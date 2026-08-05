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El Gobierno, por la tensión diplomática con Brasil: "Para pelearse hacen falta dos, no cuenten con Argentina"

El canciller Pablo Quirno cuestionó la decisión del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva de rebajar la relación diplomática con la Argentina, aseguró que fue una medida "unilateral" y sostuvo que la administración de Javier Milei no responderá con acciones similares.

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El Gobierno cruzó a Brasil por la tensión diplomática: Para pelearse hacen falta dos y no cuenten con Argentina

El Gobierno cruzó a Brasil por la tensión diplomática: "Para pelearse hacen falta dos y no cuenten con Argentina"

El Gobierno nacional ratificó su postura frente a Brasil tras la decisión de la administración de Luiz Inácio Lula da Silva de reducir el nivel de la representación diplomática entre ambos países. El canciller Pablo Quirno aseguró que la medida fue adoptada de manera unilateral por Brasil, la calificó como "lamentable" y afirmó que la Argentina no responderá escalando el conflicto.

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El club rosarino envió una carta documento al canciller luego de que cuestionara una publicación en redes sociales vinculada a la consagración argentina en el Mundial 2026. (Foto: archivo)

"Para pelearse hacen falta dos. Argentina lamenta la decisión unilateral de Brasil. Creemos que ese no es el camino. Nosotros estamos siempre dispuestos a mantener las relaciones", afirmó el funcionario.

En esa línea, remarcó que la administración de Javier Milei mantendrá el vínculo bilateral en los términos que defina el gobierno brasileño.

"Del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Brasil tiene todo el derecho a tomar las decisiones que quiera. Nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones al nivel que decida Brasil. O sea, para pelearse hacen falta dos. No cuenten con Argentina para eso", sostuvo.

"Brasil pidió que nuestro embajador se retire"

Quirno confirmó que la Cancillería brasileña convocó al embajador argentino en Brasilia para comunicarle oficialmente la decisión de reducir la relación bilateral al nivel de encargados de negocios y solicitarle que regrese al país. "Brasil pidió que nuestro embajador se retire de Brasil. Eso es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos", señaló.

El canciller insistió en que existen profundas diferencias políticas e ideológicas entre ambos gobiernos, aunque remarcó que, hasta ahora, la Argentina optó por no trasladarlas al plano diplomático.

"En estos últimos años hubo expresiones de ambos lados que transparentan esa diferencia política, esa diferencia ideológica. Argentina decidió, ante cada uno de esos episodios de Brasil, no llevar esto a una distancia diplomática", explicó.

La comparación con la visita de Lula a Cristina Kirchner

Uno de los cuestionamientos más fuertes del funcionario estuvo dirigido a las críticas del gobierno brasileño por una supuesta injerencia argentina en el proceso electoral de ese país.

Quirno recordó que Lula visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su prisión domiciliaria antes de las elecciones argentinas y aseguró que, en aquel momento, el Gobierno argentino no presentó objeciones.

"Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando el propio presidente Lula visitó, previo a las elecciones del año pasado, a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria y no hubo de nuestra parte ningún tipo de problema ni ninguna queja de injerencia", afirmó.

Además, agregó que desde Brasil también hubo agravios hacia Milei que nunca tuvieron una respuesta diplomática.

"El presidente Lula y su gobierno han proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados. Creo que es una cuestión más de fondo que de formas", sostuvo.

Para el canciller, el conflicto refleja diferencias ideológicas entre ambos gobiernos y no un problema diplomático de fondo.

En ese sentido, celebró el rumbo político que, según consideró, atraviesa la región y expresó su deseo de que Brasil también experimente un cambio de gobierno.

"En la región está cambiando de dirección también ideológica. Nosotros eso lo celebramos y esperamos que eso también suceda en Brasil. Es un deseo expresado por el Presidente", manifestó.

No obstante, insistió en que la Argentina no buscará profundizar la tensión con el país vecino.

La referencia a Venezuela y otros conflictos regionales

Quirno también recordó el episodio ocurrido con la representación diplomática argentina en Venezuela, cuando Brasil dejó de representar los intereses argentinos tras el deterioro de la relación con el gobierno de Nicolás Maduro.

"Nosotros fuimos informados, cinco días después de que Maduro fuera retirado del poder en Venezuela, que Brasil dejaba la representación nuestra en Venezuela, cuando Argentina tenía ciudadanos en riesgo de vida y presos políticos", cuestionó.

El funcionario sostuvo que aquel episodio fue "mucho más grave" que los cruces actuales y aseguró que demuestra una diferencia en la forma de actuar de ambos gobiernos.

Por último, señaló que Brasil mantiene conflictos diplomáticos con otros países de la región y consideró que la decisión de escalar la tensión no responde exclusivamente a la relación con la Argentina.

"Brasil está teniendo conflictos con diferentes países. Esto no es una cuestión solamente con Argentina. Es una decisión de Brasil de escalar temas que, para nosotros, no tienen esa dimensión y que deberían permanecer en el ámbito ideológico y político de una contienda electoral", concluyó.

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