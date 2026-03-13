Cancillería confirmó que regresaron al país 984 argentinos que habían quedado varados en Medio Oriente. 

Embed Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país.



Seguimos monitoreando… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 13, 2026

Además, señaló que las autoridades continúan monitoreando la situación en Medio Oriente y recomendó a los ciudadanos seguir las indicaciones de la red consular argentina. La crisis en Medio Oriente se intensificó tras una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel que derivó en la muerte del ayatolá Ali Khamenei, líder del régimen iraní.

Como respuesta, Irán lanzó ataques contra países árabes aliados de Washington, lo que provocó una fuerte escalada del conflicto. El escenario bélico generó el cierre casi total del espacio aéreo en varios países de la región, lo que obligó a suspender miles de vuelos y dejó varados a viajeros de diferentes nacionalidades. Muchos argentinos quedaron atrapados en ciudades clave del mundo árabe, entre ellas Dubái, Abu Dabi y Kuwait.

Un operativo de repatriación con prioridad sanitaria

El operativo de regreso de los argentinos se realizó bajo un sistema de priorización, según explicó el canciller días atrás.

En ese esquema tuvieron prioridad los menores de edad y las personas con problemas de salud, debido a que el espacio aéreo se habilita de forma intermitente y la disponibilidad de vuelos es muy limitada. De hecho, el lunes 9 de marzo más de 300 argentinos ya habían logrado regresar al país como parte del mismo operativo de evacuación.

69b4273bd19d8 Dubai atacado por Irán.

Líneas de asistencia para argentinos en la zona

La Cancillería argentina mantiene activo un sistema de asistencia permanente para ciudadanos que se encuentren en países afectados por el conflicto.

Además de los canales de contacto de cada embajada, funciona un centro de atención telefónica disponible las 24 horas para consultas y asistencia a argentinos y sus familias.

Miles de vuelos cancelados en Medio Oriente

El cierre del espacio aéreo en distintos países generó una fuerte interrupción del tráfico aéreo internacional. Según datos de la consultora aeronáutica Cirium, en los primeros días del conflicto más del 40% de los vuelos previstos en la región entre el sábado y el lunes fueron cancelados.

En ese contexto, las autoridades argentinas continúan coordinando el operativo para asistir a los ciudadanos que aún permanecen en Medio Oriente, mientras la situación militar en la zona sigue siendo incierta.