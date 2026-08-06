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Nora Colosimo confesó qué esperaba de Mauro Icardi tras el angustiante robo y por qué no hablan más

Nora Colosimo habló en Intrusos tras el robo en la casa de Milán y se refirió a la actitud tomada por Mauro Icardi con Wanda Nara tras el episodio.

6 ago 2026, 14:20
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Nora Colosimo confesó qué esperaba de Mauro Icardi tras el angustiante robo y por qué no hablan más

Nora Colosimo confesó qué esperaba de Mauro Icardi tras el angustiante robo y por qué no hablan más

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Nora Colosimo confesó qué esperaba de Mauro Icardi tras el angustiante robo y por qué no hablan más

En medio de la tensión judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Nora Colosimo habló para el programa Intrusos (América TV) y dio detalles sobre el dramático momento que vivió en Milán junto a sus nietos cuando delincuentes ingresaron en la vivienda.

"Si hubiera estado sola no me hubiese sentido tan mal ni generado tanto pánico y angustia, el tema es que estaba con cuatro de mis nietos en un lugar donde siempre es todo paz, amor y felicidad", comentó la madre de la mediática.

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"Y ahora me quedó una sensación extraña y vos esperas el abrazo, que lo tuve de la familia, mis amigos, vecinas y seguidoras que me escribieron", agregó.

Sobre el episodio y lo que se generó con la noticia, Nora Colosimo cuestionó: "Lo más desagradable que te pasa es que no te crean, es una locura que hayan llegado a pensar que inventamos este robo comando. Eran cuatro hombres desconocidos, enmascarados y de noche".

Qué dijo Nora Colosimo de Mauro Icardi y por qué se cortó el diálogo

En la entrevista con Adrián Pallares y equipo, Nora Colosimo se refirió a la actitud que tomó Mauro Icardi tras el dramático episodio ocurrido en Milán y la tensión con Wanda Nara.

"Esperaba otra cosa: el abrazo y la contención que no estuvo y fundamentalmente era importante decir: tranquilas, no pasó nada, ya vuelven a casa. Y fue exactamente al revés, eso me dolió mucho, la pasamos muy mal. Mis nietos saben lo que significa y lastimarlas así es duro", se sinceró.

Consultada sobre la mirada más piadosa que siempre tuvo con Mauro, Nora explicó: "Siempre quedé en la familia como la mediadora y creí que no debía meterme en cosas de matrimonio. Me sentí unas veces como mamá de él pero como procedió está última vez está muy mal".

"Mis nietas tendrían que haber vuelto a su país y hogar en tiempo y forma. En este mal momento que viví con mis nietas me hubiese gustado el consuelo y abrazo y no lo tuvo", argumentó.

Sobre el contacto actual con el fubtolista, Nora Colosimo aclaró que ya no habla con él: "Las veces que le hablé no me contestó. Ni él ni yo le escribo. Yo sí lo quiero, él no sé. Que se esté equivocando lo anula el amor de una persona, es el papá de mis nietas y lo va a hacer siempre. Las nenas después estuvieron muy tristes y asustadas".

     

 

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