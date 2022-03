En las redes sociales, luego, se viralizaron varios videos de las consecuencias del bombardeo: casas completamente destruidas, autos tapados por los escombros y focos de incendios, entre otras imágenes que recorre en el mundo.

La oficina de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los Derechos Humanos tiene registrados ya más de 400 civiles muertos desde que Rusia inició la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, una estimación de víctimas que la propia organización asume que será "considerablemente mayor", dadas las dificultades para verificar las informaciones que llegan desde terreno.

La ONU confirmó más de 400 civiles muertos en Ucrania por la invasión rusa

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó este lunes de 1.207 víctimas civiles, de las cuales 406 son fallecidos. De estas muertes, al menos 27 corresponden a menores de edad, mientras que entre los heridos hay más de 40 niños.

Las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, acumulan casi la mitad de las víctimas, con 93 fallecidos y 435 heridos en total, según la ONU, que atribuye la mayor parte de los daños personales al uso de armamento y operaciones susceptible de afectar de forma indiscriminada a amplias zonas.

Las autoridades ucranianas elaboran también su propio balance de víctimas civiles y estiman en más de 2.000 los fallecidos, cifra que también se quedará corta tras los bombardeos de este fin de semana, que impidieron incluso la evacuación de zonas en riesgo.

Rusia confirma la apertura de cinco corredores humanitarios en Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de civiles desde Kiev y otras cuatro ciudades de Ucrania a partir de las 10 hora de Moscú (las 4 en la Argentina) con la declaración de un "régimen de silencio" (cese del fuego) limitado a esas regiones.

"A partir de las 10.00 hora de Moscú se declara un régimen de silencio y se establecen corredores humanitarios para la evacuación segura de civiles desde Kiev, Chernigov, Sumy, Jarkov y MarIupol", dijo el portavoz del ente, general mayor Igor Konashenkov.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ucraniano, Irina Vereschuk, confirmó un alto el fuego entre las 11 y las 23 (hora de Ucrania, una más que en Rusia) en el corredor humanitario de Sumy a Poltava, reportó la agencia de noticias Sputnik.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, desde su despacho: "No me escondo y no tengo miedo a nadie"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, apareció anoche por primera vez en su despacho, desde donde grabó un video para demostrar de nuevo que se encuentra en Kiev para dirigir, "sin miedo a nadie", la defensa del país contra la ofensiva militar rusa.

"Esta es la noche de Kiev. Lunes por la noche en el duodécimo día de nuestra lucha, nuestra defensa", indicó en el inicio de la grabación.

"Todos estamos aquí, todos estamos trabajando. Todos están donde deben estar. Yo estoy en Kiev, mi equipo me acompaña", dijo.

Y completó: "Estoy aquí, permanezco en Kiev. En la calle Bankova. No me escondo. Y no tengo miedo a nadie. (Estaré aquí) el tiempo que haga falta para ganar esta guerra patriótica".