizaciones. El dato refleja una aceleración en la velocidad y volumen del consumo digital, fenómeno que también se observa en otras plataformas donde predominan los contenidos breves, visuales y personalizados.
Las redes también profundizaron su influencia en la toma de decisiones de usuarios de distintas edades. Según un informe presentado por TikTok, el 79% de los usuarios dice que la plataforma lo inspira a probar cosas nuevas, mientras que el 76% asegura descubrir productos afines a sus intereses. Estas cifras apuntan a un proceso de fusión entre entretenimiento, consumo y aprendizaje. Los datos se presentaron como balance del 2025 en un evento corporativo.
Nueva agenda cultural
Uno de los cambios más significativos de este año fue la expansión del contenido educativo e informativo. Más del 70% de los usuarios en Argentina declara que incorpora aprendizajes vistos en redes a su vida cotidiana. Esta tendencia contribuye a difuminar las fronteras entre plataformas recreativas y entornos de formación, una transformación con implicancias sociales y económicas.
Al mismo tiempo, creció el rol de las redes como disparadoras de consumo. En el caso de TikTok, el 61% de los usuarios afirma haber comprado un producto después de ver un anuncio, y el 41% lo hizo en la misma semana. El alcance de hashtags vinculados a PyMEs, emprendedores o industrias locales también mostró una presencia robusta del comercio minorista en estos entornos.
Las marcas, por su parte, ajustaron sus estrategias a esta lógica. Según datos de la plataforma, hubo un aumento del 143% en anunciantes respecto a 2024 y un incremento del 165% en ingresos generados. Los sectores que más crecieron fueron finanzas, retail y alimentos y bebidas, en una señal clara de adaptación empresarial al nuevo ecosistema digital.
El 2025 confirmó una tendencia que se venía perfilando: las redes sociales ya no son un espacio lateral de comunicación. “Podemos afirmar que TikTok es hoy el motor de la cultura digital argentina porque acá nacen tendencias, estilos, microhistorias y conversaciones que cruzan generaciones", explicó Astrid Mirkin, Gerente General para el Cono Sur y México.
Esa influencia se verifica no solo en hábitos de consumo o lenguaje, sino también en formatos de contenido, música, diseño y circulación de información. “Desde el humor y la música hasta la gastronomía o la educación, todo lo que pasa en la plataforma termina reflejando -y muchas veces anticipando- lo que pasa afuera”, añadió la ejecutiva.