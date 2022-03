Ucrania, en plena guerra con Rusia: la ruta de las ciudades atacadas y los puntos que están en la mira del ejército ruso

kiev.jpg Un edificio en Kiev, reducido a escombros por los ataques rusos (Foto: AP)

Y lo más difícil de ese objetivo es terminar con Volodomir Zelenski. El presidente, un actor cómico, aparece como un líder absoluto de la resistencia contra una fuerza desigual. El poderío ruso es 8 veces superior al ucraniano, pero la guerra ya lleva 13 días, en algunos casos con combates cuerpo a cuerpo. El presidente Zelenski experto en el manejo de las redes sociales, se grabó con su celular de regreso a la casa de gobierno de Kiev, y desde su sillón presidencial dijo: "No me escondo, no tengo miedo y Vladimir Putin pagará por esta guerra".

En ese contexto, el plan de Vladimir Putin sigue siendo desconcertante, con una guerra que no encaja en este siglo.

Del avance "relámpago" a la lucha por sectores

El líder del Kremlin es poco menos que insondable. Pero sus movimientos delatan sus propósitos originales. Sumar rápidamente Ucrania, territorialmente y geopolíticamente en la esfera rusa. "Quitárselo" a la OTAN que ya tenía un cronograma para incorporarlo como hizo con tantos países exsoviéticos o comunistas: Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Hungría y Rumania.

primer mapa.jpg Ucrania asediada por tropas rusas, antes del inicio del conflicto (Foto: Archivo)

El avance sobre Ucrania

El 24 de febrero, Putin dio la orden del avance sobre Ucrania. Lugansk y Donetsk, los territorios "separatistas" fueron la puerta de entrada. Desde el este del país, las tropas rusas comenzaron la marcha con Kiev como destino final. Pero encontraron una resistencia inesperada que ya lleva 13 días. Los planes de una guerra relámpago de Rusia se toparon con un elemento inesperado: la voluntad para resistir de los ucranianos.

mapa de la guerra.jpg Desde el 24 de febrero, Rusia avanza en Ucrania por diversos frentes (Foto: Archivo)

Con el paso del tiempo, las negociaciones internacionales, diplomáticas solo parecen haber servido solo para ganar tiempo. Ya van tres reuniones entre rusos y ucranianos, pero ni siquiera pueden garantizar corredores humanitarios que no sean alcanzados por los bombardeos.

asedio a kiev.jpg Rusia lleva 13 días atacando Ucrania, pero Zelenski resiste en la capital, Kiev ( Foto: ISW)

Las propuestas de Putin, las mismas desde el inicio

En la tercera reunión entre las partes, se volvió al punto de partida. Vladimir Putin no se baja de sus exigencias iniciales.

Reconocimiento internacional a Crimea como parte del territorio ruso

Autonomía o anexión a Rusia de Donetsk y Luhansk

La OTAN lejos de la frontera rusa. Esto significa que Ucrania desista de su voluntad de sumarse a la Alianza Atlántica.

Si negocian con los representantes de Volodimir Zelenski, pedir su salida del gobierno, para imponer un aliado de Rusia, parece ya una propuesta inviable en la diplomacia.

vietnam.jpg La foto que inmortalizó el horror de los ataques con Napalm a la población civil en Vietnam. Putin no aprendió nada del ejemplo de esa guerra (foto: Archivo)

El caso de Vietnam

La guerra de Vietnam dejó una gran lección. Un país, que se vio invadido reaccionó de manera contundente, ingeniosa e inesperada. Más allá del marco de plena guerra fría. A la larga, una superpotencia perdió la guerra.

Herbert Marshall McLuhan, uno de los más prestigiosos estudiosos de la teoría de la comunicación ("el medio es el mensaje"), reseñó así una de las causas principales para la derrota norteamericana: “La televisión rompió el confort de los cuartos de estar con la brutalidad de la guerra. Vietnam se perdió en ellos, no en los campos de batalla”.

Hoy las redes sociales cumplen ese papel, solo que a la velocidad de la luz. Ucrania parece seguir el mismo camino, aunque finalmente, Kiev pueda ser ocupada por las tropas rusas.