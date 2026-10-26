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ELECCIONES EN BRASIL

El partido de Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva pero pidió aclarar dudas sobre el proceso electoral

El Partido Liberal eliminó una publicación inicial y difundió una nueva versión en la que reconoce el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral.

El Partido Liberal de Bolsonaro modificó su comunicado y reconoció el resultado electoral en Brasil. (Foto: Reuters).

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La fuerza política borró la publicación inicial y difundió una nueva versión, según informó el medio brasileño O Globo.

El cambio se produjo después de que el partido publicara un primer texto en el que afirmaba reconocer "la magnitud del resultado presidencial". En la versión posterior, esa expresión fue reemplazada por una referencia explícita al resultado proclamado por la autoridad electoral.

Flávio Bolsonaro con Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal. (Foto: archivo)

Flávio Bolsonaro con Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal. (Foto: archivo)

El cambio en el comunicado de Valdemar Costa Neto

El documento fue firmado por Valdemar Costa Neto, presidente del PL, quien reconoció el resultado oficial, pero no felicitó a Lula ni hizo una mención explícita a su victoria.

En el comunicado original, el dirigente sostenía que las cuestiones planteadas después de la votación debían aclararse y cuestionaba el aumento del gasto público en prestaciones sociales durante la etapa final de la campaña.

La primera versión señalaba que el partido reconocía "la magnitud del resultado de las elecciones presidenciales", aunque consideraba que los cuestionamientos debían tratarse en un debate político equilibrado y democrático.

En el nuevo texto, la frase fue modificada para expresar el reconocimiento del resultado proclamado por el TSE. Sin embargo, se mantuvo el planteo sobre la necesidad de aclarar las objeciones formuladas tras los comicios.

Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que las cuestiones planteadas deben ser debidamente aclaradas en el marco de un debate político equilibrado y democrático. Seguiremos atentos a los hechos y buscaremos respuestas con responsabilidad, transparencia y respeto a las instituciones", afirma el escrito.

Flávio Bolsonaro cuestionó el proceso electoral

La modificación del comunicado ocurrió un día después de que Flávio Bolsonaro declarara que no reconocería los resultados de las elecciones.

El senador también anunció que buscaría solicitar ante el Tribunal Superior Electoral la anulación de la candidatura de Lula, bajo el argumento de que hubo abuso de poder político y económico.

Además, cuestionó la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, de extender hasta las 19 el horario de votación en los lugares donde todavía había electores esperando para sufragar. Flávio sostuvo que la medida había alterado las condiciones de la elección.

La modificación del comunicado ocurrió un día después de que Flávio Bolsonaro declarara que no reconocería los resultados de las elecciones. (Foto: archivo)

La modificación del comunicado ocurrió un día después de que Flávio Bolsonaro declarara que no reconocería los resultados de las elecciones. (Foto: archivo)

El PL destacó su representación legislativa

En el comunicado, la conducción del partido también resaltó los resultados obtenidos por la fuerza en las elecciones legislativas y estatales. Según el texto, el PL consiguió 121 bancas en la Cámara de Diputados, 18 en el Senado, 229 escaños en legislaturas estatales y distritales, y seis gobernaciones.

Costa Neto afirmó que el partido continuará actuando con independencia y responsabilidad en defensa de la democracia, la libertad y los valores que representa.

Tras la derrota presidencial, Flávio Bolsonaro manifestó su intención de organizar la oposición al próximo gobierno de Lula. En ese contexto, el PL comenzó a definir sus próximos pasos políticos a partir del resultado electoral.

En pocas palabras

  • El Partido Liberal: Reconoció el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil proclamado por el Tribunal Superior Electoral.
  • Aclaraciones pendientes: El PL solicitó que se aclaren las dudas sobre el proceso electoral en un debate democrático.
  • Post-derrota: Flávio Bolsonaro organizará la oposición al gobierno de Lula da Silva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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