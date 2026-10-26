El partido de Bolsonaro reconoció la victoria de Lula da Silva pero pidió aclarar dudas sobre el proceso electoral

En el comunicado original, el dirigente sostenía que las cuestiones planteadas después de la votación debían aclararse y cuestionaba el aumento del gasto público en prestaciones sociales durante la etapa final de la campaña.

La primera versión señalaba que el partido reconocía "la magnitud del resultado de las elecciones presidenciales", aunque consideraba que los cuestionamientos debían tratarse en un debate político equilibrado y democrático.

En el nuevo texto, la frase fue modificada para expresar el reconocimiento del resultado proclamado por el TSE. Sin embargo, se mantuvo el planteo sobre la necesidad de aclarar las objeciones formuladas tras los comicios.

“Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que las cuestiones planteadas deben ser debidamente aclaradas en el marco de un debate político equilibrado y democrático. Seguiremos atentos a los hechos y buscaremos respuestas con responsabilidad, transparencia y respeto a las instituciones", afirma el escrito.

Flávio Bolsonaro cuestionó el proceso electoral

La modificación del comunicado ocurrió un día después de que Flávio Bolsonaro declarara que no reconocería los resultados de las elecciones.

El senador también anunció que buscaría solicitar ante el Tribunal Superior Electoral la anulación de la candidatura de Lula, bajo el argumento de que hubo abuso de poder político y económico.

Además, cuestionó la decisión del ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, de extender hasta las 19 el horario de votación en los lugares donde todavía había electores esperando para sufragar. Flávio sostuvo que la medida había alterado las condiciones de la elección.

La modificación del comunicado ocurrió un día después de que Flávio Bolsonaro declarara que no reconocería los resultados de las elecciones. (Foto: archivo)

El PL destacó su representación legislativa

En el comunicado, la conducción del partido también resaltó los resultados obtenidos por la fuerza en las elecciones legislativas y estatales. Según el texto, el PL consiguió 121 bancas en la Cámara de Diputados, 18 en el Senado, 229 escaños en legislaturas estatales y distritales, y seis gobernaciones.

Costa Neto afirmó que el partido continuará actuando con independencia y responsabilidad en defensa de la democracia, la libertad y los valores que representa.

Tras la derrota presidencial, Flávio Bolsonaro manifestó su intención de organizar la oposición al próximo gobierno de Lula. En ese contexto, el PL comenzó a definir sus próximos pasos políticos a partir del resultado electoral.