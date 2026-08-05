El drama de una niñera argentina detenida en Estados Unidos: el pedido desesperado de su familia

La campaña para pagar la defensa legal

Los organizadores de la colecta explicaron que durante los primeros días posteriores a la detención no pudieron comunicarse con la joven. Recién más tarde lograron hablar con ella y contaron que se encuentra "asustada y abrumada", aunque agradecida por las muestras de apoyo que recibió.

El dinero recaudado será destinado a contratar abogados especializados en inmigración, afrontar una eventual fianza —que todavía no fue fijada— y cubrir otros gastos derivados del proceso judicial, como comunicaciones y traslados. Hasta el momento, la campaña ya superó los 16.700 dólares y busca alcanzar un objetivo de 24.000 dólares.

Qué dijo el novio de la argentina detenida

El novio de Iliana, Steven Melchiorre, aseguró que la joven mantiene un trámite migratorio en curso para regularizar su permanencia en Estados Unidos y afirmó que el arresto fue completamente inesperado.

En declaraciones a CBS News, sostuvo que Lick siempre cumplió con las exigencias de las autoridades migratorias. “Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran”, afirmó.

El caso generó repercusión entre la comunidad argentina en Estados Unidos y reavivó el debate sobre los procedimientos de detención migratoria que lleva adelante el ICE en medio del endurecimiento de los controles.