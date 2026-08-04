Brasil retira a su embajador en la Argentina y reduce al mínimo el vínculo diplomático con el Gobierno de Milei

Desde Brasil señalaron que la medida fue consecuencia de las constantes descalificaciones del mandatario argentino hacia su par brasileño y aseguraron que la situación se volvió insostenible. (Foto: archivo)

Milei redobló sus críticas contra Lula y respaldó a Bolsonaro

La tensión se profundizó luego de las declaraciones que Milei realizó el lunes en una entrevista, donde ratificó sus cuestionamientos hacia el mandatario brasileño y expresó su apoyo al senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 4 de octubre en Brasil.

“Por el bien de los brasileros, sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno. Sacarse a los zurdos siempre es bueno de encima”, afirmó el presidente durante una entrevista con el canal de streaming La Casa.

En la misma conversación, el jefe de Estado reiteró las expresiones que había utilizado una semana antes contra Lula. “La pregunta es: ¿mentí? No, Lula es un ladrón, un corrupto. Estuvo preso y lo sacaron de prisión por un argumento administrativo”, sostuvo.

La tensión se profundizó luego de las declaraciones que Milei realizó el lunes en una entrevista, donde ratificó sus cuestionamientos hacia el mandatario brasileño. (Foto: archivo)

Milei también aseguró que las diferencias con el mandatario brasileño se remontan a la campaña presidencial de 2023 y vinculó esa situación al respaldo que, según él, Lula brindó a Sergio Massa durante el balotaje.

“Me imagino que tiene que ver con eso de que intervino activamente para que gane el otro candidato en la elección. De hecho, dijo Eduardo Bolsonaro que puso mil millones de dólares en la campaña”, afirmó.

Además, agregó: “No solo eso, sino que toda la estrategia de toda la campaña negativa que me hizo, y hoy que siguen repitiendo estas cosas, la armaron el grupo de asesores brasileros de Lula”.

Hasta el momento, la Cancillería argentina no informó si adoptará una medida recíproca frente a la decisión anunciada por Brasil.