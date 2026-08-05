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El drama de una niñera argentina detenida en Estados Unidos: el pedido desesperado de su familia

Iliana Noelí Lick fue arrestada por agentes de ICE en Filadelfia. Su familia lanzó una campaña para afrontar los costos de la defensa legal.

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Iliana Lick

Iliana Lick, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos. (Foto: redes sociales)

Una joven argentina de 30 años fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se dirigía a presenciar un partido de la Selección argentina en el Mundial. Se trata de Iliana Noelí Lick, una niñera oriunda de Buenos Aires que reside en Filadelfia, y cuya familia inició una campaña solidaria para cubrir los gastos de su defensa judicial.

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La detención ocurrió el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando la mujer estaba por abordar un vuelo con destino a Kansas City, donde iba a asistir a un encuentro de la Copa del Mundo. Según informó su entorno, Lick ingresó legalmente a Estados Unidos en septiembre de 2024 y desde entonces vivía en Filadelfia junto a su novio.

Trabajaba como niñera para dos familias de la ciudad y estaba a cargo del cuidado de tres niños menores de cinco años. En la campaña publicada en GoFundMe, sus allegados remarcaron que la joven no posee antecedentes penales y destacaron el fuerte vínculo que había construido con las familias para las que trabajaba.

Detuvieron a una niñera argentina en un aeropuerto de EE.UU. cuando viajaba para ver un partido del Mundial. (Foto: Facebook / Iliana Lick).

Detuvieron a una niñera argentina en un aeropuerto de EE.UU. cuando viajaba para ver un partido del Mundial. (Foto: Facebook / Iliana Lick).

“Para estos niños, Iliana no es solo una cuidadora. Es parte de su familia”, señalaron en el mensaje difundido para solicitar ayuda económica.

La campaña para pagar la defensa legal

Los organizadores de la colecta explicaron que durante los primeros días posteriores a la detención no pudieron comunicarse con la joven. Recién más tarde lograron hablar con ella y contaron que se encuentra "asustada y abrumada", aunque agradecida por las muestras de apoyo que recibió.

El dinero recaudado será destinado a contratar abogados especializados en inmigración, afrontar una eventual fianza —que todavía no fue fijada— y cubrir otros gastos derivados del proceso judicial, como comunicaciones y traslados. Hasta el momento, la campaña ya superó los 16.700 dólares y busca alcanzar un objetivo de 24.000 dólares.

Qué dijo el novio de la argentina detenida

El novio de Iliana, Steven Melchiorre, aseguró que la joven mantiene un trámite migratorio en curso para regularizar su permanencia en Estados Unidos y afirmó que el arresto fue completamente inesperado.

En declaraciones a CBS News, sostuvo que Lick siempre cumplió con las exigencias de las autoridades migratorias. “Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran”, afirmó.

El caso generó repercusión entre la comunidad argentina en Estados Unidos y reavivó el debate sobre los procedimientos de detención migratoria que lleva adelante el ICE en medio del endurecimiento de los controles.

En pocas palabras

  • Detención: Iliana Noelí Lick, ciudadana argentina, fue arrestada por ICE en el Aeropuerto de Filadelfia.
  • Causa: Su familia inició una campaña en GoFundMe para recaudar fondos destinados a su defensa legal.
  • Situación: La joven reside en Filadelfia y trabaja como niñera; su trámite migratorio está en curso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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