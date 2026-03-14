Explosión en un colegio judío: denuncian una "epidemia" de antisemitismo

La policía investiga el episodio como un “ataque dirigido” y decidió reforzar la seguridad en instituciones judías de la ciudad. Hasta el momento no se produjo ninguna detención.

El primer ministro Rob Jetten también condenó el ataque y afirmó que “el antisemitismo no tiene lugar en Países Bajos”. Además, prometió mantener contacto directo con la comunidad judía para garantizar que “se sientan seguros en nuestro país”.

Otros ataques recientes y la denuncia de "antisemitismo"

sinagoga La sinagoga de Róterdam que fue atacada este viernes.

El episodio ocurrió en medio de una serie de incidentes recientes: un incendio intencional dañó una sinagoga en Róterdam este viernes 13 de marzo. Por el atentado, cuatro personas fueron arrestadas. En tanto, otra explosión afectó una sinagoga en Lieja, Bélgica, a principios de esta semana.

Desde Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que “una epidemia de antisemitismo azota a Países Bajos” y recordó el pogromo contra israelíes en Ámsterdam en noviembre de 2024. Las autoridades israelíes exigieron “medidas más firmes” al gobierno neerlandés.