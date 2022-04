Guerra en Ucrania: Rusia lanzó una amenaza nuclear si Suecia y Finlandia entran a la OTAN

armas nucleares.jpg El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, amenazó este jueves con desplegar armas nucleares

Médvedev, ex primer ministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que para Moscú "no es tan importante cuántos países hay en la OTAN", ya que "dos más, dos menos, por su peso y población, no hacen gran diferencia".

Sin embargo, hizo hincapié en que si Suecia y Finlandia entran la OTAN se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que recalcó habrá que fortalecerla.

¿Por qué Rusia no quiere que Suecia y Finlandia entren a la OTAN?

Medvédev indicó que no tiene sentido pensar que la "operación militar especial" rusa en Ucrania es la culpable de que se plantee el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN.

"Esto no es así. En primer lugar, ya antes hubo intentos de arrastrarlos a la OTAN, y en segundo, lo que es importante, no tenemos disputas territoriales, como con Ucrania, con esos países", agregó.

La amenaza nuclear de Rusia si Suecia y Finlandia entrar a la OTAN

El expresidente ruso indicó que la opinión pública de Suecia y Finlandia está dividida casi a partes iguales sobre la necesidad de ingresar en la OTAN.

"Nadie sensato quiere que aumenten los precios y los impuestos; que aumente la tensión a lo largo de las fronteras, que hayan (misiles) Iskander, (armas) hipersónicas y buques con armas nucleares literalmente a un paso de su casa", añadió.

"Vamos a confiar en que se imponga la sensatez de nuestros vecinos norteños. Y si no, como se dice, ellos mismos se lo han buscado", resumió.

Finlandia y Suecia, cada vez más decididos

Antes de la invasión, Rusia exigió que la alianza se comprometiera a no ampliarse en el futuro. Sin embargo, la guerra ha desencadenado un mayor despliegue de tropas de la OTAN en su flanco oriental y un aumento del respaldo popular a las membresías de Suecia y Finlandia.

Se espera que esta semana los parlamentarios finlandeses reciban un informe de seguridad de los funcionarios de inteligencia, mientras la primera ministra, Sanna Marin, cree que el gobierno concluirá este verano boreal el debate de si presentar o no la candidatura del país a la OTAN.

Se espera que esta semana los parlamentarios finlandeses reciban un informe de seguridad de los funcionarios de inteligencia

Finlandia comparte una frontera de 1.340 km con Rusia, por lo que observa con especial preocupación la invasión de Ucrania.

En el caso de Suecia, el gobernante Partido Socialdemócrata, tradicionalmente opuesto a la adscripción a la OTAN, indicó que está reconsiderando su posición tras el ataque de Rusia a su vecino occidental. El secretario del partido, Tobias Baudin, dijo a los medios locales que la revisión sobre el asunto se completará en los próximos meses.

"Cuando Rusia invadió Ucrania, la posición de seguridad de Suecia cambió de forma fundamental", anunció el partido el lunes en un comunicado.