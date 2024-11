Australia avanzó con una polémica e histórica prohibición que afecta a los menores de edad

La legislación de Australia da un año a redes como Tik Tok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram para adaptar sus bases de datos y maneras de acceso. Deberán borrar los datos de los menores de 16 años y crear los sistemas para evitar que puedan conectarse a ellos.

De lo contrario, podrán recibir multas que el parlamento australiano acaba de fijar en 32 millones de dólares para comenzar.

Prohibición para proteger a los menores en Australia

El acceso a las redes sociales y el tiempo que permanecen en ellas los niños y adolescentes es tema de debate en todo el mundo. Especialmente por la consecuencia más desagradable y peligrosa en la que esa acción ha derivado: jóvenes que hostigan a otros de muy mala manera ( "bullying" y el ciberacoso) o adultos que se hacen pasar por jóvenes y también persiguen, hostigan y hasta buscan encuentros personales con menores de edad.

Ha habido muchos casos lamentables que incluso terminaron con la vida de algunos jóvenes. Victimas de peligrosos juegos instigados por las redes, por no soportar el acoso o directamente abusados o asesinados por personas mayores.

Por todos estos temas, el parlamento Australiano es el primero en el mundo que intenta poner freno a esas situaciones por las que los niños y adolescentes menores pueden pasar cuando su intención de conectarse a las redes sociales es totalmente diferente. En unas sesiones muy rápidas, con plena mayoría, la cámara de Diputados primero y la de Senadores este jueves, votaron una iniciativa del gobierno laborista que prohíbe el acceso a las redes a los menores de 16 años, sin excepción.

La legislación votada pone el énfasis en las propias redes y no en los jóvenes. Como es a ellos a quienes se quiere proteger, las redes sociales - cualquiera sea - deberán crear los sistemas que sean necesarios de seguridad para garantizar que los menores de 16 años no puedan asociarse o tener acceso a las mismas. El gobierno de Australia les dio un año de plazo para que se pongan a tono con esta normativa.

adolescentes y redes sociales.jpg Australia es el primer país en el mundo en prohibir el acceso a los menores de 16 años a las redes sociales. (Foto: Captura de TV)

Australia: Qué debe pasar con los menores de 16 años y las redes sociales

La norma establece que plataformas como "X", TikTok, Facebook, Reddit, Instagram o Snapchat, Reddit deberán depurar de sus listas de usuarios a los menores de 16. Al mismo tiempo, tendrán que desarrollar sistemas e seguridad para evitar "trampas" que permitan sortear esta prohibición por parte de los jóvenes.

La ley les ha dado un año para que se adecúen a esta prohibición. Si para noviembre de 2025, no está el sistema de acuerdo a la normativa, las empresas en las que se verifique el acceso de menores de edad serán sancionados con pasibles de multas de hasta 33 millones de dólares.

Esto supone una serie de complejidades que pondrán a prueba la utilidad y sobre todo, la viabilidad de la nueva ley. Otras garantías constitucionales se pueden ver afectadas en el intento de cuidar a los jóvenes más vulnerables. Por ejemplo, para verificar la edad de los usuarios, no se podrán solicitar identificaciones personales oficiales ( como el Documento de Identidad, o licencias de conducir, o documentos escolares).

Esta especificación tiene doble inconveniente para lo que pide la ley. Primero con los que quiere proteger: ¿Cómo harán las redes para conocer la verdadera edad? ¿Con qué tipo de documento podrán contrastar lo que uno dice al vincularse con las redes?

En el otro extremo, está el resto de los usuarios. Los mayores de 17 años seguirán con la alternativa de declarar cualquier dato y además, deberán demostrar que efectivamente son mayores que esa edad límite. Lo que en muchos casos puede perjudicar su derecho a la intimidad.

Pero ese es el gran debate que plantea esta ley pionera en el mundo.

¿Cuál es el mejor medio para proteger a los menores en las redes?

Las redes no paran de crecer y no tienen un único origen. Las reglas para su funcionamiento muchas veces chocan con legislaciones específicas de varios países. ¿Cómo harán en Australia para determinar si un menor de 16 años logra acceder a redes sociales que poseen sus normas de seguridad como Tik Tok. De origen chino, aún mantiene el debate en los Estados Unidos con la administración federal (primero con Trump y aún con Biden) sobre dónde almacena los datos de sus usuarios y que tipo de uso les da. ¿Cómo hará la legislación australiana en ese caso y similares?

Son numerosos los estudios y los casos en que las redes sociales plantean riesgos para la salud física y mental de los niños y buscad el apoyo de los padres. Australia probará un sistema de verificación de la edad que puede incluir datos biométricos pero aún no fue especificado. El ensayo durará varios meses y sus resultados se revisarían a mediados de 2025. Unos 6 meses antes de que la norma entre en vigor.

australia parlamento.jpg La ley no permite a los menores de 16 años acceder a redes sociales ni con el consentimiento expreso de los padres. (Foto: Captura de TV)

A favor, el parlamento australiano escuchó testimonios como el de Sonya Ryan, cuya hija de 15 años, Carly, fue asesinada por un pedófilo de 50 años que se hizo pasar por un adolescente en línea. Otra declaración emblemática fue la de Wayne Hoxstone, cuyo hijo adolescente se suicidó hace menos de un año por una "sextorsión", es decir una extorsión sexual. Aparentemente, una joven le pedía dinero para no publicar fotos íntimas del joven. Pero todo era falso. Las fotos no existían y la "extorsionadora", en realidad era un hombre de 47 años. El hijo de Wayne no soportó la presión y se quitó la vida.

La norma es tan estricta en Australia, que ni siquiera una autorización explícita de los padres supondrá una excepción a la prohibición para los menores de 16 años para participar de las redes sociales.

Es por eso que en Australia se votó esta ley. La primera en el mundo. Proteger a los niños vulnerables es una aspiración mundial, pero cuál es el mejor camino, eso es lo que tendrá que demostrar el país más importante de Oceanía.