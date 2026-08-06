Nora Colosimo confesó qué esperaba de Mauro Icardi tras el angustiante robo y por qué no hablan más

Qué dijo Nora Colosimo de Mauro Icardi y por qué se cortó el diálogo

En la entrevista con Adrián Pallares y equipo, Nora Colosimo se refirió a la actitud que tomó Mauro Icardi tras el dramático episodio ocurrido en Milán y la tensión con Wanda Nara.

"Esperaba otra cosa: el abrazo y la contención que no estuvo y fundamentalmente era importante decir: tranquilas, no pasó nada, ya vuelven a casa. Y fue exactamente al revés, eso me dolió mucho, la pasamos muy mal. Mis nietos saben lo que significa y lastimarlas así es duro", se sinceró.

Consultada sobre la mirada más piadosa que siempre tuvo con Mauro, Nora explicó: "Siempre quedé en la familia como la mediadora y creí que no debía meterme en cosas de matrimonio. Me sentí unas veces como mamá de él pero como procedió está última vez está muy mal".

"Mis nietas tendrían que haber vuelto a su país y hogar en tiempo y forma. En este mal momento que viví con mis nietas me hubiese gustado el consuelo y abrazo y no lo tuvo", argumentó.

Sobre el contacto actual con el fubtolista, Nora Colosimo aclaró que ya no habla con él: "Las veces que le hablé no me contestó. Ni él ni yo le escribo. Yo sí lo quiero, él no sé. Que se esté equivocando lo anula el amor de una persona, es el papá de mis nietas y lo va a hacer siempre. Las nenas después estuvieron muy tristes y asustadas".