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Fito Páez
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Netflix presenta el tráiler oficial de "Fito Páez: el mundo cabe en una canción", la película

Esta nueva película sobre Fito Páez en Netflix es un retrato íntimo y sin filtros de uno de los artistas más importantes de la música en español.

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Netflix presenta el tráiler oficial de Fito Páez: el mundo cabe en una canción

Netflix presenta el tráiler oficial de "Fito Páez: el mundo cabe en una canción", la película. (Créditos: Netflix)

Netflix presenta el tráiler oficial y el arte principal de Fito Páez: el mundo cabe en una canción, la película documental hecha en Argentina que se estrena globalmente el 3 de septiembre. A través de un relato íntimo y en primera persona, el film muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera - con una honestidad y una cercanía que ninguna producción había logrado antes.

Leé también Está en Netflix, tiene 8 episodios y se convirtió en una de las series más vistas de la historia
Está en Netflix, tiene 8 episodios y se convirtió en una de las series más vistas de la historia. (Foto: Archivo)

La película tiene su punto de partida en un accidente que no sólo obligó a Fito a interrumpir parte de su gira en 2024, sino que lo enfrentó al límite del dolor físico y emocional. Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida, sus éxitos, sus caídas y una reinvención que lleva más de cuatro décadas -y elige, desde un lugar más vulnerable y reflexivo, abrirse como nunca antes lo había hecho.

(Cr&eacute;ditos: Netflix)

(Créditos: Netflix)

Con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, Fito Páez: el mundo cabe en una canción ofrece una mirada cercana y sin filtros sobre uno de los artistas más importantes de la música en español. La dirección es de Matías Gueilburt -amigo personal de Fito y realizador de El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, Los ladrones: el robo del siglo y Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada-, cuyo vínculo con el músico hace posible el nivel de acceso e intimidad que recorre toda la película.

Este estreno amplía la línea de documentales musicales argentinos de Netflix, junto a los recientemente lanzados como Rockstar: DUKI desde el fin del mundo y LALI: La que le gana al tiempo, y previo al próximo estreno sobre Gustavo Cerati.

(Cr&eacute;ditos: Netflix)

(Créditos: Netflix)

Cómo será Fito Páez: el mundo cabe en una canción en Netflix

Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es también un viaje por la historia de uno de los más grandes artistas de habla hispana: sus amores y desamores, hijos y amistades, excesos, tragedias, fracasos y éxitos.

Ficha técnica de Fito Páez: el mundo cabe en una canción

  • Dirigida por: Matías Gueilburt
  • Guion: Nicolás Gueilburt, Matías Gueilburt
  • Producción ejecutiva: Sebastián Gamba, Julián Rousso, Matías Gueilburt
  • Producida por: Anima Films
(Cr&eacute;ditos: Netflix)

(Créditos: Netflix)

Tráiler oficial de Fito Paez: El mundo cabe en una canción en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix lanza el tráiler oficial de la película documental argentina."Fito Páez: el mundo cabe en una canción".
  • La producción se enfoca en la intimidad del artista, revisando momentos clave de su vida y carrera.
  • El filme utiliza material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones para un retrato cercano del músico.
Resumen generado por Thinkindot AI
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