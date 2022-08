Gran Bretaña y una advertencia de un duro invierno con pobreza: "La gente pasará hambre y frío"

"La gente pasará hambre y frío este próximo invierno en Gran Bretaña". La advertencia proviene del ex primer ministro laborista, Gordon Brown. Habló de un cóctel explosivo de la elevada inflación, el costo de los alimentos y el precio de la energía que se disparó. Para el ex premier, sin la acción concreta y decidida del gobierno, los efectos de la crisis serán muy duros para la población británica este invierno. Pidió ayudas concretas y que se convoque a un comité especial que con el gobierno articulen las medidas urgentes. De lo contrario, las familias de bajos ingresos sufrirán situaciones de pobreza y hambre que no se registran desde hace décadas en ese país.