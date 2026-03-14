Explosión en un colegio judío: denuncian una "epidemia" de antisemitismo

Una explosión dañó la pared exterior de un colegio judío ortodoxo en el barrio Buitenveldert, al sur de Ámsterdam, durante la madrugada del sábado. No se reportaron víctimas ni heridos.
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en Ámsterdam.
Una explosión dañó la pared exterior de un colegio judío ortodoxo en el barrio Buitenveldert, al sur de Ámsterdam.
Una explosión dañó la pared exterior de un colegio judío ortodoxo en el barrio Buitenveldert, al sur de Ámsterdam, durante la madrugada del sábado. No se reportaron víctimas ni heridos.
El incidente ocurrió en el Cheider, el único centro educativo de esta orientación en el país. Allí se imparte educación primaria y secundaria.
La alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, declaró en un comunicado conjunto con la policía y la fiscalía: “Este es un acto cobarde de agresión contra la comunidad judía”. Además, advirtió que la comunidad judía de la ciudad se enfrenta cada vez con mayor frecuencia al antisemitismo, algo que calificó como inaceptable.
Halsema precisó que el daño fue limitado y que las autoridades cuentan con imágenes de videovigilancia en las que se observa a una persona colocando el artefacto explosivo y detonándolo.
La policía investiga el episodio como un “ataque dirigido” y decidió reforzar la seguridad en instituciones judías de la ciudad. Hasta el momento no se produjo ninguna detención.
El primer ministro Rob Jetten también condenó el ataque y afirmó que “el antisemitismo no tiene lugar en Países Bajos”. Además, prometió mantener contacto directo con la comunidad judía para garantizar que “se sientan seguros en nuestro país”.
El episodio ocurrió en medio de una serie de incidentes recientes: un incendio intencional dañó una sinagoga en Róterdam este viernes 13 de marzo. Por el atentado, cuatro personas fueron arrestadas. En tanto, otra explosión afectó una sinagoga en Lieja, Bélgica, a principios de esta semana.
Desde Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “una epidemia de antisemitismo azota a Países Bajos” y recordó el pogromo contra israelíes en Ámsterdam en noviembre de 2024. Las autoridades israelíes exigieron “medidas más firmes” al gobierno neerlandés.