Israel atacó un complejo de armas nucleares de Irán y amenazó con "tomar territorio" en el Líbano

El ministro de Defensa israelí ordenó al ejército prepararse para una posible expansión del conflicto, incluso con la posibilidad de ocupar territorio si el gobierno libanés no logra frenar las acciones de Hezbollah. La advertencia refleja el temor de que la guerra se transforme en un conflicto aún más amplio que involucre a varios países de la región.

Mientras continúan los bombardeos y los ataques cruzados, la tensión en Medio Oriente sigue en aumento y la comunidad internacional observa con preocupación el riesgo de una escalada mayor.

El mayor Roni Kaplan, vocero en español de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelí), dijo que estos nuevos ataques corresponden a una segunda fase del plan de Israel. La Casa Blanca aún no se pronunció sobre este nuevo hecho.

ataque de israel en Irán De nuevo, instalaciones de Taleghan, en Irán, atacadas por Israel. El país agresor sostiene que los ayatolás mantienen su plan para desarrollar una bomba atómica. (Foto: Gentileza CGTN)

Israel dice que atacó otras instalaciones del "plan nuclear" iraní

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel continúa intensificándose mientras se multiplican los ataques y las tensiones militares en Medio Oriente. Según reportes difundidos por medios iraníes y recogidos por CGTN, explosiones y ataques aéreos se registraron en distintos puntos del país, incluida la capital, Teherán, en medio de una nueva escalada militar.

Las autoridades iraníes denunciaron que aviones de combate estadounidenses e israelíes atacaron varias instalaciones estratégicas, provocando víctimas y daños en infraestructuras. En uno de los ataques reportados en la ciudad de Isfahán, funcionarios locales señalaron que al menos once personas murieron tras los bombardeos.

Israel sostiene que los ataques durarán hasta tanto Irán no desista de su plan para eleborar una capacidad nuclear suficiente como para desarrollar una bomba atómica. "Eso jamás lo permitiremos" dijo repetidas veces desde que volvió a la Casa Blanca. Por eso, Israel sigue con su propia hoja de ruta en esta guerra.

En concreto, el ataque se concentró sobre las instalaciones de Taleghan en Irán, que describe como un sitio utilizado por Irán para recomponer su capacidad nuclear. En un comunicado, el ejército indicó que el ataque tuvo como objetivo el complejo de Taleghan en los últimos días. Añadió que las instalaciones se habían utilizado en los últimos años para desarrollar explosivos avanzados y realizar experimentos relacionados con el proyecto AMAD, que Israel describe como un programa iraní encubierto para desarrollar armas nucleares.

dahyeh beirut Israel renovó los ataques en el suburbio de Beirut que señala como el centro básico del grupo Hezbollah. (Foto: Gentileza Jerusalem Post)

Netanyahu amenaza: "Dahiyeh será otra Gaza"

Las fuerzas militares de Israel continúan su ataque en el otro frente abierto: contra Hezbollah en El Líbano. El grupo "proxy" (aliado o apoyo) de Irán desde ese otro país.

Un asesor del primer ministro israelí advirtió que Dahiyeh, suburbio de Beirut y un bastión clave de Hezbollah en el Líbano, podría sufrir una devastación similar a la de Gaza si continúan los ataques contra Israel desde el norte. La advertencia refleja el aumento de la tensión en el frente con el movimiento armado respaldado por Irán.

El asesor de política exterior de Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, sostuvo que el distrito de Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, podría “parecerse a Gaza” si Hezbollah continúa lanzando ataques contra territorio israelí.

Falk reclamó que el gobierno libanés debería asumir el control total del país y desarmar a Hezbollah. Si las autoridades de Beirut no pueden hacerlo, “alguien más tendrá que hacerlo”, en referencia más que directa a lo que Israel realiza desde la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 y que aún no ha finalizado con respecto a Hezbollah.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada del conflicto en la frontera norte de Israel, donde los intercambios de fuego entre el ejército israelí y Hezbollah se han intensificado en las últimas semanas. Hezbollah recibe apoyo de Irán y estos ataques se deben inscribir en la lógica del mensaje que Irán dio a conocer como elaborado por Mojtaba Khamenei, el líder "invisible" de ese país.