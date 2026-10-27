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Flávio Bolsonaro
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TRAS LA ORDEN DE LA CORTE SUPREMA

Tras la derrota electoral, Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y viaja rumbo a Estados Unidos

Un aliado del senador confirmó a Reuters que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro viajó al país norteamericano tras la derrota electoral. La salida se produjo luego de que la Justicia brasileña le ordenara entregar todos sus pasaportes y le prohibiera salir de Brasil.

La Justicia brasileña investiga si Flávio Bolsonaro salió del país pese a la prohibición de viajar al exterior. (Foto: Reuters).

La Justicia brasileña investiga si Flávio Bolsonaro salió del país pese a la prohibición de viajar al exterior. (Foto: Reuters).

El senador brasileño Flávio Bolsonaro abandonó Brasil con destino a Estados Unidos tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones, según confirmó este martes a Reuters un aliado del dirigente. La información ratifica versiones que habían publicado previamente medios brasileños sobre su posible salida del país.

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El viaje se produjo luego de que el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes le ordenara entregar todos sus pasaportes, incluidos los de otras nacionalidades, en un plazo de 24 horas. La medida judicial se dictó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero que también involucra al abogado Willer Tomaz.

La agencia Reuters aseguró que un aliado del senador le confirmó que "el senador brasileño Flávio Bolsonaro ha abandonado el país con destino a Estados Unidos tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones".

Con anterioridad, el diario Metrópoles había publicado que Flávio Bolsonaro habría abordado un avión con destino a Estados Unidos. El senador Rogério Marinho, coordinador general de la campaña presidencial del dirigente, había negado que hubiera abandonado Brasil: “Eso no sucedió”.

Las versiones sobre un posible paso por la Argentina

La Policía Federal brasileña investiga si Flávio Bolsonaro salió del país después de su derrota electoral del domingo 25 de octubre, pese a la restricción judicial. De acuerdo con Folha de S. Paulo, una de las hipótesis es que el senador haya cruzado la frontera hacia Puerto Iguazú.

Flávio Bolsonaro cuestionó la orden de Alexandre de Moraes de entregar sus pasaportes y aseguró que no lo van a callar ni intimidar. (Foto: Reuters).

Flávio Bolsonaro cuestionó la orden de Alexandre de Moraes de entregar sus pasaportes y aseguró que no lo van a callar ni intimidar. (Foto: Reuters).

No obstante, la Dirección Nacional de Migraciones informó que no existen registros de ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina. Por ese motivo, las autoridades brasileñas mantienen contacto con sus pares argentinos para verificar si hubo algún movimiento migratorio.

Según trascendió, un vuelo operado por Baires Fly tenía previsto partir desde Puerto Iguazú hacia Miami a las 2.30 de la madrugada, pero fue cancelado antes del despegue. La hipótesis que circuló es que el senador figuraba entre los posibles pasajeros, aunque no se confirmó que estuviera a bordo.

“Se desconoce el paradero del senador y su familia. Asistentes, amigos y políticos han intentado contactarlo durante toda la mañana, sin éxito”, indicó Folha de S. Paulo. Consultado por g1, el equipo de Flávio Bolsonaro no respondió a los pedidos de información.

Qué dijo Flávio Bolsonaro sobre la orden de Alexandre de Moraes

El senador se refirió a la medida judicial en un video publicado en sus redes sociales. Allí contó que fue notificado por la Policía Federal cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

“Hoy de mañana fui a visitar a mi padre. Cuando salía, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta y, en la calle, fui intimado a entregar mis pasaportes y también estoy prohibido de salir del país”, expresó.

Flávio cuestionó los fundamentos de la decisión y sostuvo que se apoyó en declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien permanece en Estados Unidos y es buscado por la Justicia brasileña. Según relató, su hermano había mencionado la posibilidad de que abandonara Brasil en caso de una derrota electoral.

Nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es Justicia?”, planteó el senador.

Pese a las restricciones, reafirmó su intención de continuar en la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “No me van a callar ni intimidar. Vamos a levantar la cabeza y seguir luchando por nuestro Brasil. Pase lo que pase, no vamos a desistir”, aseguró.

Las restricciones impuestas por la Justicia brasileña

La resolución de Alexandre de Moraes establece tres medidas principales contra Flávio Bolsonaro: la prohibición de mantener contacto con Willer Tomaz, la cancelación de todos sus pasaportes brasileños —incluido el diplomático— y la obligación de entregar cualquier documento de viaje de otra nacionalidad en un plazo de 24 horas.

En junio de 2025, la subsecretaria del Interior de Italia, Wanda Ferro, confirmó que el senador posee un pasaporte italiano, que también debía ser entregado a las autoridades.

Mientras avanza la investigación, la Policía Federal busca establecer si el dirigente abandonó Brasil y determinar dónde se encuentra junto con su familia.

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