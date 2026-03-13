Jair Bolsonaro fue internado en terapia intensiva en Brasilia por una bronconeumonía bilateral

el-senador-brasileno-flavio-bolsonaro-brindo-una-rueda-de-prensa-frente-al-hospital-donde-fue-intenado-su-padre-el-exmandatario-jair-bolsonaro-en-brasilia-este-13-de-marzo-de-2026-foto-adriano-machadoreuters-E El senador brasileño Flávio Bolsonaro brindó una rueda de prensa frente al hospital donde fue intenado su padre. (Foto: REUTERS)

Bolsonaro permanece alojado en el complejo penitenciario Papuda, en Brasilia. Según reportes judiciales, ocupa una celda que habitualmente está destinada a cuatro personas y que cuenta con cocina, televisión, cama matrimonial y un área externa privada.

Los antecedentes médicos del expresidente

El estado de salud del exmandatario se encuentra bajo especial seguimiento desde el ataque que sufrió en 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.

Embed

A raíz de ese episodio debió someterse a varias cirugías abdominales y desde entonces ha enfrentado problemas de salud recurrentes, entre ellos episodios de hipo severo, vómitos y complicaciones gastrointestinales.

Reclamo de prisión domiciliaria

La internación del ex mandatario reavivó las críticas de su entorno político y familiar respecto de las condiciones de detención. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, cuestionó la decisión judicial de mantenerlo preso y reclamó que se le conceda prisión domiciliaria por razones humanitarias.

MRTOJDNSCBE2BOWQWGNP3OJEXU El juez Alexandre de Moraes (AP)

“Están jugando con la vida de mi padre”, afirmó el legislador ante la prensa. “Debería disponer como mínimo de la prisión domiciliaria humanitaria”, agregó.

La postura del Supremo Tribunal Federal

Hasta el momento, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó en varias oportunidades los pedidos de la defensa para que Bolsonaro cumpla su condena fuera de prisión. El máximo tribunal argumentó que no existen fundamentos legales suficientes para modificar el régimen de detención del exjefe de Estado.

La situación sanitaria de Bolsonaro se produce además en un contexto político sensible, a pocos meses de las elecciones generales previstas para octubre en Brasil. A pesar de estar detenido, el ex presidente sigue siendo una figura influyente dentro del sector conservador y mantiene peso en la estrategia electoral de la derecha.