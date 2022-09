Las fotos de Dua Lipa en Argentina: almorzó en un restaurant de Palermo y provocó locura entre sus fans

libreria 3.JPG

Bien custodiada, por supuesto, pudo verse a Dua Lipa visitando la famosa librería El Ateneo donde recorrió el local y se decidió a comprar algunos libros. En tanto, a la hora de pagar hizo la fila como cualquier hijo de vecino y fue ella en persona quien hizo efectivo el pago.

Asimismo, luego fue a recorrer el famoso Cementerio de la Recoleta donde recorrió las tumbas más famosas como la de Evita. Y antes de pasar por el hotel, como escala para luego dirigirse al Campo de Polo, hizo una parada técnica para comer algo en un típico bar de Palermo Soho. Allí fue cuestión de minutos para que una multitud de fanáticos se congregasen en la puerta para saludarla. Algo que hizo de buena gana al salir del lugar, aunque siempre bien cuidada por sus agentes de seguridad.

Esta es la canción por la que acusaron a Dua Lipa de plagio

Dua Lipa es sin dudas una de las artistas más importantes de los últimos años, que cosechó tanto un éxito indiscutido como varios premios importantes referidos a la música. Con su carisma y sus canciones bailables, se ganó el cariño y el respecto de millones de fanáticos.

Su último trabajo hasta el momento, "Future Nostalgia", cuenta con dos canciones que debieron ser acreditadas a sus artistas originales: "Break My Heart" (el verso del estribillo es la misma melodía que el riff de "Need you Tonight" de INXS) y "Love Again" (La introducción interpola a "My Woman", de Bing Crosby, que a su vez fue sampleada en 1997 por el grupo White Town).

Sorpresivamente Dua Lipa fue acusada de plagio por otro de los hits de este álbum: "Levitating". Según informó el medio TMZ la banda de reggae Artikal Sound System se habría puesto en contacto con ambas partes para denunciar las similitudes musicales entre el mencionado tema y "Live Your Life".

A su vez, según TMZ, que tuvo acceso a los documentos de la demanda, los músicos afirman que la artista conocía la canción original antes de componer "Levitating", aunque no dieron mayores detalles sobre el porqué de su afirmación. Por otro lado, además de Dua Lipa, la banda incluyó al sello Warner Records, alegando daños y perjuicios.

Hasta el momento no hubieron declaraciones de Dua Lipa ni de su equipo respecto a esta acusación.