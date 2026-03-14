Jair Bolsonaro: se agravó el estado de salud del ex presidente de Brasil

El malestar se inició en la madrugada, con fiebre alta, vómitos intensos, escalofríos, sudoración profusa y caída en la saturación de oxígeno, lo que obligó a una intervención rápida del SAMU y su derivación a un hospital privado.

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El cardiólogo Brasil Caiado, parte del equipo médico que lo atiende habitualmente, calificó el cuadro como "grave", especialmente por la edad del paciente y la afectación bilateral de los pulmones.

En las primeras horas de internación hubo una mejoría relativa del distrés respiratorio. El ex mandatario se mantuvo consciente y hablando, pero la evolución de las últimas 24 horas generó nueva preocupación por el compromiso renal y la respuesta inflamatoria persistente.

Este episodio se suma a otras internaciones desde que Bolsonaro está bajo custodia: en septiembre de 2025, por vómitos y mareos durante la prisión domiciliaria, y en enero de 2026, tras un golpe en la cabeza en la celda de la Policía Federal.

La defensa había insistido ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en pedir prisión domiciliaria por razones humanitarias y de salud, pero el ministro Alexandre de Moraes rechazó los pedidos al considerar que el ex presidente puede recibir atención médica adecuada en el penal.