Netflix presenta el tráiler oficial de "Fito Páez: el mundo cabe en una canción", la película

Cómo será Fito Páez: el mundo cabe en una canción en Netflix
Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es también un viaje por la historia de uno de los más grandes artistas de habla hispana: sus amores y desamores, hijos y amistades, excesos, tragedias, fracasos y éxitos.
Ficha técnica de Fito Páez: el mundo cabe en una canción
- Dirigida por: Matías Gueilburt
- Guion: Nicolás Gueilburt, Matías Gueilburt
- Producción ejecutiva: Sebastián Gamba, Julián Rousso, Matías Gueilburt
- Producida por: Anima Films
Tráiler oficial de Fito Paez: El mundo cabe en una canción en Netflix