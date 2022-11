Por lo que muchos artistas, incluso anunciados oportunamente, se bajaron de una ceremonia de la que estará pendiente el planeta entero.

BTS: los jóvenes consagrados dijeron que "sí"

El grupo surcoreano BTS es uno de los que mayores seguidores tiene en todo el mundo. Sobre todo por su manejo en las redes sociales. Ellos aceptaron la propuesta y estarán el próximo domingo en el estadio Al Bayt, para animar la fiesta inaugural.

No solo eso, ya anticiparon que ese día estrenarán una canción, como para darle más interés al evento.

Embed

El "NO" de Dua Lipa

La cantante y actriz británica estuvo hace poco tiempo en Buenos Aires. La ciudad la deslumbró y recomendó 5 lugares en sus cuentas por las redes que todo turista debe conocer en la "reina del plata". Pero su opinión sobre Qatar es totalmente diferente.

Dua Lipa.jpg Dua Lipa no va a Qatar por las violaciones a los derechos humanos (Foto: Cuenta de Instagram de Dua Lipa)

La estrella se negó a viajar para formar parte de la inauguración. "Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo", dijo por su cuenta de Instagram en la que tiene más de 34 millones de seguidores.

Enseguida marcó su postura sobre las leyes que rigen en Qatar: "Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol".

Dua Lipa fue categórica: "No apoyaré la violación de los derechos del colectivo LGTBIQ+ por parte del régimen qatarí".

El Waka Waka de Shakira no regresa

Sus caderas bamboleantes fueron un éxito para el mundial de Sudáfrica 2010. Incorporó ese movimiento - que es su sello registrado - a una canción antigua africana a la que le agregó una letra muy pegadiza.

shakira waka waka.jpg Shakira y su consagrado "Waka Waka" en el mundial de Sudáfrica 2010 (Foto: Gentileza El Heraldo)

También se dijo que estaría en la ceremonial inaugural de Qatar. Pero no será así. La estrella colombiana es otra de las que se bajaron de ese convite. Inicialmente, había aceptado y comenzó a promocionarse su presencia. Pero recibió muchas críticas por las mismas razones que expresó Dua Lipa, la falta de respeto a ciertos derechos en Qatar. Entonces revisó su postura, se arrepintió y finalmente no estará en la fiesta oficial de la inauguración.

Embed

Es el cierre de un año muy complejo para Shakira, debido a su difícil separación del jugador de fútbol de Barcelona, Gerard Piqué.

Black Eyed Peas, acostumbrado a los eventos especiales

La banda norteamericana surgida del hip hop en Los Ángeles dijo que sí estarán presentes este domingo. Dejaron de lado consideraciones políticas y sociales y pusieron en primer plano su tarea artística.

black eyed peace.jpg Black Eyed Peas dejó de lado los cuestionamientos al régimen qatarí y estarán en la fiesta inaugural (Foto: Gentileza USA Today)

El grupo suele ser un invitado especial en megaconciertos o transmisiones deportivas planetarias. Por ejemplo, fueron el grupo central del show del entretiempo del "Superbowl" de 2011.

La final del campeonato de fútbol americano concentra récords de audiencia, se transmite a todo el mundo y formar parte del espectáculo de medio tiempo significa la consagración definitiva.

Ni por un millón de dólares

El cantante escocés Rod Stewart es un fanático del fútbol. Y destacamos escocés por encima de británico, porque Rod ha acompañado a su selección cada vez que participó de un mundial. Estuvo en la Argentina en 1978, por ejemplo. Esta vez, Escocia quedó fuera del mundial en el repechaje europeo. Pero lo llamaron para participar de la ceremonia de apertura con una oferta más que interesante.

ROD STEWART.jpg Rod Stewart rechazó cantar en la ceremonia inaugural aunque le ofrecieron un millón de dólares. (Foto: Cuenta de Twitter de Rod Stewart)

La propusieron pagarle US$ 1 millón por formar parte de ese evento tan especial. Sin embargo, Rod dijo que "No".

Fue muy claro para explicar su negativa: "De hecho, me ofrecieron mucho dinero, más de US$ 1 millón, para tocar allí hace 15 meses y lo rechacé. No está bien ir. Y los iraníes también deberían estar afuera (del Mundial) por suministrar armas", dijo el "viejito" Rod Stewart.

El domingo comienza el mundial de Qatar. No hay dudas para el partido entre el local y Ecuador. De pronto, la ceremonia inaugural se transformó en la gran sorpresa para ese día.