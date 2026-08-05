Quirno defendió la postura del Gobierno ante Brasil y aseguró que "la relación entre Estados va por otro lado"

En ese marco, Quirno recordó declaraciones realizadas por dirigentes cercanos al mandatario brasileño. "La semana antes del viaje de San Pablo el secretario general de la Presidencia de Lula dijo 'quién se cree este imbécil'. Y no tuvimos ningún título al respecto. Nosotros nos callamos la boca".

Pese a las diferencias políticas, el canciller aseguró que el vínculo económico entre ambos países no se vio afectado y señaló que, comercialmente, "todo sigue en su curso".

La visita del papa León XIV a la Argentina

Quirno también se refirió al viaje que realizará el papa León XIV al país y calificó el anuncio como un acontecimiento de relevancia histórica. "Histórica. Una alegría inmensa que el papa haya decidido visitar la Argentina. Es un trabajo de muchos meses, muy sigiloso de mucho detalle y reservas. Porque además había que coordinar una visita que incluye a otros dos países también, con Uruguay y Perú, y todo ese rompecabezas había que manejarlo con mucho cuidado", señaló.

El canciller recordó además el encuentro que mantuvo con el Sumo Pontífice para formalizar la invitación. "La charla fue para hacerle una invitación del corazón del pueblo argentino y del presidente Milei a que venga a visitar a la Argentina. Nosotros no recibimos la visita del papa hace 39 años", afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre la Casa Rosada y la Iglesia Católica para concretar la visita. "La Conferencia Episcopal Argentina con el Gobierno nacional son los que estamos trabajando codo a codo hace muchos meses desde que el presidente Milei me dio la instrucción de realizar esta visita".

El canciller recordó además el encuentro que mantuvo con el Sumo Pontífice para formalizar la invitación. (Foto: X @pabloquirno)

Respecto de la importancia que tendrá la llegada del Papa, Quirno sostuvo que "es una visita que no pasa todos los días y es extraordinario". Además, recordó que "Argentina ha tenido el privilegio de recibir a un papa dos veces con Juan Pablo II, en 1982 y 1987".

Sobre la agenda prevista, el funcionario adelantó que León XIV desarrollará actividades en distintos puntos del país. "Va a estar en la ciudad de Buenos Aires y también habrá eventos litúrgicos en la ciudad. También estará en la Basílica de Luján, visitando a nuestra virgen. También va a visitar Córdoba que también tiene características muy particulares porque es elegida por su impronta católica y también porque es una provincia que está en el centro del país".

La bandera por Malvinas en el partido ante Inglaterra

Quirno también se refirió a la bandera vinculada a la causa Malvinas que los jugadores de la selección argentina desplegaron tras el partido frente a Inglaterra. Para el canciller, el mensaje expresado en el emblema representa una posición histórica compartida por los argentinos.

"La bandera no dice otra cosa que la verdad", afirmó. En esa línea, sostuvo que la cuestión Malvinas trasciende las diferencias políticas y forma parte de una causa nacional. "Es una realidad histórica y lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro ADN. Es una causa nacional que no nos tiene que dividir", remarcó.

Además, explicó que la acción surgió de manera espontánea luego del encuentro. "Los jugadores recogieron una bandera de la tribuna y la desplegaron". Según destacó, la repercusión internacional del gesto permitió volver a instalar el reclamo argentino en la agenda pública.

"Lo que sí generó, afortunadamente, es poner el tema en la esfera global", señaló.

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