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Brasil retira a su embajador en la Argentina y reduce al mínimo el vínculo diplomático con el Gobierno de Milei

La decisión implica un cambio en la representación brasileña en Buenos Aires y marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos países. A partir de ahora, la sede diplomática quedará a cargo de un encargado de negocios.

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Brasil resolvió retirar a su embajador en la Argentina

Brasil resolvió retirar a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, y reducir el nivel de representación diplomática ante el gobierno de Javier Milei. (Foto: archivo)
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De esta manera, la representación de Brasil en el país quedará en manos de un encargado de negocios, una figura de menor rango dentro de la estructura diplomática. La decisión refleja un enfriamiento en la relación bilateral y modifica el esquema de vinculación formal entre ambos gobiernos.

Brasil atribuyó la decisión a las reiteradas críticas de Milei contra Lula

La determinación adoptada por el Gobierno brasileño se produjo luego de una nueva escalada en el conflicto político entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. Desde Brasil señalaron que la medida fue consecuencia de las constantes descalificaciones del mandatario argentino hacia su par brasileño y aseguraron que la situación se volvió insostenible.

En ese marco, Brasil resolvió retirar a su representante diplomático en Buenos Aires y reducir el nivel de su delegación en el país al rango de encargado de negocios, una medida poco frecuente en la relación bilateral entre ambas naciones.

Desde Brasil se&ntilde;alaron que la medida fue consecuencia de las constantes descalificaciones del mandatario argentino hacia su par brasile&ntilde;o y aseguraron que la situaci&oacute;n se volvi&oacute; insostenible. (Foto: archivo)

Desde Brasil señalaron que la medida fue consecuencia de las constantes descalificaciones del mandatario argentino hacia su par brasileño y aseguraron que la situación se volvió insostenible. (Foto: archivo)

Milei redobló sus críticas contra Lula y respaldó a Bolsonaro

La tensión se profundizó luego de las declaraciones que Milei realizó el lunes en una entrevista, donde ratificó sus cuestionamientos hacia el mandatario brasileño y expresó su apoyo al senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 4 de octubre en Brasil.

“Por el bien de los brasileros, sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno de encima”, afirmó el presidente durante una entrevista con el canal de streaming La Casa.

En la misma conversación, el jefe de Estado reiteró las expresiones que había utilizado una semana antes contra Lula. “La pregunta es: ¿mentí? No, Lula es un ladrón, un corrupto. Estuvo preso y lo sacaron de prisión por un argumento administrativo”, sostuvo.

La tensi&oacute;n se profundiz&oacute; luego de las declaraciones que Milei realiz&oacute; el lunes en una entrevista, donde ratific&oacute; sus cuestionamientos hacia el mandatario brasile&ntilde;o. (Foto: archivo)

La tensión se profundizó luego de las declaraciones que Milei realizó el lunes en una entrevista, donde ratificó sus cuestionamientos hacia el mandatario brasileño. (Foto: archivo)

Milei también aseguró que las diferencias con el mandatario brasileño se remontan a la campaña presidencial de 2023 y vinculó esa situación al respaldo que, según él, Lula brindó a Sergio Massa durante el balotaje.

“Me imagino que tiene que ver con eso de que intervino activamente para que gane el otro candidato en la elección. De hecho, dijo Eduardo Bolsonaro que puso mil millones de dólares en la campaña”, afirmó.

Además, agregó: “No solo eso, sino que toda la estrategia de toda la campaña negativa que me hizo, y hoy que siguen repitiendo estas cosas, la armaron el grupo de asesores brasileros de Lula”.

Hasta el momento, la Cancillería argentina no informó si adoptará una medida recíproca frente a la decisión anunciada por Brasil.

En pocas palabras

  • Brasil retira embajador: El país sudamericano decidió retirar a su embajador en Argentina y reducir el nivel diplomático.
  • Críticas mutuas: La decisión se da tras reiteradas críticas de Javier Milei hacia Luiz Inácio Lula da Silva.
  • Relación bilateral: El vínculo diplomático se reduce a un encargado de negocios ante las crecientes tensiones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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