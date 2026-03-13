Jair Bolsonaro fue internado en terapia intensiva en Brasilia por una bronconeumonía bilateral
El expresidente brasileño presentó un cuadro de “fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”. El dirigente de 70 años cumple una condena de 27 años de prisión.
El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro (REUTERS)
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue internado este viernes en una unidad de terapia intensiva en Brasilia luego de ser diagnosticado con bronconeumonía bacteriana bilateral, según informaron sus médicos. El ex mandatario se sintió mal mientras cumplía su condena en prisión, lo que obligó a su traslado urgente a un centro de salud.
De acuerdo con el parte médico difundido por el hospital DF Star y compartido en redes sociales por su esposa, Michelle Bolsonaro, el dirigente de 70 años presentó fiebre alta, caída en la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos, síntomas que motivaron su derivación inmediata desde el complejo penitenciario al hospital de la capital brasileña.
Tras su ingreso al centro de salud, los estudios confirmaron que Bolsonaro padece bronconeumonía bacteriana bilateral, una infección pulmonar que afecta ambos pulmones. Los médicos iniciaron un tratamiento con antibióticos por vía intravenosa y resolvieron mantenerlo internado en terapia intensiva para un monitoreo permanente de su evolución.
El ex presidente se encuentra detenido mientras cumple una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en un intento de subvertir el orden democrático tras las elecciones presidenciales de 2022. En esos comicios fue derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que derivó posteriormente en una investigación judicial que terminó con su condena.
Bolsonaro permanece alojado en el complejo penitenciario Papuda, en Brasilia. Según reportes judiciales, ocupa una celda que habitualmente está destinada a cuatro personas y que cuenta con cocina, televisión, cama matrimonial y un área externa privada.
Los antecedentes médicos del expresidente
El estado de salud del exmandatario se encuentra bajo especial seguimiento desde el ataque que sufrió en 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.
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A raíz de ese episodio debió someterse a varias cirugías abdominales y desde entonces ha enfrentado problemas de salud recurrentes, entre ellos episodios de hipo severo, vómitos y complicaciones gastrointestinales.
Reclamo de prisión domiciliaria
La internación del ex mandatario reavivó las críticas de su entorno político y familiar respecto de las condiciones de detención. Su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, cuestionó la decisión judicial de mantenerlo preso y reclamó que se le conceda prisión domiciliaria por razones humanitarias.
“Están jugando con la vida de mi padre”, afirmó el legislador ante la prensa. “Debería disponer como mínimo de la prisión domiciliaria humanitaria”, agregó.
La postura del Supremo Tribunal Federal
Hasta el momento, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó en varias oportunidades los pedidos de la defensa para que Bolsonaro cumpla su condena fuera de prisión. El máximo tribunal argumentó que no existen fundamentos legales suficientes para modificar el régimen de detención del exjefe de Estado.
La situación sanitaria de Bolsonaro se produce además en un contexto político sensible, a pocos meses de las elecciones generales previstas para octubre en Brasil. A pesar de estar detenido, el ex presidente sigue siendo una figura influyente dentro del sector conservador y mantiene peso en la estrategia electoral de la derecha.