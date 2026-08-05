En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Brasil
Pablo Quirno
EXCLUSIVO A24

Quirno defendió la postura del Gobierno ante Brasil y aseguró que "la relación entre Estados va por otro lado"

El canciller se refirió a los cruces entre Javier Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Sostuvo que la Argentina buscó separar las diferencias ideológicas de los vínculos institucionales y remarcó que el comercio bilateral continúa con normalidad.

Banner Seguinos en google DESK
El canciller anticipó la gira que realizará junto al presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. (Foto: captura de pantalla)

El canciller anticipó la gira que realizará junto al presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. (Foto: captura de pantalla)

El canciller Pablo Quirno se refirió a la relación entre la Argentina y Brasil en medio de los cruces públicos entre el presidente Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. En ese contexto, sostuvo que la posición del Gobierno fue mantener separados los desacuerdos políticos de los vínculos entre ambos Estados.

Leé también Pablo Quirno cruzó a Rosario Central por una foto de la Selección sin Messi ni Scaloni
El Gobierno cruzó a Rosario Central por una foto de la Selección sin Messi ni Scaloni: Siempre se puede ser más odioso

"El presidente reitera lo que dijo originalmente. Más allá de los epítetos descriptivos, lo que hay acá es una historia de casi ya tres años donde ha habido expresiones de ambos lados del mostrador con agravios, pero la perspectiva nuestra siempre fue separar la diferencia ideológica y la política que tenemos entre los gobiernos con respecto del Estado", afirmó Quirno a Eduarno Feinmann y Pablo Rossi en A24.

El funcionario remarcó además que la Casa Rosada evitó escalar las tensiones diplomáticas pese a las declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambos países. "Lo que hay que destacar es la diferencia de reacción. Nosotros hemos tomado una posición que lo ideológico y lo político van por un lado y la relación entre Estados va por otro y nosotros no hemos reaccionado con incidentes diplomáticos". En la misma línea, agregó que "son ellos los que están decidiendo esta situación".

En ese marco, Quirno recordó declaraciones realizadas por dirigentes cercanos al mandatario brasileño. "La semana antes del viaje de San Pablo el secretario general de la Presidencia de Lula dijo 'quién se cree este imbécil'. Y no tuvimos ningún título al respecto. Nosotros nos callamos la boca".

Pese a las diferencias políticas, el canciller aseguró que el vínculo económico entre ambos países no se vio afectado y señaló que, comercialmente, "todo sigue en su curso".

La visita del papa León XIV a la Argentina

Quirno también se refirió al viaje que realizará el papa León XIV al país y calificó el anuncio como un acontecimiento de relevancia histórica. "Histórica. Una alegría inmensa que el papa haya decidido visitar la Argentina. Es un trabajo de muchos meses, muy sigiloso de mucho detalle y reservas. Porque además había que coordinar una visita que incluye a otros dos países también, con Uruguay y Perú, y todo ese rompecabezas había que manejarlo con mucho cuidado", señaló.

El canciller recordó además el encuentro que mantuvo con el Sumo Pontífice para formalizar la invitación. "La charla fue para hacerle una invitación del corazón del pueblo argentino y del presidente Milei a que venga a visitar a la Argentina. Nosotros no recibimos la visita del papa hace 39 años", afirmó.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre la Casa Rosada y la Iglesia Católica para concretar la visita. "La Conferencia Episcopal Argentina con el Gobierno nacional son los que estamos trabajando codo a codo hace muchos meses desde que el presidente Milei me dio la instrucción de realizar esta visita".

El canciller record&oacute; adem&aacute;s el encuentro que mantuvo con el Sumo Pont&iacute;fice para formalizar la invitaci&oacute;n. (Foto: X @pabloquirno)

El canciller recordó además el encuentro que mantuvo con el Sumo Pontífice para formalizar la invitación. (Foto: X @pabloquirno)

Respecto de la importancia que tendrá la llegada del Papa, Quirno sostuvo que "es una visita que no pasa todos los días y es extraordinario". Además, recordó que "Argentina ha tenido el privilegio de recibir a un papa dos veces con Juan Pablo II, en 1982 y 1987".

Sobre la agenda prevista, el funcionario adelantó que León XIV desarrollará actividades en distintos puntos del país. "Va a estar en la ciudad de Buenos Aires y también habrá eventos litúrgicos en la ciudad. También estará en la Basílica de Luján, visitando a nuestra virgen. También va a visitar Córdoba que también tiene características muy particulares porque es elegida por su impronta católica y también porque es una provincia que está en el centro del país".

La bandera por Malvinas en el partido ante Inglaterra

Quirno también se refirió a la bandera vinculada a la causa Malvinas que los jugadores de la selección argentina desplegaron tras el partido frente a Inglaterra. Para el canciller, el mensaje expresado en el emblema representa una posición histórica compartida por los argentinos.

"La bandera no dice otra cosa que la verdad", afirmó. En esa línea, sostuvo que la cuestión Malvinas trasciende las diferencias políticas y forma parte de una causa nacional. "Es una realidad histórica y lo tenemos cada uno de nosotros en nuestro ADN. Es una causa nacional que no nos tiene que dividir", remarcó.

Además, explicó que la acción surgió de manera espontánea luego del encuentro. "Los jugadores recogieron una bandera de la tribuna y la desplegaron". Según destacó, la repercusión internacional del gesto permitió volver a instalar el reclamo argentino en la agenda pública.

"Lo que sí generó, afortunadamente, es poner el tema en la esfera global", señaló.

Noticia en desarrollo...

En pocas palabras

  • Relación bilateral: El canciller Pablo Quirno defendió la postura argentina ante Brasil, separando diferencias ideológicas de los vínculos institucionales.
  • Viaje papal: Se confirmó la histórica visita del Papa León XIV a Argentina, coordinada con Uruguay y Perú.
  • Malvinas: La bandera exhibida por los jugadores de fútbol reafirma la causa nacional sobre las Islas, según Quirno.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Brasil Pablo Quirno Argentina Noticias A24
Notas relacionadas
Rosario Central intimó a Pablo Quirno y le exigió que se retracte por sus críticas a un homenaje a la selección
La postura del Gobierno tras los dichos de Milei contra Lula: "No hay chance de romper las relaciones con Brasil"
El Gobierno, por la tensión diplomática con Brasil: "Para pelearse hacen falta dos, no cuenten con Argentina"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar