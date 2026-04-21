Se restaura el Servicio Militar Obligatorio: estudiantes universitarios deberán incorporarse

En los campus comenzaron a aparecer carteles, anuncios digitales y convocatorias a eventos donde se promueve la incorporación a nuevas unidades militares. Entre ellas, destacan las llamadas “Fuerzas de Sistemas No Tripulados”, una rama especializada en el uso de drones en operaciones de combate.

Este cambio no solo implica una modificación en la dinámica universitaria, sino también una redefinición del rol del estudiante, que pasa de ser un actor académico a un potencial recurso estratégico para el Estado.

La estrategia: drones, videojuegos y promesas atractivas

Uno de los aspectos más llamativos de esta campaña es su enfoque. Lejos de los tradicionales llamados al patriotismo, la estrategia apunta a conectar con los intereses de los jóvenes.

Material promocional difundido en universidades vincula directamente habilidades adquiridas en videojuegos con el pilotaje de drones militares. La narrativa busca presentar la guerra como una extensión tecnológica de competencias digitales, lo que resulta especialmente atractivo para estudiantes de carreras vinculadas a la informática, ingeniería o diseño.

Además, se ofrecen contratos de corta duración, incentivos económicos y la promesa de tareas alejadas del frente de combate. Estos elementos configuran una propuesta que, en apariencia, reduce los riesgos asociados al servicio militar.

Sin embargo, especialistas advierten que estas condiciones podrían no cumplirse en la práctica, ya que el marco legal vigente en Rusia permite extender los contratos en contextos de movilización prolongada.

Testimonios que hablan de presión y coerción

Detrás de la estrategia comunicacional, comienzan a emerger relatos que describen un escenario mucho más complejo. Estudiantes de distintas universidades denunciaron que la campaña no se limita a la promoción voluntaria, sino que incluye mecanismos de presión directa.

Entre las situaciones mencionadas aparecen:

Reuniones obligatorias donde se presentan las oportunidades de alistamiento.

donde se presentan las oportunidades de alistamiento. Mensajes reiterados y persistentes que generan un clima de insistencia constante.

que generan un clima de insistencia constante. Cartelería invasiva en los campus, con llamados explícitos a sumarse al ejército.

Pero uno de los aspectos más preocupantes surge de testimonios que indican posibles formas de coerción vinculadas al rendimiento académico.

Algunos estudiantes señalaron que aquellos con dificultades para aprobar materias reciben “sugerencias” para incorporarse al ejército como alternativa a la expulsión. En ciertos casos, se mencionan plazos más estrictos o advertencias implícitas sobre consecuencias negativas si no regularizan su situación.

Este tipo de prácticas plantea interrogantes sobre los límites entre la promoción voluntaria y la presión institucional, en un contexto donde la autonomía universitaria podría verse comprometida.

El marco legal: contratos que pueden extenderse

Expertos en derecho militar advierten que los contratos ofrecidos a los estudiantes podrían implicar compromisos mucho más extensos de lo que se comunica inicialmente.

En Rusia, la legislación permite prolongar el servicio militar mientras persista un estado de movilización o conflicto activo. Esto significa que un contrato presentado como temporal podría transformarse en una obligación de duración indefinida.

Este punto resulta clave para entender las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos, que señalan la necesidad de mayor transparencia en los términos de reclutamiento.

Un conflicto prolongado que exige nuevos recursos

La intensificación de estas tácticas no ocurre en el vacío. El conflicto con Ucrania, que ya lleva varios años, ha generado un desgaste significativo en las fuerzas militares rusas.

Las bajas en el frente y la necesidad constante de reemplazos presionan al sistema de reclutamiento, obligando al Kremlin a buscar nuevas fuentes de incorporación. En este contexto, las universidades aparecen como un reservorio estratégico de jóvenes capacitados, especialmente en áreas tecnológicas.

Analistas internacionales coinciden en que esta estrategia busca evitar una movilización masiva como la implementada en 2022, que generó tensiones internas y rechazo en parte de la población.

Impacto social y tensiones dentro de las universidades

Más allá de su efectividad militar, la política de reclutamiento en universidades podría tener consecuencias profundas en el tejido social ruso.

Tradicionalmente, estos espacios funcionaban como ámbitos de debate, formación crítica y desarrollo profesional. Su transformación en canales de captación militar introduce una tensión inédita entre la vida académica y las necesidades del Estado en tiempos de guerra.

Estudiantes consultados describen un cambio en el clima institucional:

mayor desconfianza hacia las autoridades, sensación de vigilancia y una creciente presión para tomar decisiones que pueden marcar su futuro.

En este escenario, la frontera entre elección personal y obligación se vuelve difusa, alimentando un debate que trasciende el ámbito educativo.

Una estrategia bajo la lupa internacional

La utilización de instituciones educativas como plataformas de reclutamiento no pasa desapercibida en la comunidad internacional. Organismos independientes y analistas observan con preocupación el avance de estas prácticas, especialmente en lo que respecta a posibles vulneraciones de derechos.

El foco está puesto en la transparencia de los contratos, la voluntariedad real de la incorporación y el uso de mecanismos de presión. Estos elementos serán clave para evaluar el impacto de la estrategia en el mediano y largo plazo.