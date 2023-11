"Hijo de p...": la insólita frase de una dirigente española para justificar su insulto a Pedro Sánchez

Embed

La respuesta de Ayuso: "Me gusta la fruta"

Este jueves, al hablar en la Cámara de la comunidad de Madrid, Díaz Ayuso explicó el alcance de sus palabras, aunque usó otra expresión. Comenzó diciendo que Pedro Sánchez cometió un "abuso de poder" al hablar de ese tema en el Congreso del pueblo de toda España.

díaz ayuso insulta a Pedro Sánchez.jpg Díaz Ayuso insultó al presidente del gobierno español cuando habló de un caso de corrupción silenciado que afecta a su hermano (Foto: captura de TV).

"Difamó a una presidenta autonómica -por ella- y a mi familia", marcó la funcionaria madrileña y reconoció de manera especial su insulto: "Sí, lo dije. Dije para mis adentros: me gusta la fruta".

Embed

España, reino de eufemismos

Enojada en su semblante, Díaz Ayuso contrastó sus dichos con sus propias actitudes cuando también recibió insultos.

diaz ayuso insulta.jpg La cámara tomó en las gradas de los invitados cuando Isabel Díaz Ayuso insultó a Pedro Sánchez (Foto: captura de TV).

Ella dijo que en una oportunidad le gritaron "mongola" y señaló por qué no respondió: "Pensé, ha dicho 'me mola' (me gusta, en el habla en España). Luego, siguió con otro eufemismo para ilustrar episodios recientes: "El señor Padilla me dijo hace poco 'Facha' (por fascista) y yo entendí 'qué facha' (por un buen aspecto)".

Mientras recibía los aplausos de los legisladores del Partido Popular en la comuna de Madrid, Ayuso volvió sobre su frase en la ceremonia de investidura. Remarcó que Sánchez está hundiendo a España y que no esperen que lo elogie por eso, y finalizó con énfasis: "¡A mí, desde luego, me gusta la fruta!".